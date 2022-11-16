5 нових книжок, які можуть змінити світ

Книжки в цьому огляді – своєрідні застереження, що допоможуть якщо не змінити світ, то принаймні спробувати його покращити. В будь-якому разі, його герої пройшли шлях, який точно має надихнути на важливі рішення у власному житті.

Кріс Воллес, Міч Вайсс. Зворотний відлік 1945 року: атомна бомба та 116 днів, що змінили світ. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2022

Розповідь у цьому нон-фікшн трилері, який стане важливим попередженням у наш складний час – про одне з найдоленосніших рішень в американській історії. Варто нагадати, що шостого серпня 1945 року на Хіросіму було скинуто атомну бомбу – подія, яка в одну мить затягнула світ у нову добу – добу зброї, наділеної такою нищівною міццю, що перед нею не встоїть нічого. Утім, цього б ніколи не сталося без волі людей, які санкціонували, розробляли та готували атомну зброю до використання. Розповідаючи про це, автори книжки зазирають за лаштунки створення бомби, знайомлять із тими, хто так чи інакше долучився до історії бомби, відкривають їхню мотивацію, сумніви й моральні конфлікти. Це історія Джуліуса Роберта Оппенгеймера та його команди науковців у Лос-Аламосі, нового президента президента США Гаррі Трумена, військового льотчика, полковника Пола Тіббетса та його підлеглих. Однак так само це історія дівчинки на ім’я Хідеко Тамура з Хіросіми, чиє життя невдовзі зміниться до невпізнанності через появу досі небаченої зброї. Утім, змінитися перед тим могло зовсім інше. Наприклад, рішення президента. "У свої сімдесят сім років Стімсон був легендарною постаттю, яка служила п'ятьом президентам, – дізнаємося ми подробиці справи. – Трумен мав стати шостим. Сидячи з ним віч-на-віч, Стімсон сказав, що розмова буде короткою. Її тема складна, про подробиці йтиметься пізніше. А зараз треба просто повідомити президента про "грандіозний проєкт на стадії розроблення", призначений виготовити "нову вибухівку неймовірної руйнівної сили". І що ж зробив президент? Невже вчинив, як французький король, який під час захоплення Бастилії записав у щоденнику: "14 липня. Нічого"? "Цього дня, – згодом висловився Трумен, – на мене обвалився весь світ", – зауважують автори. – "Я вирішив, що найкраще було б поїхати додому, добряче відпочити й послухати музику", – написав він у своєму щоденнику".

Едді Яку. Найщасливіша людина на землі. Мемуари чоловіка, що пережив Голокост. – Х.: Віват, 2022

Ця книжка – так само застереження щодо того, як ніколи не можна втрачати надію в краще майбутнє. Тим паче, коли йдеться про такий страшний досвід, як в автора цієї сповіді на ім’я Абрагам Якубович, якого 10 листопада 1938 року, вісімнадцятирічного, після єврейських погромів "Кришталевої ночі" в Німеччині побили й доставили до Бухенвальда. Про Аушвіц він тоді ще не знав. Попереду чекав "марш смерті", під час якого 15 000 в’язнів загинули. Нашому героєві поталанило втекти. "Друзі коротко називали мене Аді, – розповідає він. – Англійською це ім’я звучить як Едді. Тож будь ласка, друже, зви мене Едді. Я прожив сто років і знаю, як це – дивитися злу в очі. Я бачив найгірше в історії людства: жахи концентраційних таборів, зусилля нацистів понівечити моє життя та життя дорогих мені людей. Але зараз вважаю себе найщасливішим у світі. За всі ці роки я зрозумів одне: життя може бути прекрасним, якщо зробити його прекрасним. Я розповім тобі свою історію. Подекуди вона сумна, в ній багато мороку й чимало горя. Проте зрештою це щаслива історія, адже щастя – це наш вибір. Вибирати тобі. Я розкажу як".

