5 книжок, які варто подарувати на День святого Миколая дитині

Усі ми чекаємо на святого Миколая. Навіть тоді, коли доводиться засинати в коридорі під звуки повітряної тривоги. І свято неодмінно прийде! А ці книжки – ідеальні для родинних читань – наблизять його своїм теплом і магією.

Люк Фоккруль. А коли вже Святого Миколая? – К.: Книголав, 2024

У цій книжці – про дитячу нетерплячку напередодні свята, родинні традиції та пригоди малого героя, який ніяк не дочекається Дня Святого Миколая, постійно запитуючи дорослих, коли настане цей довгоочікуваний день. Тим паче, що самого Миколая він вже бачив. І його подружка теж його зустрічала. Що ж це коїться? Виходить, Святий Миколай – не один? "Наступного дня святий Миколай прибуває просто сюди – до шкільної актової зали, - дізнаємося ми подальші подробиці. - Діти вервечкою проходять повз нього, а він вручає кожному мандаринку й хрустке карамельне печиво. Патрик трохи наляканий, але ні, він не плаче. – Але це не той самий Миколай, що в магазині, - шепоче Софі".

Тож тепер, коли святий Миколай навідався до їхньої школи, Петрикові несила терпіти. Він не може стриматися та наполегливо допитується: "А коли вже Святого Миколая? Ну коли вже Святого Миколая? Старшого брата Патріка, Мішеля, ця допитливість трохи змучила. – Але ж тобі вже сказали! 6 грудня! – Але… Скільки разів до цього лишилося поспати? - Декілька! Потерпи ще!" Таким чином, ця книжка не тільки розповідає про радісне очікування дитини, але й описує традиції, пов'язані зі святом, як-от приготування чобітків, у які Святий Миколай кладе подарунки. А також те, як він одночасно встигає бути у кількох місцях одразу.

Бургіньйон Лоранс. Черевики Святого Миколая. – Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2024

У цій чарівній повісті-казці все йде шкереберть. Невже свята не станеться, і діти не отримають своїх подарунків, адже надворі вже вечір 5 грудня, але у святого Миколая, схоже, серйозні проблеми? Ні, він, звичайно, готувався, про що й розповідається на початку цієї історії. Отже, уявіть, як надвечір в будинку Святого Миколая смачно пахне прянощами. Він готує печиво, яке пізнього вечора роздаватиме чемним дітям, і ось уже наповнив ним великий мішок. "Ні, мишеня. Це не для тебе, це для дітлахів, - всміхається він до маленького звірятка, яке допитливо тягне свого носика до мішка. - Сьогодні вночі, коли вони спатимуть, я покладу це печиво в їхні черевички".

Може, через це й виникли проблеми? Невже в усьому завинило мишеня? Та не може бути! Хай там як, але частина печива таки згоріла, а далі - ще халепа. Коли настав час одягатися, Святий Миколай іде до кімнати і відчиняє шафу. Він дістає свою митру, мантію і чудову червону накидку. Потім оглядає свої черевики: їх треба начистити. Але де ж вакса? Знайшовши ваксу, Святий Миколай не може знайти… Словом, чи зможе він розпочати своє турне після того, як частина його печива згоріла, а черевики загубилися? Варто прочитати цю книжку, щоб дізнатися, що було далі, чи настало свято, і чи діти отримали свої подарунки.

Юліта Ран. Канікули святого Миколая. – Х.: Ранок, 2024

А в цій чарівній книжці, на відміну від попередньої історії, взуття святого Миколая хоч і знайшлося – наш герой простісінько взувся собі в зручні кросівки – але сам він явно не поспішає на власне свято. "Канікули святого Миколая" Юліти Ран – про те, як святий Миколай вирішив взяти відпустку, і що з того вийшло. Адже він справді втомився, працюючи цієї зими без перерв і вихідних, пакуючи подарунки у чарівні мішки, тож канікули – здавалося б, чудове рішення проблеми! Щоправда, вітри, які носять його світом, нагадують про обов’язки, але наш герой проти.

"І думати не хочу, - відказав Миколай, збираючи валізу. – Приставки, телефони, гідроскутери… Я навіть не розумію, що це за речі. А колись діти раділи горіхам і цукеркам. До того ж я не простий святий, який дарує дітлахам подарунки, - я ще й заступник мандрівників і мореплавців. А коли я останній раз був на морі, га?" Проте, під час відпочинку Миколай дізнався, що чимало дітей більше не вірять у нього... "- Торік я просив у нього в подарунок сестричку, - каже хлопчик в літаку, - а мені під подушку поклали фарби й конструктор. Хіба це те, що я просив? – Не те, - зітхнув святий Миколай, - геть не те". Тож чи вдасться йому відродити дитячу віру в дива, а потім, нарешті, відпочити? Дізнатися можна з цієї чудової книжки, яка, крім того, містить аудіобонус – казку, озвучену авторкою.

Олена Лєбєдєва. Листи Катрусі до святого Миколая та Бабусі. – Х.: Час майстрів, 2024

Це казка, що зігріє читачів серед зими, зацікавить дитину листуванням, бо написання листів та очікування відповіді на них створюють невидимий, але міцний зв’язок між людьми. За сюжетом книжки Олени Лєбєдєвої "Листи Катрусі до святого Миколая та Бабусі" маленька Катруся ще не вміє писати. І все б нічого, адже світ, у якому вона живе, й без того чарівний. "У Катрусі є кішка Мурка, - дізнаємося ми. - Це дуже розумна кішка, бо вона вміє розмовляти. Щоправда, лише Катруся розуміє Мурку, а дорослі думають, що вона просто нявчить, як звичайна кішка. Також у Катрусі є Мама й Тато. Окрім них, у Катрусі є улюблена Бабуся. Вона живе далеко, Разом із нею живе кішка Мартуся. Завжди, коли приходять зимові свята, Бабуся приїздить погостювати й привозить для Катрусі великий подарунок. Катруся вже давно на це чекає. Одного чудового дня настала зима, це (як завжди) трапилося першого грудня, бо зима зазвичай приходить саме першого грудня, не раніше і не пізніше. "Ура! Вже скоро день святого Миколая і Бабуся приїде", - подумала дівчинка".

Що ж до вміння писати, яке таки знадобиться, то це не біда, адже листа можна й намалювати! І не лише святому Миколаю, а й Бабусі, що захворіла й не може приїхати на свята. Дівчинка розуміє котячу мову й вірить, що святий Миколай здійснює заповітні бажання, але ще не знає, що листи, надіслані з любов’ю, приховують у собі дивовижну силу... Та скоро Катруся відкриє цю таємницю, адже тепер вона, як доросла, має ключ — ключ від поштової скриньки

Джессіка Ру. Орнітографія: Ілюстрований довідник із пташиної символіки та легенд. – К.: ArtHuss, 2024

У цій надзвичайно корисній книжці, яку варто буде покласти дитині під подушку від Миколая, авторка розповідає про сто видів птахів у найдрібніших деталях, супроводжуючи кожен з них стислим дослідженням його символізму у фольклорі, міфології та історії. Тобто до кожної ілюстрації птаха, крім орнітологічних подробиць, додається літературна цитата. Наприклад, до "баранця звичайного, який має символ "Впертість". "Давня китайська приказка говорить, - повідомляє авторка: – У двобої між баранцем і молюском виграє рибалка". В одній байці баранець клював молюска, а той узяв та й сховався в мушлю в дзьобі птаха. Жоден із них не хотів поступатися, тож рибак, який саме проходив повз, спіймав обох у сітку та з'їв на вечерю".

Але нам, звичайно, пасує баклан. І насамперед тому, що його символ: "Успіх, перемога". "У поемі Гомера "Одіссея" морська німфа перевтілюється в баклана й так допомагає дістатися до берега головному героєві, який зазнав корабельної аварії, - нагадує авторка. - За норвезькою ж народною творчістю, душі загиблих у морі повертаються до своїх близьких у подобі бакланів. Цей птах асоціюється із силою та успіхом, а ще є популярним геральдичним символом, який можна побачити на гербах різних європейських країн". Подивимось? Тобто, як завжди – почитаємо?

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