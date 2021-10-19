5 нових книжок, які змінять вашу свідомість

Іноді одна-єдина книжка спроможна змінити життя, розширити горизонти і збільшити масштаби.

Історія багатих і успішних буває цікавішою і кориснішою за будь-який роман, а герої, які зробили себе самі - за найкрутіших суперменів. У цій добірці - саме про це, і чтиво обіцяє бути приголомшливим і захопливим.

Сергій Войченко, Володимир Новік. Під знаком влади. - К.: Саміт-книга, 2021

"Цю книжку можна оцінити і як посібник для того, хто хоче досягнути вершини влади, стати саме правителем, вождем для свого народу, а не черговим зрадником власної країни і людей, - зауважують автори книжки. - І як посібник для людей, які повинні вміти і знати, як оцінити правителя ще на етапі так званих оглядин, як оцінити його якості та які вони в нього б мали бути, а найголовніше - зрозуміти й оцінити команду, з якою він іде до влади. Лозунги - гарна річ, як і реклама, але все ж таки оцінку дає практичне використання і вживання кінцевим споживачем".

Тож мова у цій книжці про те, як стати успішним будь-де й будь у чому, бути переможцем, а не переможеним. Де містяться джерела сили і як стати господарем своєї долі. Чому одні люди віддають накази, а інші їх тільки виконують. У чому секрети особистого впливу та як ефективно впливати на події, історію, державу, людей і на себе. Зазирнути в найглибші підвалини влади і дізнатися її найбільш суворо охоронювані століттями таємниці, а також дізнатися, які думки й поради на ці теми висловлювали кращі з кращих - найзнаменитіші постаті й персонажі світової історії.

Тож, щоб не опинитися у власній печері пихи, розбити оболонку гонору і зруйнувати стіну непорозумінь, варто дослухатися порад, які пропонують автори, і після прочитання цієї книжки ви вже інакше будете дивитися на багато речей і явищ, які вас оточують. Ба більше, вона реально допоможе тому, хто схоче змінити все на краще, на чому так само наголошують автори.

Еліс Шрьодер. Снігова куля: Воррен Баффет і справа життя. - Х.: Фабула, 2021

Як продовження теми, розглянутої у попередній книжці - історія короля Волл-стріт, розказана його біографом, яка безліч разів ставала книжкою року, і ось тепер доступна українському читачеві. Адже Воррен Баффет, американський підприємець, один із найбільш відомих у світі інвесторів, який отримав прізвисько "Чарівник з Омахи", ніколи не писав мемуарів. І якби Еліс Шредер, журналістка, бізнес-аналітикиня і письменниця, не змогла повною мірою вивчити історію його діяльності, боротьби, перемог і поразок, жорстоких промахів і раптових осяянь, ця книжка ніколи не побачила би світ. Тож перед вами повна біографія людини, яку міжнародні бізнесові кола вважають провидцем і парадоксалістом. І справа тут не у величезних статках, які Баффет створив практично не залишаючи штаб-квартири своєї компанії Berkshire Hathaway в Омасі, а в його широкій ерудиції, принциповості, чесності в ділових відносинах і безлічі свіжих ідей, які він генерував чи не щодня. І, мабуть, найблискучішою із цих ідей стала передача 37 мільярдів доларів з особистих коштів Воррена Баффета міжнародним гуманітарним фундаціям - найвизначніший в історії людства акт благодійності.

"- Звідки це взялося, Воррене? - питають у героя цієї книжки. - Такий інтерес до заробляння грошей? Його очі затуманюються на кілька секунд, думки мчать усередину - клац, клац, клац - крізь ментальні файли. Воррен починає розповідати свою історію: "Бальзак сказав, що за кожним великим багатством криється злочин. У Berkshire це не так". Він схоплюється зі стільця, щоб донести думку, перетинаючи кімнату кількома великими кроками. Умостившись у гірчично-золотавому парчевому кріслі, схиляється вперед, більше схожий на підлітка, який хвалиться своєю першою любовною пригодою, ніж на 72-річного фінансиста".

