Читай і дивись: 7 книжок, за мотивами яких зняли фільми

7 книжок, за мотивами яких зняли фільми

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Для тих, хто хоче побачити улюблених персонажів у кіно або спочатку познайомитися з ними на сторінках, PR-менеджерка видавництва Vivat Тамара Черкасова зібрала сім книжок українських видавництв, які вже отримали екранізації.

Фріда Мак-Фадден «Служниця» (Видавництво Vivat)

Міллі Келловей потрібна робота та можливість нарешті почати життя спочатку, тож пропозиція стати служницею з проживанням у заможній родині Вінчестерів здається їй майже подарунком долі, адже у них великий будинок, стабільна зарплата та щасливе життя. Щоправда, дуже швидко привітна господиня Ніна та її привабливий чоловік Ендрю починають поводитися дедалі дивніше, а маленька кімната Міллі на горищі виявляється такою, що замикається з зовнішнього боку.

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У цьому будинку майже кожен щось приховує, тому вирішити, хто тут небезпечний, а кого варто рятувати, значно складніше, ніж здається на початку.

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Психологічний трилер «Служниця» (The Housemaid) від режисера Пола Фіґа вийшов 2025 року. Міллі зіграла Сідні Свіні, Ніну Вінчестер — Аманда Сейфрід, а Ендрю — Брендон Скленар.

Делія Овенс «Там, де співають раки» (Видавництво Vivat)

«Там, де співають раки»

Кая Кларк росте серед боліт майже сама. Члени родини одне за одним залишають дім, а мешканці сусіднього містечка починають називати її Дівчиною з боліт і триматися подалі. Кая вчиться виживати, спостерігає за птахами й мушлями, малює та поступово перетворює природу навколо на свій справжній дім.

У її відокремленому світі з’являються двоє чоловіків — Тейт і Чейз. Аж ось Чейза знаходять мертвим, і саме Кая опиняється у центрі розслідування.

Фільм «Там, де співають раки» (Where the Crawdads Sing) вийшов 2022 року. Дейзі Едгар-Джонс зіграла Каю, Тейлор Джон Сміт став Тейтом, а Гарріс Дікінсон — Чейзом. Режисеркою стала Олівія Ньюман, а серед продюсерок стрічки була Різ Візерспун.

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Коллін Гувер «Покинь, якщо кохаєш» (Видавництво Vivat)

«Покинь, якщо кохаєш»

Лілі Блум переїжджає до Бостона, відкриває власний бізнес і знайомиться з нейрохірургом Райлом Кінкейдом. Він харизматичний, успішний і спочатку зовсім не схожий на чоловіка, поруч із яким вона колись боялася опинитися.

Та поступово Лілі починає помічати в цих стосунках те, що надто добре пам’ятає з дитинства. Її батько був жорстоким до матері, й тепер героїні доводиться поглянути на знайому ситуацію вже з іншого боку. А повернення Атласа, її першого кохання, лише сильніше змушує переглянути те, що вона досі називала любов’ю.

Екранізація «Покинь, якщо кохаєш» (It Ends with Us) вийшла 2024 року. Блейк Лайвлі стала екранною Лілі, Джастін Бальдоні, який також виступив режисером, зіграв Райла, а Брендон Скленар — Атласа.

Алі Гейзелвуд «Гіпотеза кохання» (Видавництво Vivat)

Аспірантка Олівія Сміт більше довіряє науковому методу, ніж романтичним стосункам, але досить ненауково імпульсивно цілує першого ліпшого чоловіка, щоб довести подрузі, що більше не цікавиться колишнім хлопцем.

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Незнайомець виявляється професором Адамом Карлсеном, складний характер якого відомий на факультеті. Дивно, проте Адам погоджується підтримати легенду про фіктивний роман. Ці стосунки будуються на правилах, домовленостях і цілком передбачуваній похибці, адже почуття не надто добре вкладаються в умови експерименту.

Фільм режисерки Клер Скенлон «Гіпотеза кохання» (The Love Hypothesis) вийшов на Prime Video 23 вересня 2026 року, головні ролі в ньому виконали Лілі Рейнгарт і Том Бейтман.

Емілі Генрі «Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці» (Видавництво Artbooks)

«Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці»

Поппі та Алекс познайомилися в університеті й одразу зрозуміли, наскільки вони різні. Вона любить подорожі, нові знайомства й хаос, а він віддає перевагу книжкам, стабільності та планам. Попри це хлопець і дівчина стають найкращими друзями та щороку вирушають разом у відпустку.

Традиція триває майже десятиліття, доки одна поїздка не закінчується сваркою. Через два роки Поппі пропонує Алексу спробувати спільну подорож ще раз, щоб врятувати дружбу. Насправді ж героям доведеться нарешті з’ясувати, чому ці стосунки весь час потребували так багато пояснень.

Фільм «Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці» (People We Meet on Vacation) вийшов на Netflix у січні 2026 року. Роль Поппі виконала Емілі Бейдер, Алекса — Том Блайт. Режисером став Бретт Гейлі.

Коллін Гувер «Веріті» (Видавництво «РМ»)

Письменниця Лоувен Ешлі отримує незвичну пропозицію: дописати популярну книжкову серію замість її авторки Веріті Кроуфорд, яка після тяжкої травми більше не може працювати.

Лоувен переїжджає до будинку Кроуфордів, щоб розібрати архів письменниці, і знаходить там неопублікований рукопис. Текст схожий на автобіографію Веріті та містить подробиці, здатні повністю змінити уявлення про її шлюб, дітей і трагедії, які пережила родина. Паралельно Лоувен зближується з чоловіком Веріті — Джеремі, а межа між фактом, вигадкою і свідомою маніпуляцією стає дедалі менш помітною.

У фільмі Майкла Шоволтера «Веріті» (Verity) Лоувен зіграла Дакота Джонсон, Веріті — Енн Гетевей, а Джеремі — Джош Гартнетт. Стрічка вийшла в кінотеатрах у жовтні 2026 року.

Кадзуо Ішіґуро «Клара і Сонце» (Видавництво Старого Лева)

«Клара і Сонце»

Клара — Штучна Подруга, роботка-компаньйонка, створена для дітей. З вітрини магазину вона годинами спостерігає за перехожими, запам’ятовує жести й реакції та намагається зрозуміти дивні правила людських стосунків.

Зрештою Клару обирає Джозі, дівчина зі слабким здоров’ям. У новому домі роботка бачить сімейні конфлікти, страх втрати й самотність та поступово складає власне уявлення про любов, відданість і те, що робить людину незамінною.

Фільм «Клара і Сонце» (Klara and the Sun) зняв Тайка Вайтіті. Клару зіграла Дженна Ортеґа, Джозі — Мія Тарія, а її матір — Емі Адамс. У стрічці також знялися Стів Бушемі і Наташа Ліонн. Світовий прокат стрічки розпочався у жовтні 2026 року, а в Україні вона у прокат так і не вийшла.

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