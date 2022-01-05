5 книжок, з яких варто розпочати рік

Розпочинати рік варто не з галасливих заяв, а з тихої мудрості, лаконізм якої щедро представлений у цих книжках. У них – про стиль і мистецтво, красу і свободу, а також інакший погляд на усі ці речі, з яких, сподіваємося, складатиметься весь наш наступний рік.

Роман Рудий. Афоризми. Словомедитація. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2021

Ця незвичайна збірка – справжня скарбниця мудрих думок, які висловлені лаконічним, але красномовним стилем. Одним словом, афоризми, в яких закладена квінтесенція мудрості з життєвим досвідом і неабияким хистом митця. Адже професійно оформити власні думки – це справжнє мистецтво на зразок каліграфії, тільки в слові. "Ми прощаємо чужі вади пропорційно своїм чеснотам", "Людина, яка оцінює свої думки, здатна сумніватися, а значить – мислити", "Бувають вади, що є поживою для чеснот", "Недалеких людей видно здалеку", "Дурість у алкоголі набухає", "Часто мовчання – це вже отриманий аванс". Назви розділів збірки, в яких зібрані багаторічні поклади мудрості говорять самі за себе: "Слово про релігію", "Мелодія кохання", "Справи сімейні", "Мистецьким рядком", "По-людськи про людське", "Життєві візерунки", "Людина та час","Філософія життя". Так само "медитація" запропонована у назві збірки пропонує розкошування у слові у різноманітних галузях його застосування – від слів кохання до філософських максим. Водночас всі афоризми продиктовані життям і занотовані професійним пером. Варто зауважити, що автор збірки є лауреатом всеукраїнського конкурсу афоризмів, який був організований 2015 року Київською організацією Національної спілки письменників України.

Володимир В’ятрович. Нотатки з кухні "переписування історії". – К.: Наш Формат, 2021

Ця книжка – робочий щоденник історика, який охоплює всі скандальні дискусії навколо "історії України", що відбувались від 90-х до 2019 року. "Переписування історії" – словосполука, яку неодноразово чув на свою адресу в заявах політиків чи публікаціях журналістів, що засуджували мою діяльність, – зауважує автор. – У відповідь я повторював: ми не переписуємо свою історію, ми щойно намагаємося написати її. Написати історію України не з погляду її сусідів, а так би мовити – від першої особи. Написати українську історію саме як історію України, а не Росії, Польщі чи ще когось на нашій землі. Звісно, такий підхід не подобається тим нашим сусідам, які вже написали для нас / замість нас / без нас цю історію, визначили її героїв, зрадників, ключові та другорядні події". У своєму відгуку на книжку Оксана Забужко значить, що автор має повне право сказати про себе Шевченковими словами: "Історія мого життя є частина історії моєї батьківщини", і таке про себе може сказати кожен українець – відтоді як його батьківщина перестала бути Радянським Союзом, а сам він з "гвинтика Системи" перетворився на "коваля свого щастя". І не дивно, що навіть нещодавня Помаранчева революція виявила ці атавізми у "вільному" українці, для якого Система, як і влада, завжди була чужою. "Тож, коли в ній з’явилися "наші", ми геть не знали, як з ними поводитися, – нагадує автор. – Одні, як звично, бачили у владі ворогів, і тих, хто пішов на державну службу, вважали мало не запроданцями. Інші вдавалися в іншу крайність – боялися сказати бодай щось критичне про "наших" і заплющували очі на те, як вони впевнено ставали схожими на минулих опонентів".

Лене Рейчел Андерсен, Томас Бйоркман. Більдунґ. Нордичний секрет краси і свободи. – К.: Наш Формат, 2021

На початку цієї книжки нам нагадують, що якихось пару століть тому північні країни ,ekb чи не найбідніші в Європі, і зокрема шведи так злидарювали, що виставляли дітей-сиріт на аукціон як дешеву робочу силу. Натомість у наш час нордичні держави - одні з найуспішніших. Тут високий рівень життя, якісна медицина, безкоштовна освіта й найщасливіші у світі люди. У чому ж секрет? У більдунґу – так скандинави називають усебічний і гармонійний розвиток особистості й суспільства. Слово німецьке, але стало нордичним дивом. Скандинави зробили з більдунґу не просто філософський концепт, а практичну ідею. Вони цілеспрямовано трансформували систему освіти і взялися за найслабшу ланку: почали культурно, інтелектуально, морально та емоційно розвивати селян. Нічого особливого – та за століття це до невпізнаваності змінило нордичні держави. Чи можна цю ідею використати нині, коли світ суттєво змінився? Чи актуальна вона, скажімо, для України? Чому так важливо розвивати потенціал кожної особистості? На ці й інші запитання відповідають автори книжки. "Переконані, – зауважують вони, – що той спосіб, у який нордичні країни дали змогу кожній людині розвинути свій потенціал, можна відтворити де завгодно".

Дана Арнольд. Коротка книжка про мистецтво. – Х.: Фабула, 2021

Книжка британської мистецтвознавиці — це своєрідний вступ до історії мистецтва, написаний стисло і доступно, ясною і точною мовою. Авторка пропонує свіжий і нетривіальний погляд на твори мистецтва від печерних малюнків доісторичних людей до скандальних інсталяцій сучасних майстрів. Вона легко і невимушено, без особливого "мистецтвознавчого" зарозуміння вводить нас у систему думок, точок зору, дискусій та відомостей, що стосуються наукової сфери - історії мистецтв. Розглядаючи широкий діапазон прикладів - творів мистецтва від ідолів острова Пасхи до картини Констебла "Пшеничне поле", авторка показує, як шедеври самі собою можуть бути відправною точкою у прочитанні історії мистецтва, породивши безліч різноманітних шляхів сприйняття, осмислення мистецтва та насолоди ним.

Фріда Рамстедт. Мистецтво затишку. Практичний посібник зі стилю та дизайну інтер’єру. – К.: ArtHuss, 2021

Цей довідник із дизайну інтер’єру покликаний навчити загальних правил створення гармонійного життєвого простору. Наприклад, яким є золотий перетин та золота спіраль, правильний розмір журнального столика щодо вашого дивану, оптимальна висота для підвішування освітлювальних приладів та найкращі способи використання "дошки настрою". Все це супроводжується корисними і переконливими ілюстраціями. Використавши всі поради, викладені у книжці, в результаті можна отримати збалансований красивий будинок незалежно від того, де ви живете або який ваш особистий стиль. Загалом це універсальна біблія дизайну інтер’єру від гуру домашнього стилю, яка навчила ціле скандинавське покоління мистецтву створення гармонійного будинку. Авторка розкриває секрети успішного дизайну інтер’єру та стилю, щоб допомогти вам створити дім, який найкраще підходить для вашого простору, смаку та способу життя. Наповнений практичними порадами, основними правилами та секретами майстерності, цей практичний посібник зі стилю та дизайну інтер’єру допоможе вам мислити як професійний дизайнер.

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