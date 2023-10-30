3 коротких серіали, які можна подивитися за одним разом

Якщо ви шукаєте хороший і не дуже довгий серіал, який можна подивитися всього за кілька днів, то в цій добірці знайдете три різножанрові шоу саме такого формату.

"Джулія"

Серіал розповідає історію знаменитої американської шеф-кухарки Джулії Чайлд, яка є творичинею та ведучою першого телевізійного кулінарного шоу під назвою "Французький шеф-кухар". У серіалі показано, як жінка вигадала цей проєкт і втілила його в життя.

"Чорний птах"

Сюжет мінісеріалу заснований на реальних подіях і розповідає історію Джиммі Кіна – засудженого на десять років в'язниці, який отримує пропозицію від ФБР – якщо йому вдасться розговорити злочинця Ларрі Голла, підозрюваного у серійних вбивствах, Джиммі вийде на волю.

"Перехоплений рейс"

У цьому шоу розповідається історія про перехоплений літак, який летить із Дубая до Лондона. Головний герой Сем Нельсон, досвідчений корпоративний переговорник, вирішує застосувати свої професійні навички, щоб урятувати всіх на борту літака та повернутися додому.

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