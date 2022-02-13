Ах, як це зворушливо: поцілунки на королівських весіллях

Кожне королівське весілля закінчується поцілунком, але не завжди саме на балконі Букінгемського палацу. Напередодні дня закоханих згадуємо найромантичніші королівські поцілунки.
Вінчання принцеси Діани з принцом Чарльзом відбулося 29 липня 1981 року. Після церемонії в соборі Святого Павла пара вирушила до Букінгемського палацу і за кілька миттєвостей молодята вийшли на балкон, щоб продемонструвати світові свій перший поцілунок.
Ми вирішили пригадати й інші королівські весілля в фотографіях і цей особливий момент поцілунку на балконі, або біля входу до церкви.
Хороша подруга Діани — Сара Фергюсон вийшла заміж за молодшого брата принца Чарльза — принца Ендрю через п'ять років і теж в липні. Церемонія одруження пари відбулася 23 липня 1986 року. Боярином Ендрю був його молодший брат принц Едвард, в той час, як сам Ендрю був боярином на весіллі Чарльза. Їхній поцілунок був на балконі Букінгемського палацу.
Наступним гучним весіллям стало вінчання старшого сина Діани і Чарльза — принца Вільяма з Кейт Міддлтон. Вони зустрічалися довгих десять років, поки не узаконили свій союз 29 квітня 2011 року на церемонії у Вестмінстерському абатстві. Їхній перший поцілунок був також на балконі Букінгемського палацу.
А на цій фотографії зображені молодята Томас Кінгстон і леді Габріелла Віндзор — двоюрідна племінниця королеви Єлизавети II — під час їх поцілунку на ступенях каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку, 18 травня 2018 року.
Наступного дня — 19 травня 2018 року там же відбулося весілля молодшого сина Діани і Чарльза — принца Гаррі з американською акторкою Меган Маркл. 2020 року пара склала з себе королівські повноваження і переїхала до США.
Сестра герцогині Кембриджської — Піппа Міддлтон — не є членом королівської сім'ї, але ми не можемо не показати її весільний поцілунок з Джеймсом Метьюзом після церемонії в церкві Святого Марка в Енглфілді, 20 травня 2017 року.
12 жовтня 2018 року за п'ять місяців після Меган і Гаррі весілля зіграли принцеса Йоркська Євгенія (молодша дочка Сари і принца Ендрю) і Джек Бруксбенк. Церемонія відбулася в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку у Віндзорі, а поцілунок мав чарівний вигляд.
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