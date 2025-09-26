5 атмосферних книжок, які варто прочитати восени

Реклама

Смм-менеджерка та райтерка видавництва Vivat Марина Краснобока радить добірку книжок для приємних осінніх читань.

Едрієнн Янґ «Переродження Джун Ферров» (Видавництво Vivat)

Фантастика, магічний реалізм, психологія, романтика та детективна лінія в одній захопливій квітковій історії. «Переродження Джун Ферров» — це мікс жанрів, краси та напруги.

Жінки сімейства квіткарок Ферров приречені на божевілля. Це давнє прокляття вже звело з розуму багато поколінь, і тепер на черзі тридцятирічна Джун. Дівчина заборонила собі навіть мріяти про особисте щастя і рішуче вирішила, що рід має закінчитися на ній. Однак таємничі двері в саду, невпинний голос в голові та загадкова записка від померлої бабусі дають Джун шанс змінити минуле.

Реклама

Книжка занурює у фантастичну атмосферу з нотками інтриги та чуттєвості. Тут можна знайти саме ті яскраві барви та емоції, яких так не вистачає восени.

Коллін Гувер «Запізно» (Видавництво «РМ»)

Осіння меланхолія настає за календарем. Але коли вона стосується щемливого роману Коллін Гувер — це хороший знак.

Слоан звикла жертвувати. Вона здатна віддати все заради близьких, і це привело її до аб’юзивних стосунків із наркоторговцем Асою. Коли дівчина робить спроби вирватися, то лише більше стає центром одержимості небезпечного хлопця. Раптово в житті Слоан з’являється Картер — агент Управління боротьби з наркотиками. Будь-який союз між Слоан та Картером може закінчитися фатально, особливо якщо спільна боротьба переходить до романтичного потягу.

«Запізно» балансує на межі з тривожною напругою, романтикою та психологією. Чекати і терпіти більше нестерпно, але кожен крок може виявитися необережним, і тоді буде й справді запізно щось змінювати.

Реклама

Хіро Арікава «Щоденник мандрівного кота» (Видавництво «Артбукс»)

Чи є істоти миліші, ніж котики? І чи може бути осіннє читання теплішим, пухнастішим і приємнішим, якщо в книзі йдеться про кота?

Кіт Нана разом зі своїм господарем вирушає у дивовижну подорож до його друзів молодості. Пухнастого переповнюють питання та враження, але він може лише насолоджуватись поїздкою, неймовірними краєвидами Японії, спостерігати за зміною пір року та людськими стосунками. Це історія про дружбу та цінності, дива та самотність, вміння проявляти підтримку, любов, робити приємні речі і помічати прекрасне.

Ця зворушлива та м’яка книжка огорне теплом та затишком, викличе хвилю емпатії і сентиментальності, а ще дасть змогу і час подумати про важливе.

Віра Курико «Летиція Кур’ята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька» (Видавництво «Лабораторія»)

Здається, в реальності з війною за вікном єдиним порятунком є любов. Але що робити самотнім?

Реклама

Летиція Кур’ята вирішила будь-що боротися за кохання і всіма способами ним оволодіти. Її чудернацькі вигадки про батька настільки далекі від правди, що в них неможливо не повірити. Отакий-от парадокс! Але хто ж її батько насправді, якщо не привид, не полковник ХVІІ століття, не качка і навіть не герой сучасної війни? І чи є хоч крапля правди в її казках для семи коханців?

Книжка сповнена виняткового сарказму, ілюзорності та поетичних алюзій. У плетиві магічного реалізму та автобіографічного репортажу потрібно знайти нитку логіки та протягнути її крізь свої відчуття.

Робін Слоун «Цілодобова книгарня містера Пенумбри» (Видавництво Vivat)

Справжній рай для книголюбів: цілодобова книгарня, величезна кількість унікальних видань та затишно-таємнича атмосфера. Аж раптом усе це переростає в інтелектуальну гру технічного прогресу і загадок, вічних, як світ.

Клей, молодий дизайнер, у пошуках роботи погоджується на вакансію нічного касира в цілодобовій книгарні містера Пенумбри. Йому було суворо заборонено зазирати у книги, які купують дивакуваті відвідувачі. Але хлопець не втримався, і тепер йому потрібно розв’язати головоломку безсмертя. Клей підключає до справи своїх друзів і намагається знайти рішення завдяки Google-алгоритмам, 3D-моделюванню та програмуванню. Що ж, цікаво, наскільки технічний прогрес може сягнути вглиб віковічних послань?

Реклама

Книга Робіна Слоуна продумана до найменших дрібниць, наче чудернацький квест. Тут сучасність намагається проникнути в глибини минулого, а питання прогресу та досі нерозгаданих секретів людства можуть поставити під сумнів реальність.