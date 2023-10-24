Буде моторошно: в український прокат вийде адаптація популярної серії відеоігор "5 ночей у Фредді"

В український прокат 26 жовтня вийде адаптація популярної серії відеоігор Five Nights at Freddy’s – "5 ночей у Фредді".

Це фільм жахів про надприродне від режисерки Емми Таммі. Сценарій вона написала у співавторстві зі Скоттом Коутоном і Сетом Каддебеком.

Це моторошна історія про хлопця Майка Шмідта, який влаштувався охоронцем до піцерії "У Фредді". З приходом темряви це місце перетворюється на справжнє жахіття. Якщо Майк залишиться живим протягом пятии ночей, то отримає обіцяний гонорар від власника. Чи зможе хлопець вижити і здолати те, що на нього там чекає?

Читайте також: