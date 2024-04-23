Це було феєрично: Артем Пивоваров виступив із трьома концертами у Палаці спорту (фото)

Днями Артем Пивоваров феєрично виступив із трьома сольними концертами у Палаці спорту – 19, 20 і 22 квітня, і став першим артистом незалежної України, який це зробив.

Співак представив приголомшливе масштабне шоу з технічно складними елементами.

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Режисер шоу Арсеній Перов ставив за мету – передати енергію Артема Пивоварова, яку він транслює під час своїх виступів, знаходячи шлях до глядача і можливість кудись залізти. Тож протягом концерту можна було побачити багатогранність Артема, який не лише запалював публіку співами і танцями, а й виконував небезпечні трюки, до виконання яких готувався з професійним каскадером.

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Артем міг опинитися в будь-якій точці Палацу спорту, залазив на високу конструкцію, спускався без страховки на канаті, піднімався до стелі та навіть літав через увесь зал, граючи соло на електрогітарі. Загалом було 4 сцени, завдяки чому різні куточки майданчика ставали центром подій і ніхто не був обділений увагою. Взаємодія артиста з глядачами відбувалася навіть у фойє під час пробіжки, яку транслювали на великому екрані в залі.

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Три дні шоу були об’єднані назвою "Вірність. Стійкість. Гідність". Глядачі могли відчути різний спектр емоцій: від щирої усмішки і радості до суму та сліз, що відображали на екранах. Ефектне шоу, світло та спецефекти приголомшували, нестримна енергія Pivovarov Team заряджала, а надзвичайна атмосфера єднання наповнювала тисячі сердець теплом.

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

На концертах було чимало сюрпризів. В одній із частин програми на сцені з’явилися Капела імені Ревуцького та НАОНІ, що нагадали про спільні знакові концерти у палаці "Україна" і перетворили шоу у Палаці спорту на великий оркестровий концерт.

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

На пісні "Валторна" до Артема приєдналися вокалісти команди PIVOVAROV на "Голосі країни", які пройшли до сцени через натовп. Так артист дав молодим талантам відчути себе на великій сцені. Він відзначив важливість творчого етапу, який сам пройшов разом із учасниками вокального шоу.

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Пивоваров у Палаці спорту вперше виконав наживо хіт "О, панно!", який нещодавно випустив разом із новоствореним гуртом "The Вуса". На концертах пісня зазвучала в новій обробці з додаванням електрогітари, на якій зіграв Артем.

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Та найбільшою несподіванкою стала поява загадкової молодої артистки Klavdia Petrivna, яка зберігає свою анонімність. Вона вперше з’явилася перед публікою саме на концертах Артема Пивоварова. Артисти презентували глядачам спільну роботу "Барабан", записану у межах авторського культурного проєкту Артема "Твої вірші, мої ноти".

Klavdia Petrivna/Пресслужба

Klavdia Petrivna і Артем Пивоваров/Пресслужба

На сцені Klavdia Petrivna з’явилася у тому самому образі, що й в кліпі. Реліз нової роботи відбудеться 25 квітня на стрімінгових платформах і на YouTube-каналі Пивоварова.

Klavdia Petrivna і Артем Пивоваров/Пресслужба

"Зробити таке унікальне шоу під час повномасштабної війни було великим викликом для мене та моєї команди. Безмежно вдячний всім, хто доклався до створення цього шоу, хто прийшов та долучився до доброї справи. Ми вкотре довели, що вірність, стійкість, гідність – це про нас, українців. Продовжуємо єднатися, бути підтримкою одне для одного та рухатися вперед попри все", – сказав Артем Пивоваров.

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Над створенням шоу працювало протягом 6 місяців приблизно пів тисячі людей, сцену монтували тиждень. Для шоу використали 600 світлових приладів, 500 м² LED-екрану і 20 км кабелю. Загалом було завезено 30 фур з обладнанням та задіяно 9 технічних підрядників, а сам концерт знімався на 20 камер.

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Під час концертів Пивоварова відбулися благодійні аукціони, які провели Андрій Бєдняков і Вася Байдак, а також було відкрито банку на потреби ЗСУ. Зібрані на шоу кошти підуть на допомогу спецпідрозділу "Омега", 3 ОШБр, 1 бригаді НГУ Буревій, 44 ОМБр, 72 ОМБр, KRAKEN, 59 ОМПБр, батальйону "Вовки Да Вінчі".

Концерт Артема Пивоварова/Пресслужба

Андрій Бєдняков /Пресслужба

Андрій Бєдняков /Пресслужба

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