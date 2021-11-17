​​​​​​​5 книжок про те, що з нами станеться

Автори цих книжок будують свої твори так, що вічні філософські проблеми розкриваються у них через буденне. Наприклад, скільки потрібно часу, щоб життя людини повністю змінилося, вона переосмислила своє існування, відкрила у собі нові, ще досі невідомі почуття

Дуглас Коупленд. Гравець 1: що з нами станеться. – Х.: Фабула, 2020

Вже у першій оповідці героїня цього роману, яка летить літаком на побачення через знайомство в Інтернеті, уперше за багато місяців відчуває, що її життя – "справжня історія, а не просто низка подій, записаних у щоденник, фальшива лінійність, накладена на хаос у спробі людства знайти сенс у своєму непевному існуванні тут, на Землі".

Загалом автор роману, відомий, зокрема, такими міжнародними бестселерами як "Покоління Х", "Викрадачі жуйки", "Гей, Нострадамусе!" та ін., будує свої твори так, що вічні філософські проблеми (як і проблеми вічності, життя людини і світу) розкриваються у них через буденне. Тож і цього разу він пропонує відповідь на питання про те, скільки потрібно часу, щоб життя людини повністю змінилося, вона переосмислила усе своє життя, відкрила у собі нові, ще досі невідомі почуття і, можливо, Бога. Отже, крім згаданої героїні на інтернет-побаченні, маємо бармена-невдаху, пастора-утікача і жахливу катастрофу, яку неможливо пояснити з невеличкого коктейльного бару, де зникли Інтернет, електрика і вода. І де від усіх небезпек захищають лише поспіхом забарикадовані двері. Чи зможе ця ситуація змінити героїв і заодно весь світ?

Євгенія Кононенко. Камінна оргія. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2021

Історія, розказана у новому романі-притчі знакової авторки нашого сьогодення, об’єднує різні часові пласти. Події з часу невизначеного і тривалого, минулого і майбутнього незримо перетікають одна в одну. По суті, перед нами переосмислення вічної історії, авторська версія із життя громади перших християн уже після розп’яття Христа, ще до прийняття християнства Римською імперією. У нашому ж сьогоденні розгортається драма нерозділених почуттів жінки до чоловіка.

За сюжетом, зріле подружжя авторки жіночих романів і програміста переживає сімейну кризу. Ще дванадцять років тому вони так само не розуміли: що ж насправді з ними відбувається і чому? Але згодом читач розуміє, що головні герої наче перебувають у таємничому й фатальному зв’язку з потойбічним світом тіней, який не можуть ані розірвати, ані дошукатися причин ключових подій свого життя. Тож авторка роману, переосмислюючи біблійні сюжети, прагне відповісти на риторичні питання буття: чому й навіщо це трапилось зі мною? Так само її герої, навіть не втручаючись у хід історії, а лише спостерігаючи подію, втручаються у плин речей. Тож на читачів чекає справжнє розслідування, під час якого вони самотужки розгадуватимуть дива, символи і знаки у романі, алюзії світової міфології, інтертекстуальні звороти з творів світової класики, зокрема драматургії. "– Хоча ми й просиділи в цій довбаній печері дещо задовго, – мовить у фіналі головний герой, – все одно добре, що не було зв’язку і ми не викликали бригаду рятувальників, – реготав Роман, – от вони б посміялися з нас! – Так, Романе. "Хто визволиться сам, той стане вільним, хто визволить кого, в неволю візьме". – А це з якої релігії? – Це казав один чарівник-віщун, – відповіла Марина. – Золоті слова, – підтвердив Роман".

Олексій Л. Ковальов. Інша книга. – К.: Каяла, 2021

Ідеї, про які йдеться у цьому романі, суголосні світовим процесам, що панували у культурі недавніх часів. Тобто тоді, коли у ній правив бал Дерріда, і "хвацькі пророки, моторні хлопчики і дівчатка авангарду та деструктивізму оголосили, що історія людства завершена і всі її закони діяти перестали, що парадигма великого мистецтва та великого художника відпрацьована і більше не знадобиться, і сподіваються на "інтуїтивне здобуття вертикального виміру буття". Але мало з'явитися щось, що повернуло б любов до слова як до ближнього, а не лише до способу комунікації.

