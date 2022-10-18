5 захопливих книжок-новинок про кохання, Париж, війну та пошук себе

Науковці стверджують: щоденне читання десяти сторінок книжки на день сповільнює старіння організму. Це той випадок, коли приємне поєднується з корисним. У мозку зростає кількість нових нейронних зв’язків, а на обличчі меншає кількість зморшок. Саме тому рерайтерка видавництва бестселерів Vivat Тетяна Крисюк зібрала для вас п’ять книжок, які допоможуть зробити читання приємною та корисною звичкою.

Мерієнн Кронін "Сто років Ленні та Марґо", видавництво Vivat

Ленні – сімнадцять, Марґо – вісімдесят три. Попри істотну різницю у віці, подруги лежать в одній лікарняній палаті, і їхні життя повільно догорають. Сюжет книги побудований навколо смерті, але таким чином, що її не видно за життям. Ленні переймає у Марґо життєвий досвід і почуття гумору, Марґо у Ленні – молодечу зухвалість і хоробрість. Вони ніби споріднені душі, які доповнюють одна одну. І неважливо, скільки часу є в їхньому розпорядженні, бо удвох жінки прожили ціле століття.

Якось за ініціативи Ленні подруги вирішують створити сто картин, які розкажуть людям про їхнє "століття". Про дні народження дітей, найліпших друзів, кумедного священника, двійко літніх людей, які, здається, закохані одне в одного, "нову" медичну сестру", вчителя малювання. Про життя, якого завжди замало, але водночас вдосталь для того, щоб навчитися любити, дружити і мріяти.

Це неймовірно щемкий, глибокий роман про любов, дружбу та вибір жити щасливим життям, навіть якщо це щастя, як і життя, будь-якої миті може обірватися.

Аманда Лі Коу "Світло далекої зірки", Видавництво Старого Лева

1928 року на берлінському балу фотограф зробив світлину, на якій позують три жінки – Марлен Дітріх, Анна-Мей Вонг та Лені Ріфеншталь. Перша – німкеня, котра стала американським символом свободи, покинувши нацистську Німеччину і втративши батьківщину. Друга – американка китайського походження, талант якої гідно не оцінили ані в Америці, ані в Китаї. Третя – німкеня, котра поклала свій талант на вівтар служіння Адольфу Гітлеру.

Три жінки. Три легенди кінематографу двадцятого століття. Три історії про шлях до слави через ігри, маніпуляції та зміну декорацій. Чим керувалася Дітріх, стаючи на бік Америки? З якими стереотипами доводилося мати справу Вонг? Чи шкодувала колись Ріфентшталь про те, що знімалася у пропагандистських фільмах Рейху? Карколомна історія про вибір, який визначає нашу долю, та про славу, за яку доводиться платити високу ціну.

Розелль Лім "Магічна чайна крамничка Ванесси Ю в Парижі", видавництво Vivat

Ванесса Ю має дар передбачення, який не здатна контролювати. Щойно дівчина отримує видіння, ненавмисне глянувши на денце чайної чашки, як одразу ділиться побаченим зі співрозмовником. "Незабаром у твого тата станеться серцевий напад". Напевно, це не ті слова, які хлопцеві хочеться почути від дівчини, котра йому подобається, на першому побаченні. Тому перше побачення передбачувано стає останнім.

Ванесса – блискуча бухгалтерка, гурманка, красива молода жінка, яка, однак, змушена пити каву замість чаю, щоб не псувати людям життя. В дитинстві давати раду із незвичним даром Ванессі допомагала тітка Евелін, але дівчина пропускала поради й настанови повз вуха. Тому вже в дорослому віці їде до Парижа, де тітка нещодавно відкрила чайне кафе. Та чи вдасться їй опанувати свій дар, коли навколо сила-силенна чайних горняток, а в серці зароджується кохання?

Ця легка, магічна книжка змусить вас усміхатися, радіти, плакати та співпереживати героїні.

Джорджія Кауфманн "Кравчиня з Парижа", видавництво #книголав

Роза Кустачер – дизайнерка, муза Крістіана Діора, успішна бізнесвумен, яка має дар обирати ідеальний одяг до будь-якої події. Однак цього разу Роза підбирає одяг не для клієнта, а для себе. Вона їде на важливий захід, тож має мати відповідний вигляд. Та багаторічна впевненість кудись зникає, і розгублена жінка замість того, аби одягатися, оголює душу.

Роза розповідає нам про життя в гірському італійському містечку, з якого вона втекла у шістнадцять років через німців. Про життя у Швейцарії, Парижі, Ріо-де-Жанейро, Нью-Йорку. Про людей, які траплялися на її шляху, аби чомусь навчити та вберегти від неприємностей. Про чоловіків, яких кохала вона і які кохали або бажали її. Про жіночі секрети краси та мрію, заради здійснення якої інколи доводиться чимось жертвувати.

"Усі квіти Парижа", видавництво Vivat

2009 рік, Париж. Керолайн прокидається у лікарняній палаті після автомобільної катастрофи. Жінка дивом вижила, але втратила пам’ять. На березі Сени вона має простору квартиру, яку досліджує сантиметр за сантиметром, намагаючись зрозуміти, яким було її життя до аварії. Ані друзів, ані сім’ї… Одного дня Керолайн знаходить у квартирі тісну кімнату без ремонту, і до її рук потрапляє коробка з листами, адресованими якомусь Люку. Адресант – таємнича Селін.

1943 рік, Париж. Селін працює у сімейній квітковій крамниці, самотужки виховуючи доньку. Після втрати чоловіка жінка довго приходила до тями, а потім зустріла Люка. Та щойно їхнє захоплення переростає у стосунки, закоханих розлучає Друга світова війна. Селін залишається в окупованому нацистами Парижі, намагаючись налагодити роботу магазину. Та що буде, коли німці дізнаються про єврейське коріння родини Моро? На що доведеться піти Селін, аби врятувати доньку?

Під час читання любовних листів до Керолайн поступово повертається пам’ять. Дивна річ, та саме Селін допоможе жінці прийняти болісне минуле, щоб попри все кохати знову і жити далі.

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