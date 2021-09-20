5 нових книжок, які варто прочитати восени

Саме восени надходить час, коли вже відпустки з відпочинком позаду і можна, нарешті, усамітнися в кріслі з книжкою.

Колін Гувер. Веріті. – К.: Рідна мова, 2021

Героїня цього роману Лоувен - молода письменниця, в якої жодного цента за душею. Та одного дня до неї звертається Джеремі Кроуфорд, чоловік Веріті - авторки романів-бестселерів. Джеремі пропонує Лоувен завершити цикл книжок Веріті, адже та паралізована після автокатастрофи.

"Приїхала швидка і заблокувала рух в обох напрямках, - згадує героїня. - Я повертаюсь до місця трагедії з думкою про те, що я, мабуть, повинна надати свідчення. Я стою біля поліцейського, який вже записує свідчення інших. Вони нічим не відрізняються від моїх, але я все одно розповідаю все, що бачила, і залишаю свої контакти. Я не певна, чи буде користь від моїх свідчень, адже самого моменту зіткнення я не бачила. Я лиш стояла достатньо близько, щоб почути його. Так близько, що мене розмалювало, як полотно Джексона Поллока".

Тож Лоувен приїжджає до будинку Кроуфордів, щоб переглянути чернетки письменниці, які допоможуть у роботі, і випадково знаходить автобіографію Веріті. Здається, Веріті не планувала, що хтось її прочитає… Рукопис рясніє відвертими подробицями життя подружжя і розповідає, що насправді трапилося того дня, коли померла їхня дочка. Лоувен вагається, чи показувати автобіографію Джеремі, бо розуміє - це знищить його. То хто ж така Веріті - геніальна письменниця і жертва фатальних обставин чи божевільна маніпуляторка і злочинниця?

Люко Дашвар. Село не люди. Добити свідка. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2021

Карколомні пригоди, магія з містикою і звісно ж кохання чекають на читача у цьому продовження історії "Село не люди". Варто нагадати, як чотирнадцять років тому через інтриги і жадібність сільського магната Івана Залусківського згоріла Шанівка, постраждали селяни, та найбільше - Катерина, яка втратила всіх, кого любила. Повернувшись до села, де її кличуть відьмою, вона знайшла захист у старій бабиній мазанці. Тож чотирнадцять років Залусківський і Катерина не бачилися, але намір прибрати її, як свідка, злочину, не покинув, хоч це виявилося й складно.

"За мить стало не смішно, бо вогники продовжувати невпинно наближатися. Пливли швидко на висоті приблизно метр від поверхні землі. І тільки тепер Залусківський усвідомив, що стоїть саме на тому місці, де минулого разу його файний "джип гранд чирокі" заглух, а потім і щезнув назавжди. - Та що за фігня? - пробурмотів уперто. Насупився. Вдивлявся у вогники, які продовжували стрімко наближатися. "Чого ж я лопату не взяв?!" - тільки й устиг подумати, коли з чорноти почув грізний рик, і тої ж миті на нього плигнув великий, страшний, як наймоторошніше нічне видіння, вовк".

Утім, не покинувши свого наміру, Залусківський багатів та міцнів, а дівчина поступово втрачала свій особливий дар передбачення. І так би їхні дороги розійшлися назавжди. Якби одного дня на занедбаному шанівському обійсті школярка Стаська не знайшла... труп чоловіка. Але Катерина знає, хто жертва і хто вбивця. Тепер її життю знову загрожує небезпека. Через наклеп Катерина й сама опиняється під підозрою. Вона нікому не вірить і майже ніхто не вірить їй. А той, хто розпочав смертельне полювання на Катерину, упевнений: порятунку їй немає. Розпочате багато років тому час довести до кінця...

Андрій Горбунов. Розволокнення. – К: Фенікс, 2021

"…Я випереджаю китайця по зустрічці й різко вивертаю кермо вправо, підставляючи йому борт свого авто. Удар. Я розумію, що трохи перестарався", - саме такі методи сповідує головний герой цього карколомного роману. Адже приватний детектив Тім Ворпер - відчайдух, що намагається вижити у світі, де його навички стали непотрібними через розквіт штучного інтелекту, який сам знаходить злочинців. Але розкрити гучне вбивство мільйонерки не до снаги навіть комп’ютерному мозкові - тут потрібна інша технологія…

За твердженням автора, "Розволокнення" - це перша в світі науково коректна хронофантастика. Що й казати - в кінці книжки ви знайдете посилання на три справжні наукові праці! Але водночас в тексті вистачає пригод і драйву, емоцій, вчинків, пристрасті. Як зміняться правила гри, коли час перестане бути тим суддею, що зрівнює можливості всіх? Чи зможе крихітний людський мозок охопити всю глибину обчислювальної задачі, що постала перед ним із відкриттям часових подорожей? Словник термінів і понять у кінці книжки допоможе читачеві не розгубитись, а спеціальна позначка "†" підкаже, які з цих понять існують і в нашому з вами світі.

