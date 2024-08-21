7 українських бестселерів, які варто прочитати на День Незалежності

Сергій Плохій. Атоми і попіл: глобальна історія ядерних катастроф. – К.: Наш Формат, 2024

Автор цього захопливого дослідження атомної ери та її небезпек розповідає драматичну історію шести найбільших ядерних катастроф, що спіткали людство у ХХ столітті: аварія на Чорнобильській АЕС, руйнування станції "Фукусіма-1", ядерні випробування на атолі Бікіні, Киштимська аварія, пожежа на станції "Віндскейл" та аварія на "Три-Майл-Айленді".

Розповідаючи про ці шість жахливих інцидентів у своїй книжці "Атоми і попіл: глобальна історія ядерних катастроф", Сергій Плохій досліджує ризики ядерної енергетики як для військових, так і для мирних цілей, водночас пропонуючи яскравий опис того, як люди й уряди ухвалюють рішення за надзвичайних обставин. Також, спираючись на глибокі дослідження та показання свідків, автор простежує розгортання кожної кризи, ключові рішення учасників подій, а також реакцію урядів, які часто намагалися приховати масштаби катастроф. Водночас він розширює фокус історичної перспективи, предметно аналізуючи ідеології, політичні вектори та культури, які зробили свій внесок у трагічні події. "Головна причина глибокої недовіри до атомної енергетики й урядів, які її пропагують, – дізнаємося ми, – полягає в низці ядерних аварій, які від 1950-х років переслідують галузь чи то у військових, чи то в цивільних іпостасях. Цивільний ядерний сектор сколихнули три великі аварії: аварія на "Три-Майл-Айленді" 1979-го, Чорнобильська катастрофа 1986-го і розплавлення Фукусімських реакторів 2011-го. Вони не лише породили в загалу глибоке занепокоєння безпечністю ядерних реакторів, а й, що зовсім неочікувано, зробили атомну енергетику циклічною. Після кожної аварії кількість побудованих і запущених реакторів падала".

Інна Ковалишена. Крута історія перемог. – К.: Моя книжкова полиця, 2024

"Ок!" – каже у цій книжці Петлюра, а Сталін і собі відгукується: "Проголошуємо Корейську народно-демократичну республіку". І нема на це ради, окрім "дитячих" ілюстрацій таких собі чудових Вальтера Ґлассофа та Galochka Ch, а також знання про те, що правда в "Крутій історії перемог" Інни Ковалишеної перемагає силу. Коли та як саме? Наприклад, під час Першого зимового походу армії УНР. "Ви знаєте, що відбувається, коли гине велика імперія? – запитує авторка. – Всім нам невдовзі випаде шанс побачити це на власні очі. А сто років тому народам Східної Європи дісталося значно більше вражень, адже на її теренах гинули одразу кілька імперій. Україні в останні дні Першої світової війни дуже пощастило: нація, яку півтора століття розділяли дві імперії, зуміла тоді створити дві держави – УНР і ЗУНР, які Актом Злуки 22 січня 1919 року об'єдналися в єдину Українську Народну Республіку".

Таким чином, як переконує нас авторка, не завжди і не скрізь перемагає сила, часто єдність, продумана робота та впевненість у собі допомагають слабшим здобути перемогу над сильнішим супротивником. Загалом у книжці представлені дев’ять історій перемог ХХ століття. Ці історії доводять, що перемога залежить від багатьох факторів, але вона точно можлива. У ХХ столітті було чимало лих, але існувало й не менше перемог. Саме про них йдеться у цій книжці. Перший зимовий похід армії УНР, битва за Британію, арабські повстання, перемоги Південної Кореї, Сакартвело, бунти українців у концтаборах – ці події нагадують нам, що правда завжди перемагає силу. Історії висвітлюють несподівані деталі кампаній, доленосні рішення, показують, що інколи одна людина може все змінити, а часом і навпаки – зусиль цілої нації недостатньо, та поки ми живі – надія лишається.

Сергій Махун. У тенетах загадкових історичних убивств. – К.: Віхола, 2024

"Я намагався працювати з дотриманням усталеного, перевіреного наукового погляду на певний відрізок часу, на ключові події здебільшого європейської історії, учасниками яких є монархи та політичні діячі, полководці, науковці, – зауважує автор цієї книжки. – До речі, біографії деяких з них в Україні майже невідомі. Тому перед очима читача постануть сторінки минулого, чимало з яких кардинально змінили перебіг історії людства". Таким чином, книжка Сергія Махуна "У тенетах загадкових історичних убивств" – не лише прискіпливе дослідження останніх миттєвостей життя людей, які змінили свій час. Це й портрет епохи, в якій вони жили, воювали та мирилися, кохали і зраджували, народжували дітей… Звісно, писати такі книжки непросто.

"Здоровий консерватизм, який я сповідую багато років, передбачає прискіпливе вивчення перевірених часом джерел та віднайдення у них важливих фактів і тез, здатних заграти новими барвами, – розповідає автор про роботу над своїм дослідженням. – Тим паче якщо йдеться про розслідування загадкових і резонансних убивств політичних постатей". Тож перед нами – знамениті монархи, політичні діячі, полководці й учені. Від короля Генріха IV Бурбона до Джона Кеннеді, від імператриці Єлизавети Австрійської, яку називали найгарнішою жінкою XIX століття, до борця за незалежність України у XX столітті Симона Петлюри. Здавалося б, ці постаті кочують у довколаісторичній літературі навіть не роками, а століттями, як нагадує нам передмова, і внаслідок повторюваності набувають рис "справжності". Ось чому такі книжки важливі для реального сприйняття історії та її розуміння вже за нинішніх часів.

Юлія Чернінька. Спадок на кістках. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2024

У цьому романі багато героїв з різних часів, які вкладають свої історії у строкату мозаїку народної картини. Чого саме? Невже того, що зображено на полотні "Кінець світу", яке насправді має автора, а народна на ній лише трагедія? Так, кожен з героїв і героїнь цього містичного роману, а саме "Спадок на кістках" Юлії Чернінької, має свою таємницю – навіть маленька Юлька з уявною подружкою Гуською, і художник Рональд Свенціцький 1939 року, і три самотні пані в старому будинку вже в нинішній час (бабуся, мати, онука), і зірка львівської журналістики Маркіян Вишневецький, і прибиральниця Іра, і навіть такий собі Вова Подвигін, який вигулює вранці свого лабрадора. А об’єднує їх містична сила (точніше жах), яка огортає наше сьогодення привидом минулої трагедії, що сталася на цих землях 1941 року. Адже на місці санаторію у Добромилі колись розташовувалася соляна шахта, де було масове поховання закатованих "ворогів народу". І картина згаданого художника, яка відтоді перебувала в помешканні самотніх пані, а нині готується до продажу, в (не)зайвий спосіб про це нагадує.

"Триптих зображав безліч задертих облич із благально піднятими догори руками. Всі люди мали однаково нажаханий вираз обличчя. Здавалося, переданий художником нічим не прихований жах заволодівав спостерігачем. У животі починало спазмувати, в горлі пересихало. Всі обличчя на полотні були між собою схожими й кардинально різними одночасно".

Оксана Забужко, Макс Кідрук, Мирослав Лаюк, Катерина Калитко, Любко Дереш. Вежа через [ó]. – К.: Комора, 2024

Початок оповідання О. Забужко, яке відкриває цю збірку, нагадує аналогічний спогад Аркадія Любченка, коли після визволення Харкова від більшовиків 1942 року він побачив на будинку Міської управи вперше вивішений синьо-жовтий прапор. І через хвилювання змушений був навіть звернути на сусідню вулицю, щоб приховати раптові сльози.

"Щоразу – те саме хвилювання, підтверджує авторка, – тільки-но починаєш спускатися вділ по вулиці (Винниченка, тепер вона Винниченка, а тоді була Радянська, а ще перед тим, задовго до нас – Ягеллонська, а за УНР – просто Головна, і в оточенні моїх батьків ще були люди, які її так ї називали) – щоразу починається та сама симптоматика: прискорене серцебиття, глухий шум у вухах, пересохлий рот і мокрі долоні – так, мов готуєшся стрибати з парашутом. А що, коли цього разу не вийде". Загалом у збірці "Вежа через [ó]", основне завдання якої, як зможемо побачити – деколонізація українських міст через сучасну літературу, п’ять цілковито різних історій – як за настроєм, так і за жанровим наповненням. Серед авторів, крім згаданої О. Забужко – Макс Кідрук, Мирослав Лаюк, Катерина Калитко, Любко Дереш. Їхні герої проводять свої життя, осмислюючи помилки, будуючи плани на майбутнє, простежуючи невблаганний зв’язок між дрібницями особистого та великими наслідками суспільного. Через усі історії прозирає спільний герой – місто Луцьк: десь натяком, десь прямою згадкою. Місто огортає своїм теплом усіх персонажів і радо запрошує до себе читачів. Варто додати, що ця збірка – результат роботи Луцької літературної резиденції "Місто натхнення".

Катерина Липа. Історія архітектурних стилів, великих і не дуже. – К.: Віхола, 2024

Які з архітектурних стилів, про які йдеться у цій книжці, насправді великі? Наприклад, Харків – великий, але не величний, як писав Хвильовий, проте козацьке бароко, зафіксоване в його архітектурі – це вже визнаний шедевр. Таким чином, як бачимо, все відносно в історії не лише архітектури, і радянські хрущовки, про які так розповідає авторка, в наступні століття цілком можуть стати не менш "великими" раритетами відповідної епохи. Хай там як, але в "Історії архітектурних стилів, великих і не дуже" Катерини Липи нас вкотре переконують у тому, що жоден архітектурний стиль не з’явився на світ "дорослим".

Усі вони проходять ті чи інші стадії розвитку, які у своїй книжці описує згадана історикиня архітектури. Бароко, готика, ренесанс, модерн. Тож ця книжка про те, як виникали й занепадали архітектурні стилі, а також про те, як вони розвивалися на українських землях – від Кам’янця-Подільського до Білгород-Дністровського, від Чернігова до Львова, від Києва до Бахчисарая, від Ізюма до Жовкви. Авторка розповідає про найвидатніші будівлі свого часу, пояснюючи, як розрізняти ключові архітектурні стилі, що таке вімперг, десюдепорт і каріатида. Тобто на нас чекає цікава й захоплива подорож – від храму Амон-Ра, Пантеону, Стоунгенджу та італійських палаців до міських ратуш, соборів, катедр і хрущовок.

Нік Лисицький. Кий і морозна орда. – К.: Фантастичні українці, 2024

Герой цієї книжки – звичайний мрійливий юнак. Він мешкає в маленькій хатинці на околиці села Калинове разом зі своїм опікуном, домовиком Дідо, і мріє про мандри та пригоди. І якщо раніше в Явному світі, де живе Кий, весна ніколи не запізнювалася, а зима не затримувалася надовго, то зараз усе не так! Вже давно настав час повернення тепла на землю, проте хуртовини дедалі лютішають, а мороз сковує землю і не збирається відступати. "Може й правду каже Дідо. Ще ніколи весна так не затримувалася", – замислився Кий. Зіщулений, він побрів назад, намагаючись втоптати якомога більше снігу, щоб зберегти стежку. Зайшовши в сіни, Кий дістав з полиці банку, насипав повидла в тарілку й поніс її до печі. Домовик блимнув з напівтемряви жовтими очима, посунувся на край запічку, вмокнув палець у повидло, облизав його і голосно прицмокнув від задоволення. – Зимно надворі? – поцікавився, мружачись. – Угу, – кивнув Кий. Юнак притулив задубілі руки до печі й зібравшись із думками, запитав: – Дідо, а що, як і справді зима не закінчиться? Хіба таке може бути? – Все може бути, – відповів домовик, плямкаючи губами. – Але ж такого раніше ніколи не було! – Якщо чогось ніколи не було, то найімовірніше, воно таки трапиться, – похитав головою домовик".

Тож разом зі своїми друзями – Чугайстром і Хухою – Кий вирушає аж на край світу шукати Перуна, щоб той відімкнув небо і впустив на землю весну. Але шлях команді сміливців перетинає орда лютих потвор, що прагне підкорити Явний світ і його мешканців. Які небезпеки й випробування чекають на Кия та його товаришів? Хто з міфічних героїв прийде їм на допомогу? Чи вдасться їм здолати ворога та повернути весну? Про все це можна дізнатися, дочитавши роман до останньої сторінки!

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