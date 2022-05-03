5 польських фільмів, які варто подивитися

Польща є однією з багатьох країн, які дуже активно допомагають нашій країні під час вони.

3 травня, коли сусідня держава святкує День конституції, ми вирішили трохи розповісти вам про культуру цієї країни та зібрали добірку із п'яти фільмів, створених у Польщі. Можливо одна з цих картин урізноманітнить ваш вечір сьогодні.

"Холодна війна"

Картина розповідає про повоєнну Польщу та стосунки диригента Віктора та дівчини Зулі. На шляху їхнього роману постає як політика та їхны особисті розбіжності.

"Три кольори"

Ця робота є трилогією, що включає три фільми: "Три кольори: Синій", "Три кольори: Білий", "Три кольори: Червоний", однак, вони стали настільки культовими для режисера Кшиштофа Кеслевського, що подивитися їх потрібно усі разом.

"Наднова"

Ця картина розповідає про кілька годин життя сільської громади. Головний герой фільму – Михайло – алкоголік у життя якого трапляється страшна трагедія. У фільмі показано стан людини у приграничній ситуації та ставить питання про природу випадковості та долі.

"Тіло Христове"

20-річний ув'язнений Даніель, скориставшись нагодою, видає себе за випускника семінарії і займає місце священнослужителя, що захворів, у приході невеликого провінційного містечка.

"Іда"

Цей чорно-білий польський фільм розповідає про дівчину на ім'я Ганна, яка дізнається, що насправді її ім'я Іда Лебенштейн та її біологічні батьки, євреї, яких було вбито під час війни. Дівчина, яка дізналася правду, вирішує знайти їхні могили.

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