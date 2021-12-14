"Аватар", "Мобіус" та "Бетмен": найочікуваніші фантастичні фільми 2022 року

У цій добірці всього п'ять фільмів, але всі на них дуже чекають.

2021 року, звичайно, вийшло багато чудових фільмів та серіалів, але деякі нам так і не показали через постійні перенесення, пов'язані з пандемією коронавірусу та проблем із виробництвом. Також є деякі фільми, які настільки довго знімають, що їхній вихід на великі екрани здається казкою. Але об'єднує їх усі – очікування шанувальників. У цій добірці ми зібрали найочікуваніші фантастичні фільми 2022 року, сподіваємося, їх все ж покажуть.

"Аватар"

Нехай офіційного трейлера цього фільму ще немає, але не почати з нього розповідь просто неможливо, адже "Аватар 2" справді один із найочікуваніших фільмів останнього десятиліття.

Відомо також про нього небагато, крім того, що у фільмі ми знову побачимо улюблених акторів – Сема Вортінгтона та Зої Салдану. Друга частина розповість про долю народу на'ви, колишнього землянина Джейка Саллі та його коханої Нейтирі. Прем'єру творці нам обіцяють у грудні 2022 року, але поки що точної дати не називають. Сподіваємось "Аватар 2" не перенесуть через пандемію, як це було з деякими фільмами минулого року, адже на прем'єру цієї картини ми всі чекаємо вже 12 років.

"Бетмен"

Прем'єра цього фільму відкладалася двічі через коронавірус, але зараз його творці обіцяють нам, що історію про улюбленого супергероя ми побачимо вже навесні 2022 року. Головну роль у фільмі цього разу зіграв британський актор Роберт Паттінсон.

Також відомо, що в цьому фільмі ми побачимо головних персонажів коміксів про цього супергероя: Жінку-кішку, Загадника та Пінгвіна.

"Морбіус"

Цим супергеройським фільмом нас дражнять вже близько року. Головну роль у картині зіграє справжній хамелеон кіно Джаред Лето. Актор виконає роль доктора Майкла Морбіуса, видатного вченого, який страждає на рідкісне захворювання крові і, випробовуючи на собі ліки від цієї хвороби, перетворюється на вампіра.

"Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля"

Спочатку прем'єрою цього фільму нас мали потішили у травні 2021 року, але через пандемію COVID-19 її спочатку перенесли на листопад 2021 року, потім березень вже 2022 року, і зрештою на травень 2022-го. Буде переніс ще раз поки що невідомо, але фанати франшизи наїдуться, що все ж таки навесні наступного року нову роботу Бенедикта Камбербетча побачать.

Події у цьому фільмі відбуватимуться після подій "Месників: Фінал". Особливо ніякі подробиці не розголошуються, але відомо, що доктор Стівен Стрендж продовжує пошуки каменю часу та виправлення наслідків визволення Мультівсесвіту.

"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора"

Ця картина, за сценарієм Джоан Роулінг, має вийти на екрани навесні 2022 року, також через перенесення у зв'язку з пандемією. Відомо, що Джонні Деппа у ролі темного чарівника Грін-де-Вальда у цьому фільмі ми не побачимо.

Що стосується сюжету, то, звичайно ж, поки що все тримається в таємниці, проте відомо, що дія фільму відбуватиметься під час Другої світової війни, і чарівники будуть втягнуті у масштабну магічну битву між Дамблдором та Грін-де -Вальдом.

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