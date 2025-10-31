5 страшних і атмосферних фільмів на Геловін / © www.credits

Геловін — особлива пора року, коли перегляд фільмів жахів вважається нормою. І хоча дехто з нас любить лоскотати собі нерви фільмами жахів цілий рік, решта, можливо, наважаться подивитися деякі з таких картин тільки 31 жовтня.

«Практична магія»

Цей фільм, заснований на романі Еліс Гоффман 1995 року, розповідає історію двох сестер-відьом — Саллі і Джилліан, яких після смерті батьків виховували їхні ексцентричні тітки. У цій історії вони мають за допомогою магії перемогти злого духа колишнього хлопця Джилліан.

«Меню»

У цьому фільмі молода жінка разом зі своїм хлопцем пробує вишукане дегустаційне меню, але незабаром виявляє, що наміри шеф-кухаря набагато тривожніші, ніж будь-хто припускав.

«Тіло Дженніфер»

Коли чирлідерку Дженніфер викрадають і вбивають, лиходії думають, що з нею покінчено, але незабаром розуміють, що вона воскресла — і тепер хоче помститися. Ця комедія жахів безумовно заслуговує на місце у вашому списку для перегляду на жовтень.

«Пастка»

Дія фільму розгортається в межах концерту популярної співачки, на який вирушає батько і його дочка-підліток. Але раптово головний герой розуміє, що вони опинилися в центрі таємної операції. Усе це швидко перетворюється на розгадку таємниці того, хто насправді батько дівчинки і на що він готовий піти, щоб приховати свою особистість.

«Варвар»

Героїня фільму виявляє, що заброньоване нею через Airbnb житло зайняте іншою людиною, але вона змушена провести ніч із нею під одним дахом, але незабаром розуміє, що її сусід по квартирі — не єдиний, хто переховується в будинку.