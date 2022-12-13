5 книжок, які варто подарувати дитині на День святого Миколая

Цього року, як і завжди, настане День святого Миколая. Але через трагічні події нашого сьогодення для багатьох дітей це свято буде не таким яскравим і душевним, як у книжках цього огляду від літературного критика та письменника Ігоря Бондаря-Терещенка. Тож у передсвятковий час, коли саме повітря пронизане передчуттям дива, варто налаштуватися на відповідну хвилю, зберігши в собі атмосферу затишку й тепла.

Ярина Винницька. У країні сирних коників. — Л.: Terra Incognita

Різдвяна казка про маленьку дівчинку, яка чи не єдина у світі схотіла зробити подарунок Миколаю, насправді має цілком "дорослу" мораль. За сюжетом, героїня мандрує Львовом на летучому ліжнику, відвідує домівку Миколая, майстерні художників, знайомиться з Чорним Мольфаром. Рецепти різдвяних страв, таємниці галицьких ікон, святкові традиції — про все це дівчинка дізнається на сторінках цієї мальовничої книжки, справжнього шедевру поліграфії.

Що ж до різдвяних послань у казці, то йдеться насамперед про любов до ближнього, адже Дух Різдва, без якого не буде свята, був поцуплений Чорним Мольфаром лише для того, щоб привернути до себе увагу. І це другий випадок у книжці після подарунка Миколаю. Втім, різдвяну рівновагу відновлено, нитка часу тчеться собі далі, а художників, які оформили збірку (Юлія Табенська, Олега Денисенко, Остап Лозинський), а також авторку можна привітати з чудовим проєктом.

Читаємо зимовими вечорами. — Х.: Ранок

Наступна книжка допоможе зануритися у сніжну атмосферу, навіть якщо за вікном сльота. Варто лише розгорнути її — і довкола вже досхочу снігу й морозного повітря, доброти і любові! Казки написані професійними авторками, невеличкі, тому ніхто з охочих не втратить увагу й легко дослухає історію до кінця. А якщо відрахувати кількість днів до свята й читати одну казку щовечора — книжка перетвориться на адвент-календар із зимовими історіями! Одну з них розповідає харківська письменниця і художниця Марія Козиренко — про сніговика, якого малий Олежик зліпив із татом, а потім дізнався, що навесні той розтане.

"— Це так сумно! Я хочу, щоб він був завжди! Це ж мій сніговик... — У нас є світлини, де ми всі разом. — Ні, це не те. Я хочу, щоб... От виросту і відкрию фірму, яка буде зберігати сніговиків. Зліпив хтось сніговика, помилувався, а коли надворі теплішає, я ховатиму його в спеціальний великий холодильник. А стінки холодильника будуть скляні, щоб діти могли прийти і провідати своїх сніговичків. — Чудова ідея, Олежику! Святому Миколаєві б точно сподобалася! До речі, ти пам’ятаєш, свято вже за тиждень. Ти можеш написати йому в листі про свою мрію... — Ні, тату, невже ти не розумієш, це не мрія, це план. Я виросту і обов’язково зроблю це сам. А у Миколая краще попрошу конструктор, отой великий, пам’ятаєш, який ми з тобою в крамниці бачили?" Саме з таких "конструкторів" — чи пак, чарівних казок для нашої малечі — і будується "доросле" українське майбутнє.

Свен Нордквіст. Різдво у Петсона. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан

Цій невеличкій, чудово ілюстрованій казці шведського письменника вже більше трьох десятиліть, але вона досі може зацікавити навіть дорослих. Йдеться у ній про пригоди дідуся Петсона та його вічно молодого друга, бешкетника-кота на ім'я Фіндус. Крім того, тут живуть хатні герої на кшталт одноокого капця чи моркви, що виростає на городі завбільшки з людину. Так вже сталося, що вибравшись по ялинку до лісу, старий пошкодив ногу, тож тепер ані святкового настрою, ані прикрас, ані навіть харчів, бо до крамниці нікому сходити.

