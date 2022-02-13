Ах, як це зворушливо: поцілунки на королівських весіллях

Ах, як це зворушливо: поцілунки на королівських весіллях

Кожне королівське весілля закінчується поцілунком, але не завжди саме на балконі Букінгемського палацу. Напередодні дня закоханих згадуємо найромантичніші королівські поцілунки.

Вінчання принцеси Діани з принцом Чарльзом відбулося 29 липня 1981 року. Після церемонії в соборі Святого Павла пара вирушила до Букінгемського палацу і за кілька миттєвостей молодята вийшли на балкон, щоб продемонструвати світові свій перший поцілунок.

Принцеса Діана і принц Чарльз / Associated Press

Ми вирішили пригадати й інші королівські весілля в фотографіях і цей особливий момент поцілунку на балконі, або біля входу до церкви.

Принцеса Діана і принц Чарльз / Associated Press

Хороша подруга Діани — Сара Фергюсон вийшла заміж за молодшого брата принца Чарльза — принца Ендрю через п'ять років і теж в липні. Церемонія одруження пари відбулася 23 липня 1986 року. Боярином Ендрю був його молодший брат принц Едвард, в той час, як сам Ендрю був боярином на весіллі Чарльза. Їхній поцілунок був на балконі Букінгемського палацу.

Сара Фергюсон і принц Ендрю / Associated Press

Наступним гучним весіллям стало вінчання старшого сина Діани і Чарльза — принца Вільяма з Кейт Міддлтон. Вони зустрічалися довгих десять років, поки не узаконили свій союз 29 квітня 2011 року на церемонії у Вестмінстерському абатстві. Їхній перший поцілунок був також на балконі Букінгемського палацу.

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Associated Press

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Associated Press

А на цій фотографії зображені молодята Томас Кінгстон і леді Габріелла Віндзор — двоюрідна племінниця королеви Єлизавети II — під час їх поцілунку на ступенях каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку, 18 травня 2018 року.

Томас Кінгстон і леді Габріелла Віндзор / Associated Press

Наступного дня — 19 травня 2018 року там же відбулося весілля молодшого сина Діани і Чарльза — принца Гаррі з американською акторкою Меган Маркл. 2020 року пара склала з себе королівські повноваження і переїхала до США.

Меган Маркл і принц Гаррі / Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

Сестра герцогині Кембриджської — Піппа Міддлтон — не є членом королівської сім'ї, але ми не можемо не показати її весільний поцілунок з Джеймсом Метьюзом після церемонії в церкві Святого Марка в Енглфілді, 20 травня 2017 року.

Джеймс Метьюз і Піппа Міддлтон / Associated Press

12 жовтня 2018 року за п'ять місяців після Меган і Гаррі весілля зіграли принцеса Йоркська Євгенія (молодша дочка Сари і принца Ендрю) і Джек Бруксбенк. Церемонія відбулася в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку у Віндзорі, а поцілунок мав чарівний вигляд.

Джек Бруксбенк і принцеса Євгенія / Associated Press

Джек Бруксбенк і принцеса Євгенія / Associated Press

Джек Бруксбенк і принцеса Євгенія / Associated Press

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