Автор фільмів “Україна. Повернення своєї історії” на 1+1 запускає проєкт, в якому відтворюватимуть у 3D зруйновані українські палаци

Команда продюсера, автора історичних циклів "Таємниці великих українців" та "Україна. Повернення своєї історії" на телеканалі 1+1 Акіма Галімова запускає проєкт під назвою "Українські палаци. Золота доба".

В документальному циклі із 8 серій за допомогою істориків, архітекторів з 3D реконструкцій та спеціалістів VFX будуть відтворені 8 повністю або частково зруйнованих українських палаців. Прем’єра першого епізоду відбудеться 29 квітня о 19:00. Транслюватиметься проєкт на 1+1 video та офіційному YouTube каналі 1+1 щоп’ятниці о 19:00.

Акім Галімов / www.credits

Головним героєм кожного епізоду стане історична постать - власник зруйнованого, пограбованого або перебудованого в 20 столітті палацу.

"Кожна історія власника палацу - це приклад того, як різні за походженням люди зробили великий внесок у розвиток українських територій та доклалися до формування іміджу України в Європі та світі. На жаль, більшість із цих пам’яток були зруйновані росіянами, які як за більшовицької влади, так і зараз претендують на нашу історичну та культурну спадщину і знищують усе цінне, що мають українці. Ми відзняли цей проєкт до війни і планували запустити перед початком туристичного сезону, щоб відкрити українцям більше цікавих пам‘яток, які можна відвідати. Все змінилося, але тепер проєкт набув глибшого сенсу: він свідчить про те, що ми все відновимо і відбудуємо, як би нас не хотіли знищити, ми переможемо! У нас неймовірне минуле, і ще крутіше майбутнє”, - коментує продюсер і ведучий проєкту Акім Галімов.

У циклі "Українські палаци. Золота доба" глядачі дізнаються історії 8 українських палаців та їхніх власників: громадського та культурного діяча Василя Тарновського та його палацу в Качанівці Чернігівської області, в якому розміщувалася кімната-музей із найбільшою в світі колекцією українських старожитностей, а також Леопольда Кеніга - цукрозаводчика, який володів палацом у Шарівці Харківської області. У циклі розкажуть про палац підприємця Юзефа Потоцького в Антонінах Хмельницької області, де розводили породистих коней, влаштовували екзотичні полювання, збудували власне летовище та навіть облаштували зоопарк із левом. Глядачі побачать історію маєтку в місті Сколе Львівської області, який збудували брати Герман, Бернгард і Альберт Гредлі. Родина Гредлі була власником міжнародної компанії з обробки та продажу деревини, а в Європі прославилася як постачальник паркету для Букінгемського палацу.

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Родина землеробців Фальц-Фейнів виділила зі свого земельного банку 30 тисяч гектарів для створення природного заповідника "Асканія Нова", а їхній палац у Гаврилівці Херсонської області був настільки розкішним, що його центральний хол прикрашав великий акваріум. Документальний цикл розповість історію палацу в Курісовому Одеської області, збудованого в неомавританському стилі, замку-палацу в Жовкві гетьмана і воєводи Станіслава Жолкєвського, побудованого за тогочасними передовими технологіями, а також палацу в Ізяславі Хмельницької області, яким володіла Барбара Сангушко – представниця давнього роду Сангушків.

www.credits

Акім Галімов / www.credits

Проєкт 2021 року став переможцем конкурсу соціально вагомого контенту PITCH UA 3, що був організований медіаконсалтинговою компанією Media Resourсes Management (MRM) за підтримки Проєкту Transformation Communications Activity (TCA) та "Зміцнення Громадської Довіри" (UCBI), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України.

Акім Галімов / www.credits

Акім Галімов / www.credits

Дивіться історичний документальний цикл "Українські палаци. Золота доба" щоп’ятниці о 19:00 на 1+1 video та офіційному YouTube каналі 1+1.

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