Дмитро Долматов. Земля Пустого Небосвода. – К.: Саммит-книга, 2021

Долі героїв цього роману химерно переплітаються на тлі великих політичних зрушень, інтриг і містичних подій. Молодий дипломат Торгового Альянсу на першому самостійному завданні, юна студентка-алхімічка у пошуку свого життєвого шляху, збурений нечестивою жагою позашлюбний син західного монарха, який так і не розлучився з самовідданою любов'ю до батьківщини, волоцюга-авантюрист - всі вони на різних кінцях світу переживають пригоди, які є лише піщинками в іграх сильних світу цього і декого ще.

"…Гарь горящих пажитей, пусть и не столь ядовитая, как пороховой дым, заползала рыцарям под доспехи, лезла в ноздри, глаза и уши фыркающим лошадям, клубами дыма закрывала от взора воителей Веры всю центральную часть войска Диоруйнга. Ветерок с Лох-Ра не усиливался и не стихал, все так же легонько сдувая дым подожженного с трех сторон поля на боевые порядки второй прецептории. Ирридана и Меркандаль вместе смотрели на стену дыма, как много дней назад - на каменную стену Гредалы".

Тож у Світі Небесного Трону, який розташований на рівні розвитку між Ренесансом і кінцем Століття вітрильників, після короткого періоду відносного затишшя розгортаються драматичні події, що впливають на долі окремих осіб, держав і навіть надприродних сутностей. Агностична релігія з правом на атеїзм, яка близько тисячоліття перебувала єдиною допустимою вірою на континентах Розподіленої Трійці і Архіпелагу, тремтить під атаками єретичних культів, які плодяться на очах. Ослаблена інквізиція і опальний лицарський Орден не в силах захищати свободу волі людей від тиранічних посягань адептів жахливих особистісних богів. Але життя будь-що-будь триває, і відірватися від його перипетій у цьому романі неможливо.

Павло Матюша. Коло з крапкою. – К.: Фенікс, 2021

Автор цієї збірки новел пропонує спочатку зануритися у міжнародний політичний детектив шпигунського типу, а потім продовжити спуск на глибину життєвих стосунків, які панували у недалеких двотисячних. Крім іронічного тону, на який заслуговують наші можновладці, у збірці чимало серйозної аналітики художнього характеру та прогнозів на майбутнє. Чи справдилися вони – вирахувати легко, адже писалася збірка 2008 року.

"Я – молодий держслужбовець, якого, немов мокрим рядном, накрило від усвідомлення місця, в якому я перебував, - згадує автор ті часи. - Патріотичне піднесення після Помаранчевої революції почало спадати. Ще ніхто не здогадувався про дуже близьке захоплення влади тим, хто програв у третьому турі, і про майбутню Революцію гідності. Я працював у Верховній Раді та був свідком подій, які для більшості людей залишалися невидимими за важкими темними кулісами. Мені хотілося ділитися цим досвідом, адже найгірші штампи виявилися правдою. Всім нам прагнулося іншого розвитку подій для нашої країни – без кумівства та корупції. Розвитку, заснованого на відкритості й чесній ініціативі. Бажання бути почутим і бетонне мовчання у відповідь від видавців, яким надсилав рукопис, майже змусили мене зійти з літературної стежки. Якоїсь миті мені навіть здалося, що в цій сфері все працювало за схожими принципами, як у Верховній Раді. Відтоді змінилася країна, змінився я сам, але деякі речі не міняються. Якщо розмовляти з вітром – вітер не заговорить у відповідь. Але шукайте – і знайдете, стукайте – і вам відчинять. Коли я написав чотири новели про ту дійсність, яка існувала тоді довкола мене, а також, вочевидь, у мені самому, я не знав, що позитивну відповідь отримаю аж через 12 років".

Читайте також: 5 нових перекладів книжок, на які варто звернути увагу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання