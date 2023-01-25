8 книжок для тих, кому сподобався серіал "Емілі в Парижі"

Секс, дружба, пошук себе та правильних рішень – саме такі теми порушуються в серіалі "Емілі в Парижі". Як вибудувати здорові стосунки, відстояти власні кордони і не втратити те, що любиш? Складні відповіді приховані в цікавих книжках.

Серіал "Емілі в Парижі" – це не просто легкий фільм про Париж, переглядаючи який, можна приємно завершити важкий робочий день. У кожній серії програються ситуації, в які ми втрапляємо в реальному житті: конфлікти з коханим/коханою, непорозуміння з керівництвом, професійне вигорання, страх проявити себе.

Тож якщо екранна проблема Емілі, чи Мінді, чи Ґабріеля заважає вам у реальному житті, а вирішити її вам не вдається, не засмучуйтеся. Райтерка видавництва бестселерів Vivat Тетяна Крисюк зібрала для вас перелік книжок, які допоможуть розібратися зі своїми емоціями, страхами й почуттями.

Джудіт Орлофф "Виживання для емпата: життєві стратегії для чутливих людей", видавництво Vivat

Емпати – це люди з тонкою шкірою. Вони легко зчитують емоції інших і проєктують їх на себе. В першій серії третього сезону серіалу Емілі намагається взяти до уваги й не образити почуття обох своїх наставниць – Маделін і Сільві. Водночас ситуація, що склалася через це, ускладнила життя самій Емілі. Зокрема, й на психоемоційному рівні.

Емпатам складно робити вибір, відстоювати свої кордони, фокусуватися на собі. Тому нерідко вони "обирають не обирати", відкладаючи найважливіше на потім. Це призводить до погіршення стосунків із колегами, партнерами, друзями, вигорання та депресії.

Книжка "Виживання для емпата" допоможе відділити свої емоції від чужих, упорядкувати їх, не втративши вміння співчувати, та опанувати свій дар. Бо саме даром Джудіт Орлофф називає емпатію. І тоді вам не доведеться терпіти, страждати й підлаштовуватися.

Єн Кернер "Давайте поговоримо про ваш останній секс. Оголіть тіло, щоб розкрити душу", видавництво Лабораторія

Секс – невід’ємна частина дорослих стосунків. Але зазвичай у серіалах і фільмах він зображується, як гармонійне злиття двох душ (секс головних героїв наприкінці першого сезону серіалу). Симуляція, проблеми з потягом, передчасна еякуляція, відсутність оргазму, сором’язливість і сором у кадр не потрапляють. Однак усі ці проблеми існують у спальнях реальних чоловіків і жінок.

Ця книжка навчить вас розуміти емоції свого тіла, давати волю внутрішнім дивацтвам, відверто говорити з партнером про страхи і проблеми у стосунках. А ще налаштує вас одне до одного без ідеалістичних уявлень і хибних тверджень про одночасний оргазм чи порнографічну поведінку.

Марк Брекетт "Дозвіл на почуття. Відкрийте силу емоцій, щоб підкорити нові вершини", видавництво Vivat

Усі емоції мають причини й наслідки. А отже, впливають не лише на самопочуття, а й на самореалізацію та стосунки. Тому їх важливо усвідомлювати, розрізняти, проживати й конвертувати в дії. Емілі, Мінді, Ґабріель, Каміла та інші герої серіалу впродовж трьох сезонів і так, і сяк розбираються зі своїми емоціями. Інколи вони намагаються ігнорувати те, що справді відчувають. Інколи вдають, що не помічають чогось очевидного. Інколи намагаються будувати життя всупереч поклику серця, підкорюючись обставинам. Та чи працює це?

Істинне розуміння своїх емоцій – ключ до розуміння життя. Марк Брекетт розробив власну систему роботи з емоціями – ЛІДЕР, опанувавши яку, ви зрозумієте природу своїх почуттів. Навчитеся бути чесними з собою та іншими, брати на себе відповідальність лише за свої дії й думки, домовлятися і не витрачати життя на очікування.

Володимир Станчишин "Для стосунків потрібні двоє", видавництво Віхола

Для стосунків потрібні двоє, а ще розуміння власних емоцій і почуттів, уміння відстоювати свої кордони, поважати кордони іншої людини, терплячість і вміння домовлятися.

Стосунки – це приємний і водночас складний вид комунікації між двома людьми, до якої треба бути готовими. Адже окрім пристрасті, вам доведеться зіткнутися з непорозуміннями, конфліктами, кризами і труднощами. А отже, доведеться просити вибачення, слухати, робити вибір. Розвиток стосунків Емілі й Алфі – яскравий цьому приклад.

Девід Епштейн "Вміти все", видавництво Vivat

Маркетинг – творча професія, яка передбачає вміння швидко перемикатися з теми на тему. Тож сьогодні Емілі займається просуванням французького модельєра П’єра Кадо. А за тиждень, якщо не паралельно, – просуванням родинної винарні.

Наш страх виходити за межі своєї професії зрозумілий: усе нове лякає невизначеністю. Але нові знання відкривають нові можливості. А нові можливості – нові кар’єрні досягнення. Для розвитку гнучкості не обов’язково сьогодні змінювати фах. Достатньо системно чимось цікавитися. Шиття, письменництво, таргетована реклама, іспанська мова, продажі – що б ви хотіли освоїти?

Для початку оберіть щось одне, відкиньте стереотипи й сумніви, і дійте. А Девід Епштейн допоможе вам отримати розмаїтий досвід. Перетворити поразки на корисний досвід. І зберегти баланс між роботою й особистим життям.

Кетрін Стотхарт "Як знайти спільну мову. Впевненість і харизма при спілкуванні з особистостями різного типу", видавництво КМ-БУКС

Одним із центральних конфліктів третього сезону серіалу стало маркетингове протистояння між Сільві та Маделін. Жінки не хочуть співпрацювати, хоча одноосібно повноцінно працювати їм не вдається. Спроби налагодити стосунки зазнають невдач, бо кожна лідерка намагається відстояти передовсім себе, а не команду чи ідею. Харизми й упевненості не бракує обом, однак їм не вистачає розуміння ситуації: що дасть об’єднання? Успіх, спокій, нових клієнтів, згуртовану сильну команду.

Книжка Кетрін Стотхарт допоможе вам визначити свій тип поведінки, а також типи поведінки інших людей. Навчить вибудовувати нормальні робочі й особисті стосунки і домовлятися, не зачіпаючи особистість опонента.

Джеррі Сольц "Як стати митцем. 60 практичних порад", видавництво Vivat

Будь-яка робота потребує творчості – оформлення профілю в Instаgram, написання тексту, пошиття одягу, виконання макіяжу, приготування їжі, ведення перемовин. Наше життя – це мистецтво.

На відміну від ексцентричного екранного митця П’єра Кадо, Джеррі Сольц радо ділиться з нами практичними порадами, які допоможуть розкрити власний потенціал. Водночас можна бути сором’язливою людиною, не мати мистецької освіти, вдосталь вільного часу і грошей. Найголовніша умова – бажання себе проявити.

Книжка передовсім стане в пригоді представникам різних творчих галузей, починаючи з живопису і закінчуючи театром. Однак і людям нетворчих професій вона не зашкодить. Бо звідки вам знати, чи не причаївся всередині вас митець?

Віктор Мандзяк "Тренер дозволяє! 50 міфів про схуднення", видавництво Vivat

Якщо під час перегляду серіалу "Емілі в Парижі" вам закортіло з’їсти хрусткий круасан, зробіть це негайно. І байдуже, що вже вечір, а не перша половина дня, коли можна їсти підступні вуглеводи. Віктор Мандзяк, професійний тренер, дозволяє їсти все і будь-коли.

Філософія тренера наступна: їжте по-людськи людську їжу, але в обмеженій кількості. Бо суворі й виснажливі дієти призводять до "зривів", і втрачені на кефірі та шпинаті кілограми швидко й надовго повертаються "додому". Їжа не повинна викликати у вас страх, паніку і думки про підрахунок калорій (це не працює). Тому келих вина можна, каву з цукром можна, шоколад можна, і навіть фастфуд можна. А як безболісно позбутися черевця, не відмовляючись від улюблених смаколиків і коротких спідниць, автор розповідає у книжці.

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