Чотири замахи та одне вбивство: коли члени британської королівської родини були в небезпеці

Британська королівська родина – одна з найвідоміших у світі. За багато років, що існує монархія, на членів королівської сім'ї було скоєно кілька замахів. Один із них навіть виявився успішним.

Королева Єлизавета II

Під час 70-річного правління королеви Єлизавети II на її життя скоювали замах двічі. Вперше це сталося 1981 року в Новій Зеландії, де королева перебувала зі своїм чоловіком принцом Філіпом. 17-річний хлопець на ім'я Крістофер Л'юїс вистрілив у королеву з пістолета, причаївшись в одній із будівель, вікна якої виходили на парад, організований на честь королеви. На щастя, хлопець схибив, а через вісім днів його заарештували за зберігання й використання вогнепальної зброї в публічному місці. 1997 року, перебуваючи у в'язниці, Крістофер вкоротив собі віку.

Королева Єлизавета II і принц Філіп / Фото: Getty Images

Вдруге на королеву намагалися напасти 2021 року. Джасвант Сінгх Чайл зізнався, що увірвався з арбалетом на територію Віндзорського замку, де саме під час пандемії коронавірусу жила королева, сподіваючись убити Єлизавету II. Коли його затримали, він стверджував, що хотів помститися за трагедію в Амритсарі в Індії 1919 року, коли солдати британців відкрили вогонь по тисячах людей, які зібралися в індійському місті Амритсар. Тоді у протистоянні загинуло близько тисячі людей. Чоловік визнав себе винним і був заарештований через загрозу навмисного вбивства.

Принцеса Анна

На єдину доньку королеви Єлизавети II – принцесу Анну – також було скоєно замах. Це сталося в березні 1974 року. 24-річна принцеса тоді поверталася до Букінгемського палацу з благодійного заходу разом зі своїм тодішнім чоловіком Марком Філіпсом. Подружжя їхало на лімузині з водієм лише за кілька кілометрів від Букінгемського палацу, коли їх обігнала інша машина і, різко загальмувавши, перекрила вулицю. Водій автомобіля вискочив і почав стріляти по лімузину, в якому була принцеса та її чоловік.

Замах на принцесу Анну / Фото: Getty Images

Нападника звали Ян Болл, йому було 26 років. Він не мав на меті вбити Анну, а хотів отримати викуп у розмірі 2 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 2,5 мільйона доларів). Охоронець принцеси вийшов з автомобіля, щоб знешкодити злочинця. Також завдяки щасливому збігу обставин того вечора поблизу опинився колишній боксер у важкій вазі Ронні Рассел. Він завдав злочинцеві двох ударів у голову, а сам натомість отримав вогнепальне поранення.

Злочинця було затримано й засуджено вже наступного дня. Він зізнався, що не мав мети вбити принцесу Анну, а гроші, які хотів отримати як викуп, мав намір передати Національній службі охорони здоров'я. За рішенням суду чоловіка було відправлено на лікування до психіатричної клініки. Внаслідок цього викрадення було четверо травмованих, яких принцеса потім відвідувала в лікарні.

Принцеса Анна в лікарні / Фото: Getty Images

А Ронні Рассел був нагороджений королевою Єлизаветою II Медаллю Георга (вона була заснована королем Георгом VI 1940 року, в розпал бомбардувань Лондона німецькою авіацією), яку вручають переважно цивільним особам, що продемонстрували надзвичайні відвагу й мужність. Звертаючись до чоловіка, Єлизавета тоді сказала: "Медаль вам вручає королева, але я хотіла б подякувати вам як мати Анни". До речі, через багато років він був змушений виставити цю медаль на аукціон, оскільки зазнавав серйозних фінансових труднощів.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Король Чарльз III

На старшого сина королеви також було скоєно замах, який, на щастя, виявився невдалим. 1994 року чоловік на ім'я Девід Канг зробив два холості постріли з пістолета, коли Чарльз збирався вимовити промову в Австралії. Повідомлялося, що чоловік ніколи раніше не мав наміру завдати шкоди королівській родині, натомість сподівався привернути увагу до австралійських центрів утримання під вартою. Проте за спробу його було засуджено до 500 годин громадських робіт.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Також після сходження на престол король Чарльз двічі на публіці був закиданий яйцями. Вперше – під час візиту до Йоркширу, поки Чарльз вітався і спілкувався з людьми, в нього з натовпу несподівано почали летіти сирі яйця. Якимось дивом жодне з них не влучило в короля. Чоловіка, який кидав яйця в монарха, майже одразу затримала поліція, а він в цей час продовжував скандувати: "Ця країна побудована на крові рабів". Чарльз, варто сказати, не одразу зрозумів, що сталося. А коли йому підказали, він швидко озирнувся, щоб побачити яйця на землі, але загалом майже не нервував.

Вдруге схожий інцидент стався з королем у Лутоні. Просто на площі Святого Георгія, коли король Чарльз спілкувався з публікою, у нього знову полетіло сире яйце – і знову не влучило. Охоронці короля швидко втрутилися, щоб відвести його до безпечного місця. І хоча цей напад на Чарльза не можна прирівняти до замаху, інцидент не залишився непоміченим пресою.

Принц Джорж Уельський

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Старшому синові принца і принцеси Уельських – принцу Джорджу – загрожувала небезпека, коли йому було лише 4 роки. 2017 року поліції Великої Британії вдалося запобігти вбивству спадкоємця престолу, якого планували позбавити життя, отруївши морозивом. Зловмисником був 27-річний Сахайб Абу. Це з'ясувалося після того, як співробітникам поліції вдалося під прикриттям розговорити Абу в одній із Telegram-груп. Згідно зі стенограмою зустрічі, Абу докладно описав "напад на принца Джорджа", запланований прихильником ІДІЛ, пропагандистом і раніше засудженим Хуснайном Рашидом. Згідно з планом замаху на життя принца Джорджа, в морозиво, яке члени королівської родини купують у ресторані Sainsbury's, повинні були підсипати отруту. За їхніми припущеннями, принц Джордж мав був з'їсти це морозиво і отруїтися. На щастя, цього не сталося.

Лорд Луїс Маунтбеттен, дядько принца Філіпа

Лорд Луїс Маунтбеттен / Фото: Associated Press

Замах, який закінчився смертю лорда, стався 27 серпня 1979 року в Слайго-Бей, графство Слайго в Ірландії. Дядько принца Філіпа (чоловіка королеви Єлизавети II) був першим членом королівської родини, якого вбили. Він загинув внаслідок терористичного акту, організованого Тимчасовою Ірландською республіканською армією. Під час відпочинку у своєму літньому будинку на північному заході Ірландії Луїс Маунтбеттен вирушив на рибалку. В його яхту було підкладено бомбу, яку підірвали. Внаслідок теракту загинув сам лорд Маунтбеттен і деякі члени його родини. Його племінник, принц Філіп, тяжко переживав смерть рідного дядька. Відповідальність за подію взяла на себе Ірландська республіканська армія, а виконавця було засуджено до довічного ув'язнення, але через 19 років він вийшов на волю.

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