3 нові книжкові шедеври, які створять чудовий настрій

Так само, як автори цих творів вкладали у свої роботи весь талант і всю свою душу, сучасні видавці показали їхню грандіозну спадщину на високому рівні. Книжкові новинки в цьому огляді – це нове слово у презентації художнього матеріалу.

Ковчег: шедеври українського живопису, графіки, скульптури. – Л.: Ковчег, 2023

Ковчег: шедеври українського живопису, графіки, скульптури

По-новому – а саме не через "хуторянську" призму, а крізь "деколонізаційну" оптику – пропонують поглянути на шедеври українського мистецтва автори цього проєкту, до якого входять і віртуальна галерея, і грандіозний фотоальбом, завдяки якому, сподіваємося, вітряки Васильківського, кипариси Труша чи квітучі сади Глущенка стануть такими ж упізнаваними, як і соняхи Ван Гога чи водяні лілії Моне. І це цілком можливо, адже "Ковчег" – це справжня антологія українського живопису, графіки і скульптури, до якої увійшли знакові мистецькі твори – від давньої ікони до кращих зразків українського авангарду. Загалом альбом містить близько 500 шедеврів із музейних і приватних колекцій: сакральне мистецтво Русі, барокові скульптури містичного Пінзеля, живопис Васильківського, Труша, Новаківського, Кульчицької, Марґіт і Романа Сельських, Леопольда Левицького, Миколи Глущенка, графіка Сороки і Жука, скульптурний вибух світового масштабу Олександра Архипенка і наш геніальний сучасник Роман Петрук.

Звір війни. Наївне мистецтво з України. – К.: Родовід, 2023

Звір війни. Наївне мистецтво з України

У цьому альбомі йдеться про найцікавіші імена українського "класичного" наївного мистецтва ХХ століття, до якого належать Марія Примаченко, Григорій Ксьонз, Панас і Якилина Ярмоленки, Олександра Шабатура, Ганна Шабатура, Катерина Білокур (її портрет Олі Білокур), Яків Ющенко, Іван Лисенко, Тетяна Пата та інші. Варто додати, що вся краса з цього альбому, виданого українською, англійською та німецькою мовами, окрім усього, також була показана у Швейцарії, в музейному просторі "Open art museum" міста Санкт-Галлен. "Тішуся, що експоновано й чарівні анонімні твори майстрів із Полтави, Черкас, Сум, Харкова, якими багате українське народне й наївне мистецтво та якими я особливо захоплююся, – пише в передмові до альбому Петро Гончар, директор НЦНК "Музей Івана Гончара". – Ці митці, як і маляри ікон, часто не ставили своїх імен, не підписували творів, бо не вважали це таким важливим, як сам малюнок. У свої роботи вони вкладали весь талант і всю свою душу".

Джон Рональд Руел Толкін. Сказання з Небезпечного Королівства. – Л.: Астролябія, 2023

Джон Рональд Руел Толкін. Сказання з Небезпечного Королівства

Цей ілюстрований розкішний фоліант – найповніше зібрання знаменитих коротких оповідей Дж. Р. Р. Толкіна. П’ять історій, що написані так само майстерно й вишукано, як і улюблений багатьма "Гобіт", створюють дивовижний світ, який не хочеться покидати. В цьому світі іграшковий песик Роверандом, подорожуючи на Місяць і в морські глибини, знаходить нових друзів і вчиться не гнівати чарівників; Фермер Джайлз із Гема, випадково прогнавши лихого велетня, змушений прикидатися героєм і ставати до бою з драконом; у "Пригодах Тома Бомбадила" йдеться про фантастичні мандри старого веселуна та знайомство з гобітами, принцесами, гномами і тролями; Ковалеві з Великого Вуттона довелося проковтнути чарівну зірку, яка стає для нього перепусткою до Краю фейрі; а Листок пана Дрібнички – це все, що залишилося у цьому світі від досконалого дерева маленького художника, в якого попереду, як і в усіх нас, довга неминуча подорож. Ці історії доповнює есей "Про чарівні історії", в якому славетний автор "Володаря перснів" викладає теоретичні засади творчості.

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