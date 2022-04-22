5 фільмів про життя і смерть Ісуса Христа

5 фільмів про життя і смерть Ісуса Христа

Згадуємо найкращі картини, зняті за мотивами найвідомішого біблійного сюжету.

З нагоди світлого християнського свята Воскресіння Христового пропонуємо добірку художніх фільмів, в яких режисери намагалися показати історію про Сина Божого, його вчення і воскресіння.

"Син Божий", 2014 рік

Фільм розповідає історію життя і смерті Ісуса Христа. Розповідь у фільмі ведеться від імені Іоанна Хрестителя, який був не тільки свідком всіх подій, а й учнем Месії.

"Страсті Христові", 2004 рік

Фільм оповідає про події, які безпосередньо передують розп'яття Ісуса Христа — останні 12 годин життя. Зняв фільм актор і режисер Мел Гібсон.

"Вбивство Ісуса", 2015 рік

Це історія життя Ісуса з Назарета, зображення через призму різних конфліктів у Великій Римській імперії, які у кінцевому підсумку привели до його розп'яття.

"Повсталий", 2016 рік

У фільмі розповідається, як римський солдат вирушає за наказом Понтія Пілата на пошуки тіла Ісуса, який, за чутками, воскрес. Головна мета — розвінчати дивовижні чутки, але під час цих пошуків його погляд на світ кардинально змінюється.

"Євангеліє від Іоанна", 2003 рік

Фільм знято на основі Євангеліє від Іоанна і оповідає про земне життя Ісуса Христа від його зустрічі з Іоанном Хрестителем і хрещення до яви своїм учням.

Читайте також: Що подивитися: 5 фільмів про британських монархів