Рейчел Кларк. Любе моє життя. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2022

"Ми – єдиний вид зі всіх тварин, які знають, що помруть, і все ж продовжують брати банківські кредити, розбазарювати свій час, тобто поводитися так, ніби перед нами: ціла вічність", – каже один з героїв цієї книжки, і саме цими словами надихається її авторка у своїй роботі. Адже вона – спеціалістка з паліативної медицини, яка знайомить читачів із місцем своєї роботи, яке більшість людей вважають занадто трагічним і воліють про нього не думати. Щодня героїня книжки турбується і втішає людей, які наближаються до завершення свого життєвого шляху, допомагає тамувати біль і прийняти свою смертність. Авторка розповідає і про особистий досвід. 2017 року в її батька виявили невиліковну форму раку, і тоді вона зрозуміла: ніщо – навіть найкраща паліативна допомога – не в змозі втамувати біль від втрати близької людини. І все ж, стверджує вона, в госпісі більше любові, сили, доброти, радості, ніжності, вдячності й співчуття, аніж ви можете собі уявити. Люди, які знають, що помирають, усвідомлюють, що їхній час минає. Натомість всі решта живуть так, наче перед ними ціла вічність.

Анастасія Піка. Остання справа журналістки Кроніної. – К.: Bookraine Publishing House, 2022

Розповідь молодої української журналістки в цьому романі насправді могла би змінити світ, адже самій героїні – принаймні щодо свого життя – це точно вдалося. "Як і багатьом письменникам та письменницям, мені не хочеться, щоб мене асоціювали з головною героїнею цього роману, – закликає авторка. – Альона Кроніна – образ збірний, в дечому сильніший, а в дечому слабший за її творчиню. Я впевнена, що в кожного з вас колись була подруга чи друг, які прагнули змінити світ (а можливо, це були ви?)". Чесно кажучи, було б дивно, якби сталося якось інакше з героїнею роману – у цій "поліфонічній" оповіді про тридцять сім справ співробітниці столичної редакції, яка коливається від гумористичної до трагічної. Адже ще на самому початку дівчина потрапляє на роботу до суворо цензурованої та повністю підконтрольної проросійському спонсорові київської редакції, а вже під час Євромайдану розуміє, що більше не може бути відстороненим свідком подій і хоче боротися з кремлівською пропагандою та розповідати людям правду. Протягом своєї діяльності, описаної в романі як справжня пригода на різних культурних і не лише фронтах, наша героїня побудує блискучу кар’єру: IT-журналістка, працівниця парламенту, агентка розвідки MI6 – і спробує зірвати російське вторгнення до України 24 лютого 2022 року.

Віра Курико. Реформа здорової людини. – К.: Лабораторія, 2022

Книжка відомої української репортерки – це не нудна інструкція і навіть не практичний посібник із втілення реформ, а справжнє попередження, яка може вплинути на найголовніше у нашому житті, тобто на здоров’я і його захист. Це натхненна історія про людей, яким, попри перешкоди, вдалося майже неможливе – вилікувати українську медицину. Авторка розповідає про команду, яка не просто увійшла до міністерства, іноді того й не бажаючи, і підірвала систему зсередини, але й заклала незворотну основу нової медичної системи в Україні. У книжці крок за кроком розповідається історія роботи над медичною реформою із перших вуст. Її герої – це команда на чолі із колишньою в.о. міністерки охорони здоров'я Уляною Супрун, яка стала не просто обличчям змін, а й взяла на себе найскладніше завдання – повністю переформатувати систему. Це була справжня боротьба цінностей із бюрократією, недовірою, кулуарними маніпуляціями і відсутністю підтримки. Але саме вона стала незворотною точкою змін в українській медицині. Кожному розділу передує коротка довідка про тогочасні події в Україні, завдяки чому історія сприймається невідривно від загальносуспільного історичного контексту, а також подається короткий літопис реформи.

Читайте також: