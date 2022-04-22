5 фільмів про життя і смерть Ісуса Христа

Згадуємо найкращі картини, зняті за мотивами найвідомішого біблійного сюжету.
З нагоди світлого християнського свята Воскресіння Христового пропонуємо добірку художніх фільмів, в яких режисери намагалися показати історію про Сина Божого, його вчення і воскресіння.
"Син Божий", 2014 рік
Фільм розповідає історію життя і смерті Ісуса Христа. Розповідь у фільмі ведеться від імені Іоанна Хрестителя, який був не тільки свідком всіх подій, а й учнем Месії.
"Страсті Христові", 2004 рік
Фільм оповідає про події, які безпосередньо передують розп'яття Ісуса Христа — останні 12 годин життя. Зняв фільм актор і режисер Мел Гібсон.
"Вбивство Ісуса", 2015 рік
Це історія життя Ісуса з Назарета, зображення через призму різних конфліктів у Великій Римській імперії, які у кінцевому підсумку привели до його розп'яття.
"Повсталий", 2016 рік
У фільмі розповідається, як римський солдат вирушає за наказом Понтія Пілата на пошуки тіла Ісуса, який, за чутками, воскрес. Головна мета — розвінчати дивовижні чутки, але під час цих пошуків його погляд на світ кардинально змінюється.
"Євангеліє від Іоанна", 2003 рік
Фільм знято на основі Євангеліє від Іоанна і оповідає про земне життя Ісуса Христа від його зустрічі з Іоанном Хрестителем і хрещення до яви своїм учням.
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