Актори на прем'єрі комедії "Крашанка": Олеся Жураківська – у гороховій блузці, Стас Боклан – у двобортному піджаку

Від сьогодні сімейний фільм у національному прокаті.
У Києві, у кінотетарі "Оскар" відбувся допрем’єрний показ української сімейної комедії "Крашанка".
На заході були актори стрічки: Станіслав Боклан, Олеся Жураківська, Даша Легейда, Володимир Гладкий, Артур Логай, Михайло Пулянський, Людмила Загорська і Кіра Мещерська. А також творча команда: режисер Тарас Дудар, генеральні продюсерки Алла Липовецька та Марина Квасова.
Серед гостей прем'єри ми помітили Олену Лавренюк, Анастасію Цимбалару, Ірину Кудашову, Ілону Гвоздьову, Юрія Ткача, Олексія Суханова, Богдана Осадчука та інших.
На івенті була представлена "ракета" з фільму і великий макет яйця, на якому всі охочі написали свої побажання.
Про фільм:
Напередодні Великодня Іван Андрійович Забіяка (Станіслав Боклан) планує запустити ракету на кремль. Щоб реалізувати свій задум, він ремонтує пульт управління ракетної установки під таємною назвою "Потяг номер нуль", який у радянські часи слугував рухомою платформою для запуску ядерних ракетних боєголовок.
До Івана Андрійовича несподівано приїжджають доньки (Олеся Жураківська і Даша Легейда), син (Володимир Гладкий) і онук (Михайло Пулянський). Через це задум головного актора опиняється під загрозою зриву. Доньки розпочинають пильно наглядати за своїм батьком, щоб той нічого не втнув. Чи зможуть вони зупинити батька на шляху до свого задуму і, чи впораються зі своїми протиріччями?
Від сьогодні фільм "Крашанка" у національному прокаті.
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