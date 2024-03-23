Це зворушливо: брат принцеси Кейт, яка бореться з раком, підтримав її, опублікувавши їхнє дитяче фото

Молодший брат опублікував послання підтримки своїй сестрі після того, як її діагноз раку став загальновідомим.

22 березня Кетрін, принцеса Уельська, в емоційному відео повідомила, що хвора на рак. Ця новина шокувала світ. Попри те, що сім'я та близькі принцеси, ймовірно, уже давно знають про її діагноз, молодший брат Кейт – Джеймс Міддлтон – вирішив опублікувати ще й послання їй у Instagram, щоб показати свою підтримку та любов.

Він поділився на своїй сторінці милою дитячою фотографією, на якій зазнімкований разом з Кейт.

"За ці роки ми разом підкорили багато гір. Ми всією сім'єю пройдемо і це з вами", — написав він під фотографією.

Нагадаємо, що також про свою боротьбу з раком нещодавно повідомила Сара Йоркська. У неї діагностували дві форми цієї хвороби – рак молочної залози та рак шкіри. Жінка також зараз проходить лікування.

Читайте також: