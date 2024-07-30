5 найкращих мотиваційних книжок, які можуть надихнути навіть олімпійських чемпіонів

Олімпійські ігри 2024 року захоплюють мільйони глядачів по всьому світу, і натхнення, яке ми отримуємо від спортсменів, часто спонукає нас досягати нових висот у власному житті.

Підготовка до таких змагань вимагає неймовірної витривалості, самодисципліни та мотивації. Така ж мотивація може бути корисною не тільки для спортсменів, але і для кожного з нас у повсякденному житті.

Олена Лисенко, комунікаційниця видавництва Vivat, книжкова оглядачка і літературна критикиня, зібрала п’ять найкращих мотиваційних книжок, які можуть надихнути навіть олімпійських чемпіонів. Ці книжки містять у собі поради від фахівців, історії успіху та методики, що допомагають долати будь-які труднощі. Вони стануть незамінними помічниками для тих, хто прагне досягти своїх цілей та перевершити власні очікування.

Бессел ван дер Колк "Тіло веде лік. Як лишити психотравми в минулому", видавництво "Vivat"

Психічні травми та стрес мають тривалі наслідки, які значно псують життя і впливають на фізичне здоров’я. Доктор Бессел ван дер Колк у своїй книзі "Тіло веде лік. Як лишити психотравми в минулому" надає вичерпну інформацію про травматичні розлади та шляхи їх подолання. Відкриття в галузі нейронауки, методи лікування без медикаментів, а також досвід соціальних проєктів, здатних допомогти пацієнтам із психотравмами, роблять цю книжку незамінним посібником для всіх, хто хоче повернутися до здорового життя.

Книжка "Тіло веде лік" вже 120 тижнів поспіль перебувала в топі нон-фікшн бестселерів The New York Times, це підтверджує її актуальність і важливість для читачів. Автор детально розглядає різноманітні аспекти травми, включаючи причини, наслідки, такі як амнезія, дисоціація, депресія, та можливості лікування. Ван дер Колк наводить приклади з власної практики та досліджень, пропонуючи читачам глибоке розуміння природи психотравм і методи їх подолання.

Видатний американський психіатр голландського походження доктор Бессел ван дер Колк присвятив свою кар'єру вивченню посттравматичного синдрому і стресу. Його книжка, яку він називає працею всього свого життя, поєднує в собі наукову ерудицію та практичні поради. Я вірю, що вона стане в пригоді багатьом людям.

Роберт Сапольскі "Біологія поведінки. Причини доброго і поганого в нас", видавництво "Наш формат"

Людська поведінка – складна й багатогранна тема, яку намагається розкрити книжка Роберта Сапольскі "Біологія поведінки. Причини доброго і поганого в нас". У своїй праці автор досліджує, чому люди рятують і вбивають, пробачають і мстяться, люблять і ненавидять. Сапольскі наводить аргументи з різних галузей науки, показуючи, що для повного розуміння нашої поведінки потрібен комплексний підхід. Емоції, гормони, дитинство, середовище – все це впливає на наші вчинки.

У книзі автор пояснює, чому водій, якого підрізали на дорозі, може проявити пасивну агресію, а підлітки через гормональні зміни часто втікають з дому чи приєднуються до сумнівних компаній. Сапольскі розглядає, чому нас нудить не тільки від зіпсованої їжі, а й від певних подій, і як вияв люті однієї людини зміг перерости у масовий протест – як це сталося під час Арабської весни. Автор детально розбирає ці та інші аспекти людської поведінки, пропонуючи читачам глибоке розуміння природи наших вчинків.

Роберт Сапольскі – видатний нейробіолог та приматолог, що об'єднує в своїй книзі знання з різних наукових сфер для пояснення складної людської поведінки. Його книжка стане цінним ресурсом для всіх, хто прагне розібратися в причинах доброго і поганого в нас. Вона пропонує вам зануритися у світ наукових відкриттів та інсайтів, які допоможуть краще зрозуміти себе та оточуючих.

Джеймс Клір "Атомні звички. Легкий і перевірений спосіб набути корисних звичок і позбутися звичок шкідливих", видавництво "КМ-букс"

Бестселер The New York Times "Атомні звички. Легкий і перевірений спосіб набути корисних звичок і позбутися звичок шкідливих" від Джеймса Кліра пропонує читачам незначні зміни, що ведуть до значних результатів. Книжка насичена заснованими на фактах стратегіями самовдосконалення, які допоможуть вам набути звичок, що працюватимуть на вас, а не проти вас. Автор ділиться надзвичайно цікавою та продуктивною методикою створення корисних звичок, що базується на чотириступеневій моделі звичок: подразник, прагнення, відгук, винагорода.

Основу книжки складають чотири закони зміни поведінки, які допомагають зрозуміти і використовувати механізми створення та змінювання власних звичок. Матеріал, викладений у книзі, підтверджується результатами наукових досліджень, але вона написана як практичний посібник, який надає мудрі поради та пояснення. Клір підкреслює, що єдиного правильного способу набуття корисних звичок не існує, але пропонує найкращий із відомих підхід, який спрацює незалежно від того, з чого ви починаєте і що саме намагаєтеся змінити.

Джеймс Клір у книзі "Атомні звички" надає чіткі та зрозумілі інструкції, як поступово впроваджувати зміни у своє життя. А це видання стане незамінним помічником для тих, хто прагне зробити своє життя кращим через формування корисних звичок і позбавлення шкідливих.

В'ячеслав Халанський "Запал без вигоряння. Як завершити цикл стресу, працювати до сподоби й жити щасливо", видавництво "Vivat"

Емоційне вигорання – це проблема, яка торкається багатьох людей, незалежно від їхньої професійної діяльності. У своїй книзі В'ячеслав Халанський розкриває глибину цього явища через призму сучасного екзистенційного аналізу та логотерапії. Автор запрошує читачів до діалогу про важливість проживання персональних цінностей і сенсів, автентичної екзистенційної настанови та внутрішньої згоди щодо власного життя і роботи.

Книжка Халанського стане незамінним помічником для тих, хто вже відчув на собі симптоми вигоряння або хоче запобігти цьому стану. Від дослідження рівня виснаження та стресового навантаження до стратегій турботи про себе – ця книжка пропонує практичні поради та вправи для самодопомоги. Особливо корисною вона буде для представників професій, пов’язаних із постійним спілкуванням з людьми, таких як керівники, топменеджери, лікарі та інші.

Відомий психолог і психотерапевт розвінчує міфи про вигорання та детально пояснює його природу і причини. Він наводить приклади з власної практики та досліджень, показуючи, що вигорання не є ознакою слабкості, а наслідком надмірного навантаження. Ця книжка допоможе вам знайти мотивацію, навчитися керувати своїми емоціями та відновлюватися після стресу, щоб жити щасливо і продуктивно.

Роберт Маурер "Метод кайдзен. Один маленький крок може змінити ваше життя", видавництво "Брайт Букс"

Зміни у житті часто здаються важкими або навіть нездійсненними через підсвідомий страх, який налаштовує наш мозок на активний опір нововведенням. Роберт Маурер пропонує простий і ефективний підхід до досягнення конкретних цілей. Метод кайдзен полягає у тому, що великі цілі досягаються маленькими, але систематичними кроками, які не спричиняють болю та допомагають мозку адаптуватися до змін.

Цей підхід може бути корисним у багатьох сферах життя. Наприклад, за допомогою кайдзен можна позбутися шкідливих звичок, таких як куріння або переїдання, та культивувати нові, корисні звички. У бізнесі цей метод допомагає обирати ефективні способи мотивації співробітників, що надихають їх на досягнення кращих результатів. У Японії принципів кайдзен дотримуються великі корпорації, які успішно впроваджують систематичні покращення в своїй діяльності.

Застосовуючи метод кайдзен, ви зможете підготувати себе до змін, правильно до них ставитися та зробити своє життя більш захопливим. Маленькі, але регулярні кроки допоможуть обійти всі перешкоди та реалізувати свої амбіції. А це видання стане вашим надійним помічником на шляху до особистого та професійного зростання.

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