І тут починається найнеймовірніше, адже це переддень Різдва, а хата повна не лише старих речей, якими можна прикрасити ялинку, але й казкових персонажів! Тож відсвяткували обидва цілком по-домашньому — котикові дістався в подарунок м’ячик на гумці, а господареві — картоплечистка. Але головне — дух Різдва, що осяяв оселю, відчувається на кожній сторінці цієї затишної історії, не кажучи вже про самодостатні малюнки, які можна роздивлятися, наче справжні казкові картини, в чиїх деталях ховаються безліч дрібних казкових персонажів.

Аньєс де Лєстрад. Знаменита фабрика слів. — Л.: Видавництво Старого Лева

Такі само надзвичайні пригоди у героїв наступної книжки. Хоча самі вони, напевно, не вважають їх якимись особливими, і лише обставини, в які іноді деякі з них втрапляють, змушують поглянути на світ зовсім іншими очима. А він такий, що в країні, яка в ньому існує, її мешканці майже не говорять. Це, направду, мало не продовження "Пригод Цибуліно", героям якого накидали величезний податок на дощ, грім і заледве не на повітря.

Тож у згаданій дивній країні не краще, і якщо комусь там закортить вимовити якесь слово, його потрібно придбати та проковтнути. Існують крамнички з простими словами, жаргонними, ввічливими тощо. І ось вже на малюнку самотня героїня сумує над тарілкою супу, тримаючи ложку, в якій плаває одне-єдине "ні". Кому вона хоче його сказати? Хай там як, але слова, нагадаємо, коштують грошей, і юному Філеасу потрібні лише три слова, аби освідчитися красуні Сібель у коханні, але це занадто дорого для нього... Що ж йому робити, якщо його переповнюють почуття? І знову згадується Джанні Родарі, у "Блакитній стрілі" якого далеко не всім дітям були доступні дорогі новорічні подарунки. В будь-якому разі, шукати аналогії можна довгенько, та очевидно одне — оформлена чудовими малюнками Валерії Докампо, ця книжка — алегорична історія про те, що справжнього значення набувають не самі слова, які ми промовляємо, а те, що в них вкладено.

Люпано Ітоїз Коуе. Вовк у трусах. — Дніпро: Nasha idea

Наступна книжка ніби як для малечі, але алюзії з аналогіями — цілком дорослі. Ну й дієві, будемо сподіватися, адже спротив загарбникові варто виховувати змалечку. Утім, чи все так просто в лісі? В будь-якому разі, все цілком, як у світі людей. По-перше, всі бояться Вовка. По-друге, всі оберігають одне одного і заодно цілий ліс. Чого тільки не вигадали інші звірі, щоб уберегтися від лютого агресора. Все у лісі працювало на стримування Вовка.

Лисеня з газетами гукає: "Купуйте "Лісовий вісник! Дві нові жертви вовка!" Тут же птахи з "антивовчою сигналізацію" (клітки з тими самими пташками) і "пастками на вовка" (капкани). Кабан пропонує антивовчу загорожу, Коза — книжки під вивіскою "Злодіяння вовка", Ведмідь веде гурток з антивовчого карате, а Білочка рекламує "рятівні" ласощі зі слоганом "Боїтеся вовка? Поїжте горішків". Також лісом ходить Антивовча бригада (двійко єнотів у "натовській" екіпіровці), дивлячись на яких, лісовий народ каже: "Яке щастя, що вони є! Нам це дорого обходиться, але воно того варте!" Як бачимо, про власне військо дбають навіть у казках! Та коли одного дня Вовк спустився зі своєї скелі, одягнутий у милі плетені труси, його спочатку не впізнали. Де злючі очиська? Нема, лише добрий погляд. Де величезні зубиська? А ні, вони на місці. Невже весь цей час звірі звинувачували не того? Невже весь цей час вони кричали: "Вовк!", хоч насправді боятися треба було когось іншого? Кого ж тоді? Хай там як, але троє поросят все ж зникли... Варто, мабуть, як треба замислитися над цієї історією, бо аби нам у дитячу казку дорослого двійника самі-знаєте-кого не підсунули.

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