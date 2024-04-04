Астаф'єва, Єфросиніна, Дорофєєва та інші: зірки на прем'єрі фільму Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна"

У Києві, у кінотеатрі "Жовтень" відбувся допрем'єрний показ фільму Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна".

Антон Птушкін/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Це документальна стрічка, створена у межах українсько-канадської копродукції, над якою працювали протягом півтора роки.

"Коли ми знімали цей фільм, у мене було дуже багато претензій до себе, бо, коли всі знімали людей, я знімав тварин, але мені здається, що цей фільм, який ви побачите, навіть більше про людей, ніж про тварин", – зазначив Антон Птушкін.

Прем'єра фільму "Ми, наші улюбленці та війна"/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Захід відвідали герої фільму, виробнича команда, зірки і блогери. Серед них посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда, Джамала, Даша Астаф'єва, Надя Дорофєєва, Маша Єфросініна, Олена Кравець, адвокат Масі Найєм, Гарік Корогодський, Міша Кацурін, Ірина Горова, Раміна, фотографи Костянтин і Влада Ліберови, продюсерка Зоя Сошенко та інші.

Антон Птушкін і Кунінорі Мацуда/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Даша Астаф'єва й Антон Птушкін/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Антон Птушкін і Маша Єфросініна/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Надя Дорофєєва, Антон Птушкін і Міша Кацурін/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Антон Птушкін і Джамала/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Олена Кравець і Антон Птушкін/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Антон Птушкін і Слава Дьомін/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Антон Птушкін і героїня фільму/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Гарік Корогодський і Антон Птушкін/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Антон Птушкін і Раміна/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Антон Птушкін і Анатолій Анатоліч/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Антон Птушкін і Олексій Суровцев/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Однією з головних зірок івенту був пес Патрон, який знявся у цьому фільмі.

Антон Птушкін, Патрон і господар пса Михайло/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Масі Найєм і пес Патрон/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Сабіна Мусіна, Патрон і господар пса Михайло/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Прем'ра фыльму "Ми, наші улюбленці та війна"/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

У соцмережі знаменитості поділилися враженнями від перегляду фільму:

Маша Єфросиніна

"Антон настільки професійно змушує глядача гойдатися між емоціями сміх-сльози, що я ніколи в житті не чула стільки шмигань носами в залі, наповненій суто відомими людьми. Але з чим я безперечно погоджуюсь, це з тим, що картина, яка присвячена тваринам, насправді розповідає про людей. Хочете вкорте закохатися в українців, мерщій дивитись цю картину", – написала Маша Єфросініна.

Даша Астаф'єва

"Я хочу, щоб усі, хто має тварини, або всі, хто намагається чи вирішує брати собі домашніх вихованців, чи не брати, подивилися цей фільм, перед тим, як прийняти рішення. Я вважаю, що це одне з найскладніших і найважливіших рішень у житті. Антоне, тобі та команді велике дякую".

Даша Астаф'єва/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Надя Дорофєєва

"Плачу, тому що Антон зняв дуже важливу роботу, тому що вона сильна і дуже добра. Тому що пишаюся нашими людьми… Всі йдіть на фільм Антона Птушкіна. Фільм неймовірний".

Джамала

"Ми, наші улюбленці та війна". А можна, я не буду зараз писати рецензії та лонгріди? А просто скажу, що @ptuxerman - молодець!!І Я рекомендую сходити вам на цей документальний фільм про тварин. Хоча, насправді, він не про тварин, трохи спойлеру вам… але це так і є".

Прем'єра фільму "Ми, наші улюбленці та війна"/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Героїня фільму/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Прем'єра фільму "Ми, наші улюбленці та війна"/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Гості прем'єри з Антоном Птушкіним/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Фільм "Ми, наші улюбленці та війна" від 4 квітня в українських кінотеатрах.

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