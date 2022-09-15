Чи буде Меган і хто зіграє королеву: чим здивує новий сезон "Корони"

Через смерть королеви Єлизавети II та проголошення нового короля Чарльза III інтерес до життя королівської родини Великої Британії різко зріс. На цьому тлі вихід чергового сезону "королівської мильної опери" дуже доречний.

Чим дивуватиме нас новий сезон, який період життя Єлизавети охопить і хто гратиме в серіалі, розповів BT.

Попередній четвертий сезон драми від Netflix був випущений 2020 року, у ньому були зображені події 80-х років. У цей час у серіалі, та й у житті королівської родини, з'явилися два нові центральні персонажі — леді Діана Спенсер (Емма Коррін) та Маргарет Тетчер (Джилліан Андерсон).

У п'ятому сезоні відбудеться повна зміна акторського складу. Він висвітлюватиме роки правління Джона Мейджора, складності у шлюбі Діани та принца Чарльза і трагічну смерть Діани 1997 року.

Коли вийде п'ятий сезон "Корони"

Як повідомляється, зйомки розпочалися у червні 2021 року, і прем'єра нового сезону відбудеться у листопаді 2022 року.

Хто зіграє королеву Єлизавету II у п'ятому сезоні "Корони"

Імелда Стонтон / Фото: Associated Press

Імелда Стонтон, ірландсько-британська актриса, відома за роллю Долорес Амбрідж у фільмах про Гаррі Поттера, зіграє роль королеви Єлизавети II, прийнявши естафету від чудової Олівії Колман, яка грала в п'ятому та шостому сезонах. Вона стане третьою актрисою, яка носила корону в серіалі — роль юної королеви у першому та другому сезонах шоу виконувала Клер Фой.

У своїй заяві Стонтон сказала, що для неї велика честь приєднатися до команди серіалу, адже перш ніж отримати цю роль, вона із задоволенням дивилася його як глядачка.

У вересні 2021 року Стонтон записала коротке повідомлення зі знімального майданчика "Корони", щоб оголосити про початок знімань і сказати, як сильно вона з нетерпінням чекає на продовження успіху Фой і Колман, чиї портрети в ролі королеви Єлизавети II стояли на столі позаду неї.

Хто зіграє принцесу Діану у п'ятому сезоні "Корони"

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Блискучу в четвертому сезоні в ролі Діани Емму Коррін замінить Елізабет Дебікі.

Дебікі сказала, що грати на екрані Діану, принцесу Уельську, було привілеєм: "Для мене справжній привілей і честь приєднатися до цього чудового серіалу, який мене повністю захопив від першого епізоду".

Хто зіграє принца Чарльза та принца Вільяма у п'ятому сезоні "Корони"

Домінік Вест у ролі принца Чарльза / Фото: instagram.com/thecrownnetflix

Принца Чарльза, якого раніше грав Джош О'Коннор, зіграє Домінік Вест, найбільш відомий за ролями у фільмах "Прослуховування" та "Коханці".

Син Домініка Веста — Сенан Вест — зіграє старшого сина принца Чарльза, принца Вільяма.

Кому дістануться ролі інших членів королівської сім'ї

Олівія Вільямс зіграє Каміллу Паркер Боулз.

Леслі Менвілл зіграє принцесу Маргарет у п'ятому та шостому сезонах, змінивши Гелену Бонем Картер (третій та четвертий сезони) і Ванессу Кірбі (перший та другий сезони).

Джонатан Прайс зіграє принца Пилипа.

Хто зіграє прем'єр-міністрів 90-х

Джонні Лі Міллер / Фото: Getty Images

Джонні Лі Міллер зіграє Джона Мейджора, який був лідером Консервативної партії та прем'єр-міністром у період від 1990 до 1997 роки. Його час на посаді прем'єр-міністра ніколи не був легким, оскільки він мав справу з економічними наслідками Чорної середи, боровся з євроскептиками у своїй власній партії і безжально висміювався як нудна "сіра людина з Даунінг-стріт".

Берті Карвел зіграє Тоні Блера, який прийшов до влади у травні 1997 року, після переконливої перемоги Лейбористської партії. У тому сезоні будуть показані його відносини з королевою після смерті Діани. Коли британці прокинулися від трагічних новин, саме Блер звернувся до нації зі свого виборчого округу в Седжфілді, вперше назвавши Діану "народною принцесою".

Хто зіграє коханця принцеси Діани

Пакистанський актор і продюсер Хумаюн Саїд отримав роль коханця принцеси Діани, доктора Хасната Хана, у п'ятому сезоні серіалу "Корона". Принцеса та британсько-пакистанський кардіохірург доктор Хан були в романтичних стосунках між 1995 та 1997 роками.

Друзі назвали Хасната "коханням всього її життя". Доктор Хан сказав після смерті принцеси, що хоча вони й обговорювали шлюб і спільне майбутнє, він вважав, що неминуча увага засобів масової інформації буде для нього "пеклом".

Який період часу буде висвітлено в серіалі

П'ятий сезон "Корони" розпочнеться там, де закінчився четвертий, тобто наприкінці 1990 року. Це означає, що серіал, найімовірніше, охоплюватиме 1990-ті роки — неспокійний час для королеви та королівської родини.

У п'ятому сезоні ми очікуємо побачити "жахливий рік" королеви 1992 року, коли три шлюби її дітей розпалися, а пожежа серйозно зашкодила Віндзорському замку.

У промові, виголошеній з нагоди 40-річчя її сходження на престол у листопаді того ж року — всього за чотири дні після пожежі у Віндзорі — королева назвала його жахливим: "1992 рік — не той рік, на який я оглядатимуся назад із задоволенням. За словами одного з моїх найбільш співчутливих кореспондентів, він виявився "annus horribilis".

Пізніше, в тому ж десятилітті, 1995 року, Діана взяла участь у відвертому інтерв'ю журналістові Мартіну Баширу, яке наробило багато галасу тоді і навіть зараз, через 25 років, не забулося. 1996 року принц Чарльз і принцеса Діана розлучилися, а потім Діана загинула в автокатастрофі 1997 року. Все це ми побачимо в серіалі.

Також ми побачимо, як королева відсвяткувала річницю свого Золотого весілля з принцом Філіпом у 1997 році.

А ось час, коли принцеса Маргарет та королева-мати померли 2002 року, можливо, буде показаний вже у шостому сезоні "Корони".

Де знімають п'ятий сезон серіалу "Корон"

Знімання п'ятого сезону розпочалися влітку 2021 року, і відомо, що деякі з них проходили в Шотландії.

Як повідомляє Scottish Sun, Імелда Стонтон була помічена на зйомках однієї зі сцен у містечку Макдуф, Абердіншир. Стонтон разом з акторами, що грають принцесу Анну, також була помічена на зніманнях на пляжі біля маяка Ковесі неподалік Лоссимута.

У лютому 2022 року Стонтон і Прайс також були помічені, коли виходили з Rolls-Royce біля Лондонського Колізею під час відтворення Королівської естрадної вистави 1995 року, хоча невідомо, як ці сцени вписуються в сюжет.

Чи будуть Гаррі та Меган у "Короні"

Від'їзд герцога і герцогині Сассекських та гучне телеінтерв'ю з Опрою Вінфрі навряд чи будуть включені до драми.

В інтерв'ю Hollywood Reporter у серпні 2020 року сценарист шоу пояснив, що події, які сьогодні здаються значними, можуть стати менш важливими з часом.

"Меган і Гаррі перебувають посередині своєї подорожі, і я не знаю, що це за подорож і чим вона закінчиться", — сказав Морган. — У мене ніби є в голові 20-річне правило. Цього часу достатньо, щоб дійсно щось зрозуміти, зрозуміти його роль, зрозуміти його становище, зрозуміти його актуальність ... в минулому було багато прикладів, чи то Волліс Сімпсон або Едуард VII, або Діана і принц Чарльз ... Були дружини, які вийшли заміж за членів королівської родини, які відчували себе небажаними і не вписувалися в неї, так що є багато історій, які можна розповісти, не розповідаючи історію Гаррі та Меган.

Чи буде шостий сезон "Корони"

Хоча спочатку планувалося, що драма триватиме шість сезонів по 10 серій, під час написання п'ятого сезону творець "Корони" Пітер Морган вирішив, що це ідеальні час і місце, щоб зупинитися. Але вже в липні 2020 року з'ясувалося, що Морган передумав, і Netflix підтвердив у соціальних мережах, що шостий сезон все ж буде.

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