Алла Мазур, Катерина Осадча Kalush, ALYONA ALYONA — у спецпроєкті «Всеукраїнська капсула часу» від 1+1 media 

З нагоди 31-ї річниці Незалежності України група 1+1 media започаткувала масштабну ініціативу, головна мета якої — запропонувати українцям дати відповіді на запитання: «Якою наша країна буде через 5 років?», «Про що ми мріятимемо?», «Що зміниться за ці 5 років?» тощо та створити на основі відповідей фільм, який покажуть за 5 років.

Протягом місяця свої послання Україні вже надіслали сотні дорослих та дітей з різних куточків нашої країни. Доєдналися до проєкту й українські зірки, серед яких: Алла Мазур, Катерина Осадча, Kalush, ALYONA ALYONA, Марічка Падалко, Юрій Горбунов, Руслан Сенічкін, Соломія Вітвіцька, Тімур Мірошниченко, Людмила Барбір, Ольга Сумська, Тіна Кароль, Ганна Різатдінова, Катерина Кухар, Євген Кошовий, Юрій Ткач, Олександр Пікалов, Нікіта Добринін, Анна Саліванчук, Валентина Хамайко, Максим Сухенко, Катерина Нестеренко, Дмитро Комаров, гурт the Hardkiss та інші.

Сам збір відеоматеріалів завершиться 22 вересня 2022 року, а всі зібрані послання група 1+1 media організовано передасть Національному центру «Український Дім», аби зберегти матеріали з реальними фактами нашої історії. Презентація стрічки відбудеться у 2027 році.

Ініціатори зазначають, що для того, аби взяти участь у спецпроєкті, необхідно записати відеозвернення собі за 5 років оптимальним хронометражем до 3 хвилин, та завантажити файли через спеціальну google-форму, яка доступна тут.

Технічні параметри щодо файлів: відео має бути вагою НЕ більше 20 МБ, завантажити відео потрібно файлом наприкінці анкети, НЕ НА ФАЙЛООБМІННИК, в горизонтальному форматі. Ракурс для зйомки — портретний та (або) поясний план з акцентом на людині.

Нагадаємо, проєкт реалізується 1+1 media за сприяння Національного центру «Український Дім» та за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

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