Саме книга, яку під час пандемії читає герой роману, молодий лікар, і у створення якої виявляється затягнутий, і стає продовженням і життя, і літератури, і сюжету цього незвичного роману. Хто її автор? Яка його мета? "Те, що вона пропонує – це притулок, де ви зможете влаштувати собі гніздо, відчути себе вдома, – підказують героєві. - Звідси можна поглянути на реальність набагато проникливішим поглядом. А з іншого боку – подивіться, адже це вже майже явище нового Світового Сюжету". Таким чином, віртуальна книга анонімного автора пишеться цілком реальними персонажами, які знайомляться між собою. А її розділи, що з'являються один за одним, захоплено створювані спільними зусиллями, стають важливою частиною існування цих героїв – у передбаченому автором новому Світовому Сюжеті.

Нікола Юн. Танцюй моє серце. – Х.: Ранок, 2021

Це несамовита, надзвичайно емоційна і чарівна історія про життя і кохання. Про вибір. Про ризик. Про сміливість. І про бажання жити на повну. За сюжетом, вісімнадцятирічна Еві, яка після розлучення батьків не вірить у любов, вирішила пожертвувати до бібліотеки свою колекцію романтичних книжок. Але, вийшовши з дому, вона розуміє: сьогодні субота, бібліотека зачинена. Тож дівчина йде в парк і там зненацька натрапляє на трохи дивну жінку з книжками. Еві міняє всю свою колекцію на одну-єдину брошурку – "Інструкції з танців", тоненьку, із залитими водою обтріпаними сторінками. Чудернацька жінка зникає, проте з’являються видіння про розбиті серця, яких Еві прагне позбутися. У брошурі Еві помічає адресу танцювального клубу. І тут починається найцікавіше!..

"Через вісім місяців Екс буде грати на гітарі вдома в Лейк-Елізабет. Він відчує біль у грудях. Згодом лікарі встановлять, що в нього ушкоджений клапан у серці і це в нього з народження. Перед цим ми разом запишемо цілий альбом. Ми будемо танцювати годинами. Ми будемо кохатися. Він навчить мене грати на гітарі й любити музику так само, як любить сам. Він щодня говоритиме, що любить мене. іноді мені здаватиметься, що все буде добре. А іноді навпаки. Одне я точно знатиму: любов може тривати вічно. Зараз він кружляє мене по танцювальному майданчику. Моя рука на його руці. Ми торкаємося одне одното кінчиками пальців. Та іноді може здатися, що я вислизаю від нього. Але це не так. В останню секунду я стискаю пальці, і наші руки переплітаються. І тоді я роблю те, що варто робити, коли знаходиш своє кохання. Я міцно тримаю його".

Пітер Діамандіс, Стівен Котлер. Майбутнє ближче, ніж здається. – К.: Лабораторія, 2021

Автори цієї книжки вже багато років досліджують сучасні технології та їхній розвиток, а разом із ним — трансформації, що приносить із собою прогрес. Наразі їм вдалося викласти усі свої знання та прогнози про найближче майбутнє. Адже ніколи ще наука і технології не розвивалися такими стрімкими темпами, як сьогодні. Штучний інтелект, віртуальна реальність, криптовалюти, роботи, цифрова біологія, вживлення чипів — все це здобутки наукового прогресу, які є реальними вже сьогодні.

Загалом у книжці розказано, як зміняться основні сфери нашого життя за наступні 10 років, зокрема, транспорт і пересування, роздрібна торгівля, реклама, освіта, охорона здоров’я, розваги, їжа та фінанси. Ось, наприклад, про віртуальну реальність та штучний інтелект в індустрії розваг: "Голографічна палуба вперше з’явилася в серіалі "Зоряний шлях: нове покоління". Вона генерує голограми, що відображають будь-які побажання користувачів, створює середовище, яке неможливо відрізнити від реальності. Урбах був одержимий цією ідеєю і зрештою вирішив створити справжню голографічну палубу. Голографічна палуба Урбаха - це наступний гігантський крок уперед. Ультразвук створюватиме ілюзію дотику без використання спеціальних рукавиць. Штучний інтелект розпізнаватиме емоції, а оточення, яке він створюватиме, буде абсолютно інтерактивним. Таким чином, три основні зміни в індустрії розваг об’єднаються в одній забаві". Автори також впевнені, що протягом наступних 10 років ми досягнемо ще більшого технологічного прориву та ще більше накопичимо багатства. У книжці викладено основні прогнози на майбутнє, яке точно зміниться за цей час до невпізнаваності.

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