Дайва Ульбінайте. Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте. - К.: Наш Формат, 2021

У цій книжці висвітлюється життєва філософія легендарної першої президентки Литви. І якщо Марґарет Тетчер прославилася як Залізна Леді, то Даля Грибаускайте - як Сталева Магнолія. Волелюбна, прямолінійна, справедлива, з блискавичною реакцією і впевненим голосом - такою запам’ятали литовську президентку. При цьому питань, на які можна знайти відповідь у цій книжці, до її героїні існує чимало. Чому Даля Грибаускайте відмовилася пити шампанське з Обамою? Як вона протистояла енергетичному тиску Росії й не вітала Путіна з каденцією? Як "захистила" Німеччину й змогла переконати у зворотному Трампа? Тож читачеві запропонована історія сильної лідерки, яка знає ціну собі та своїй державі, обстоює національну гідність і вибудовує власну діяльність на суспільних цінностях. Навіть коли залишається сама проти олігархів і корупціонерів, Кремля і Вашингтона, противників і вчорашніх соратників.

Доріс Кірнс Ґудвін. Лідерство у буремні часи. - Х.: Віват, 2021

"На різних етапах життя кожен з них зіткнувся з обставинами, які докорінно змінили їхні уявлення про себе й поставили під загрозу їхнє майбутнє, - пише авторка про героїв своєї книжки. - Природа цих життєвих нещасть була унікальною для кожного з них: Авраам Лінкольн зазнав нищівного удару по своїй публічній репутації й власній гідності, через що пережив майже суїцидальну депресію; Теодор Рузвельт за один день втратив молоду дружину й матір; Франклін Рузвельт захворів на поліомієліт, який паралізував нижню частину тіла; Ліндон Джонсон програв вибори до Сенату".

То, виходить, лідерами не народжуються, а стають? Тоді як саме перешкоди впливають на розвиток лідерства? Що взагалі сприяє виникненню лідерських якостей, як їх розвинути і що потрібно, аби стати справжнім керманичем? Нарешті, лідера формує епоха чи це лідер формує епоху? Саме такі питання досліджує авторка цієї книжки. В окремих тематичних розділах якої проаналізовано діяльність чотирьох американських президентів - Авраама Лінкольна, Теодора Рузвельта, Франкліна Рузвельта й Ліндона Джонсона - у контексті історичних обставин і подій, які сформували особливості їхнього лідерства. Авторка розкриває характер кожного президента в розвитку й дає поради щодо ключових моментів у здобутті лідерських якостей.

Това Лей. Замахана жінка у розквіті літ: як відкрити життя наново. - К.: Yakaboo Publishing, 2021

У житті авторки цієї книжки довгий час було одне й те саме: рутинні хатні справи, догляд за дітьми, нетямущий чоловік і брак часу на власні бажання. Одного ранку вона збагнула, що так далі тривати не може. Глянувши на безлад в домі, замурзаних дітей і гору посуду, вона відчула, що замахалася. Настав час перезавантажити життя та віднайти себе у вирі чужих потреб і бажань. Це усвідомлення змусило авторку-героїню згадати про все, чого їй хотілося, але на що ніколи не вистачало часу. Список заборонених бажань містив найпотаємніші мрії та навіть деякі шаленства.

Так вона здійснила поїздку в Непал, запропонувала чоловікові відкритий шлюб, відірвалася з подругами на Ібіці, а ще купила вібратор. Відкрившись бажанням та окресливши власні межі, жінка змогла пізнати свою сексуальність, прийняти тіло та нарешті відновити здатність насолоджуватися життям. "У той день, коли ми з Євою сходили в секс-шоп, - згадує вона, - повертаючись додому і прямуючи до залізничної станції, я роззирнулася навколо і побачила, які всі нещасні. Побачила людей, які бояться дивитися комусь в очі, бояться заговорити з незнайомцем, бояться одне одного. Коли ми стали такими похмурими? І, що важливіше, коли ми всі разом вирішили просто згаснути?"

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