Актори на прем'єрі комедії "Крашанка": Олеся Жураківська – у гороховій блузці, Стас Боклан – у двобортному піджаку

Від сьогодні сімейний фільм у національному прокаті.

У Києві, у кінотетарі "Оскар" відбувся допрем’єрний показ української сімейної комедії "Крашанка".

На заході були актори стрічки: Станіслав Боклан, Олеся Жураківська, Даша Легейда, Володимир Гладкий, Артур Логай, Михайло Пулянський, Людмила Загорська і Кіра Мещерська. А також творча команда: режисер Тарас Дудар, генеральні продюсерки Алла Липовецька та Марина Квасова.

Актори і команда фільму/Фото Кирило Авраменко

Станіслав Боклан/Фото Кирило Авраменко

Даша Легейда/Фото Кирило Авраменко

Олеся Жураківська/Фото Кирило Авраменко

Володимир Гладкий і Даша Легейда/Фото Кирило Авраменко

Станіслав Боклан, Олеся Жураківська і команда фільму/Фото Кирило Авраменко

Серед гостей прем'єри ми помітили Олену Лавренюк, Анастасію Цимбалару, Ірину Кудашову, Ілону Гвоздьову, Юрія Ткача, Олексія Суханова, Богдана Осадчука та інших.

Олена Лавренюк/Фото Кирило Авраменко

Анастасія Цимбалару/Фото Кирило Авраменко

На івенті була представлена "ракета" з фільму і великий макет яйця, на якому всі охочі написали свої побажання.

"Ракета" і макет яйця/Фото Кирило Авраменко

Про фільм:

Напередодні Великодня Іван Андрійович Забіяка (Станіслав Боклан) планує запустити ракету на кремль. Щоб реалізувати свій задум, він ремонтує пульт управління ракетної установки під таємною назвою "Потяг номер нуль", який у радянські часи слугував рухомою платформою для запуску ядерних ракетних боєголовок.

Станіслав Боклан/Фото Кирило Авраменко

До Івана Андрійовича несподівано приїжджають доньки (Олеся Жураківська і Даша Легейда), син (Володимир Гладкий) і онук (Михайло Пулянський). Через це задум головного актора опиняється під загрозою зриву. Доньки розпочинають пильно наглядати за своїм батьком, щоб той нічого не втнув. Чи зможуть вони зупинити батька на шляху до свого задуму і, чи впораються зі своїми протиріччями?

Від сьогодні фільм "Крашанка" у національному прокаті.

Читайте також: