Буде цікаво: Олег Скрипка повідомив, коли відбудеться етнічний фестиваль "Країна Мрій"

Це найбільший і найдавніший в Україні міжнародний етнофестиваль, який започатковано у 2004 році.

Олег Скрипка анонсував дату і місце проведення Міжнародного етнічного фестивалю "Країна Мрій", засновником та ідейним натхненником якого він є.

Ювілейний фестиваль відбудеться на території Національного Ботанічного саду ім. М.М. Гришка і триватиме три дні – від 21 до 23 червня. Його гасло звучить так – "20 років простір волі!"

Артист також оголосив конкурс серед виконавців етнічної музики.

"Цього року ми маємо залучити ще більше молоді на наш етнофест. Бо саме вона і є провідником наших прагнень і традицій, нашого культурного коду у майбутнє. Тож мусимо переказати їй естафету мрій і самоусвідомлення задля збереження нації. "Країна Мрій" гартує сьогодення, підносить сили і здоровʼя, натхнення і нескорений вкраїнський дух! Це свято тих, хто мріє, тих, хто творить і тих, хто прагне відчути безмежність Всесвіту Мистецтв. Єднайтеся із нами в подорожі у світ безмежних мрій, музик чудесних, вогненних почуттів", – розповів Олег Скрипка.

"Країна Мрій" відбудеться у форматі затишного родинного свята, безліч активностей буде орієнтовано на молодь. Але розваги і цікавинки заплановані як для дітлахів, так і для гостей поважного віку. Велика увага у програмі фестивалю буде приділена військовим. Задля потреб армії Благодійний фонд Олега Скрипки “Країна Мрій" проведе спеціальні збори, аукціони та інші активності.

Для захисників і захисниць, а також дітей до 10 років вхід на фестиваль традиційно буде безкоштовним.

На заході на гостей чекають виступи українських і закордонних виконавців різних музичних жанрів, насичені майстеркласи, виставки мистецтва, театральні постановки, покази та багато інших активностей.

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