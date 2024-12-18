Через 30 років після мультфільму: у Києві відбулася довгоочікувана прем'єра фільму "Муфаса: Король лев"

У Києві, у кінотеатрі "Мультиплекс" (ТРЦ Respublika), відбулася довгоочікувана прем’єра анімаційного фільму "Муфаса: Король Лев" від студії Disney.

Це приквел римейку "Короля Лева", який вийшов у світ у 2019 році. Знятий він за допомогою комп'ютерної графіки.

За сюжетом мудрий мандрил Рафікі розповідає доньці Сімби і Нали – Кіарі – історію про її діда Муфасу, про те, як він отримав владу.

Це прониклива історія про левеня Муфасу, якого повінь розлучила з батьками. З водойми його рятує чуйне левеня Така, який є спадкоємцем королівського роду. Ця зустріч стає початком їхньої дружби і братерства. Згодом вони змушені вирушити у подорож, наповнену небезпекою, яка стане справжнім випробуванням їхньої дружби.

За словами режисера Баррі Дженкінса у "Королі Леві", коли Муфаса дивиться в небо і бачить усіх великих королів, складається враження, що всі вони просто народилися великими. Однак режисер прагнув показати, що Муфаса не був ідеальним із самого початку. Він не отримав від народження прав і привілеїв. Але віра та удача дали йому шанс на нову родину, в якій він навчався і знайшов своє місце.

Як і в фільмі "Король Лев", Муфасу озвучив Аарон П'єр. Ще у стрічці звучать голоси Мадса Міккельсена (лідер прайду лев Кірос), Дональда Гловера (Сімба), Бейонсе (Нала) та її доньки Блю Айві (Кіара), а також Сета Рогена та Біллі Айкнера (Пумба і Тімон).

В українському дубляжі взяли участь: Муфаса – Максим Самчик, Така – Вʼячеслав Хостікоєв, Рафікі – Вʼячеслав Глушенко, Сарабі – Марія Корогодська, Кірос – Олександр Форманчук, молодий Рафікі – Дмитро Рассказов (Тварковський), Така (юний) – Микита Новак, Муфаса (юний) – Данило Остапчук, Пумба – Назар Задніпровський, Тімон – Павло Скороходько, Зазу – Вʼячеслав Довженко та інші.

Про персонажів фільму:

Муфаса – центральний персонаж стрічки. Ми бачимо його ще зовсім маленьким левеням, яке долає важкі випробування. Однак, навіть за таких обставин, він вже виявляє риси майбутнього короля – впевненість, відвагу та готовність піклуватися про інших. Величний лев не тільки розвивається як лідер, але й знаходить справжнє братерство у своєму другові – іншому левеняті, на імʼя Така. Разом вони вирушають у доленосну подорож.

Така – лев із поважного королівського роду. Ще левеням він прагне подбати про кожного, хто цього потребує. Особливо про самотнього левенята Муфасу, яке потрапило під раптову повінь. Між ними виникає тісний братський зв'язок, та їхня захоплююча пригода відкриває істинні обличчя обох левів.

Сарабі, майбутня королева, впевнена в собі і відважна, також стає важливим персонажем у фільмі. Будучи молодою, вона зазнала втрат через напад зграї левів-відступників. Вона цілком здатна подбати про себе, але також усвідомлює, що обʼєднавшись із іншими левами – вона стане сильнішою.

Рафікі, мудрий шаман-примат, що стає радником Муфаси, приносить з собою не тільки багатий досвід, але й незвичний погляд на світ. Саме він ділиться з Кіарою, донькою Сімби, історією неймовірного піднесення свого короля. Хоча Сімба і Нала не можуть бути зараз із Кіарою, вони залишили її в надійних руках.

Тімон та Пумба – двоє розважливих та дотепних друзів Сімби. Вони невід’ємна частина королівства та додають розповіді легкості та гумору. Завдяки їхній присутності, навіть у найсуворіші моменти, історія не втрачає ноток веселощів.

Кірос – лихий лідер вигнанців, який ставить перед собою мету захопити трон і стати єдиним правителем савани. Його плани обіцяють стати серйозною загрозою для майбутнього Муфаси та його королівства.

Важливою частиною фільму є і постать Сімби, який вже став королем, а також його рідні – Нала та Кіара. Однак, в їхній родині виникає проблема: Нала зникає, і Сімба вирушає на її пошуки, залишаючи Кіару під опікою своїх вірних помічників із одним безнадійним проханням – ніяких історій.

В український прокат фільм "Муфаса: Король Лев" вийде 19 грудня.

Оригінальний мультфільм "Король Лев" від Disney вийшов 1994 року, а через 25 років відбувся реліз римейку з комп'ютерною графікою. Він зібрав у прокаті понад $1,6 млрд за бюджету $250 млн – стрічка увійшла до топ-3 фільмів із рейтингом PG-13 зі зборів в історії кіно.

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