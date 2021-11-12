Чому варто подивитися фільм "Дівчина з перлинною сережкою"

12 листопада 2021 року світ святкує 389 років від дня народження голландського художника Яна Вермеєра, а ми пропонуємо провести вечір за переглядом чудового фільму, який було знято завдяки його відомій роботі.

Яна Вермеєра називають чарівником світла, а також одним із найталановитіших художників жанрового портрета та представників голландського мистецтва золотої доби. Його пензлеві належить багато неймовірних робіт, але лише про одну з них світ не замовкає протягом кількох століть і це, звичайно ж, "Дівчина з перлинною сережкою".

Хто ця загадкова красуня на портреті і чи ця робота написана на замовлення - залишається загадкою. Однак завдяки ореолові таємниць, "Дівчина з перлинною сережкою" стала однією з найвідоміших картин у світі мистецтва і її навіть часто порівнюють із Моною Лізою Леонардо да Вінчі.

"Дівчина з перлинною сережкою" / Getty Images

2003 року на екрани вийшов фільм зі Скарлетт Йоганссон і Коліном Фертом, знятий за однойменним романом американської письменниці Трейсі Шевальє. Трейсі написала свою версію появи портрета загадкової дівчини, яка нібито була служницею і позувала Вермеєрові. Роман вона написала під враження від картини, яку наживо не бачила. Плакат із зображенням роботи голландського художника письменниця купила, коли їй було 19 років. Роками Трейсі дивилася на загадкове обличчя красуні з портрета і вигадала свою історію, що ховається за її поглядом.

Тому пропонуємо цього холодного п'ятничного вечора подивитися екранізацію прекрасного роману, який народився завдяки одній з найзагадковіших і найвишуканіших картин.

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