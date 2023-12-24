"Барбі", "Опенгеймер" та "Русалонька": 10 найкращих фільмів 2023 року

Ми традиційно підбиваємо підсумки та розповідаємо про найкращі фільми, які вражали глядачів цього року.

Попри страйки, які сколихнули Голлівуд, все ж таки фільми цього року виходили і були навіть ті, які наробили дуже багато галасу. Тому вже традиційно ми постаралися зібрати картини з високим рейтингом та позитивними відгуками критиків.

"Барбі"

Це досить банальна історія про ляльку, яка потрапляє в реальний світ, але цього разу акторка Марго Роббі так майстерно виконала свою роль і вжилася в образ, що фільм викликав величезну кількість інтересу.

За сюжетом казковому Барбіленді, де все ідеальне та пластикове, живе Стереотипна Барбі, її подруги-ляльки та Кен. Якось все змінюється і Стереотипна Барбі починає переживати екзистенційну кризу, тому вирушає у світ людей, щоб вирішити цю проблему та зробити своє життя знову ідеальним.

"Опенгеймер"

Це художній фільм, що ґрунтується на реальних подіях. В основі сюжету лежить історія про створення атомної бомби та її "батька" — Роберта Оппенгеймера — фізика-теоретика. Фільм є екранізацією книжки Кая Берда та Мартіна Шервіна "Опенгеймер. Тріумф та трагедія Американського Прометея".

"Вонка"

Мюзикл і комедія для сімейного перегляду, яка розповідає про фокусника-початківця, винахідника і шоколатьє, який приїжджає до Європи, щоб відкрити свій шоколадний магазин. В основі сюжету популярний дитячий роман, написаний Роальдом Далем 1964 року.

"Місія неможлива: Розплата. Частина перша"

Це продовження всіма улюбленої історії про Ітана Ганта — секретного агента, який виконує складні місії. Цього разу герой стикається з майже невразливим ворогом, який вийшов з-під контролю – штучним інтелектом під назвою "Сутність", який хоче знищити все людство.

"Голодні ігри"

Це передісторія всіма знаменитої саги, проте в цій частині розповідається про Коріолана Сноу та його шлях до того, як він став тиранічним президентом Панема. Молоду людину напередодні десятих щорічних Голодних ігор призначають наставником Люсі Грей Бейрд, яка привертає дуже багато уваги і стає фавориткою майбутнього змагання. Однак Сноу готовий на все, щоб повернути своїй сім'ї колишню велич.

"Астероїд Сіті"

Це комедійно-драматичний фільм Веса Андерсона, дія якого відбувається 1955 року. Сюжет фільму трохи заплутаний, але в ньому розповідається про групу людей, які зустрілися в маленькому містечку Астероїд-Сіті, розташованому поряд із метеоритним кратером.

"Аферисти"

Це кримінальний трилер із заплутаним сюжетом, який розповідає про групу аферистів, які намагаються розводити багатих нью-йоркських бізнесменів на великі суми. Фільм нелінійний та окремо розповідає про різних персонажів, розкриваючи їхні характери.

"До тебе чи до мене"

Романтична комедія, де в центрі сюжету найкращі друзі, що живуть у різних містах Америки – Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. Якось головна героїня Дебі вирішується пройти програму бухгалтерського обліку, яка допоможе їй отримати більш оплачувану роботу. Її друг Пітер пропонує поїхати до неї додому в Лос-Анджелес, щоб подбати про її сина, поки вона не вдома. Так вони міняються на тиждень місцями.

"Вбивці квіткової повні"

Фільм розповідає про розслідування ФБР у 1920-х навколо індіанського племені осейдж, які мешкають в американському місті Оклахома. Плем'я неймовірно багате, оскільки на їхній землі знайшли нафту. Однак у якийсь момент осейджів починають знаходити мертвими одного за іншим і за дивних обставин.

"Русалонька"

Це нова і барвиста екранізація всіма улюбленої казки про милу та юну морську принцесу з прекрасним голосом. Русалонька Аріель – дочка короля Тритона – після сильного шторму рятує молодого хлопця, який виявляється принцом Еріком. Аріель закохується в парубка, але батько забороняє дочці будь-коли залишати морське дно і зустрічатися з людьми. Тому вона звертається за допомогою до злої відьми Урсули, щоб отримати зілля, здатне перетворити її на людину.

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