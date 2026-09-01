Читайте й підтримуйте: 5 книжок від видавців, які постраждали через російські атаки

5 книжок від видавців, які постраждали через російські атаки

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PR-менеджерка видавництва Vivat Тамара Черкасова зібрала п’ять книжок від видавництв, які цього літа постраждали через російські обстріли і які варто додати до свого списку читання.

Пітер Геллер «Сузір’я Пса» (Видавництво Vivat)

Пітер Геллер «Сузір’я Пса»

Дев’ять років тому невідомий грип знищив майже все людство. Від колишнього життя Гіґові залишилися старенький літак, пес Джаспер, спогади про дружину і невелике летовище в Колорадо, яке він разом із озброєним сусідом Бенґлі захищає від мародерів.

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Гіґ продовжує літати на своїй «Цессні», хоча кожен виліт потрібно рахувати буквально до краплі пального. Саме під час одного з польотів у радіоефірі з’являється голос. Чи це випадковий сигнал, пастка або доказ того, що десь іще залишилися люди? Заради відповіді герой готовий покинути відносно безпечне місце й вирушити туди, звідки може вже не повернутися.

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Пітер Геллер пише постапокаліпсис, у якому катастрофа вже сталася, тому значно цікавішим за саме виживання виявляється питання, що залишається від людини після втрати майже всього. Жорстокість тут сусідить із турботою, а пошук інших людей стає водночас ризиком і єдиною можливістю не погодитися з остаточною самотністю.

Аллен Левай «Тео з Ґолдена» (Видавництво Vivat)

Аллен Левай «Тео з Ґолдена»

Дев’яносто два олівцеві портрети висять на стінах маленької кав’ярні у Ґолдені. Літній португалець Тео, який приїхав до містечка у пошуках тимчасового прихистку, починає купувати їх по одному. А потім знаходить людей, яких колись намалював місцевий художник, і віддає портрети їм.

Ця проста витівка поступово знайомить Тео з особистими драмами, радощами й таємницями містян. Чоловік, який спочатку був тут чужинцем, непомітно стає частиною Ґолдена та змінює життя людей навколо себе.

Роман Аллена Левай став видавничим феноменом майже без традиційної рекламної кампанії: популярність йому принесли передусім читацькі рекомендації. І це цілком співзвучно самій книжці, де великі зміни також починаються не з гучних жестів, а з уважності до іншої людини.

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Наталія Довгопол «Та, що читала зорі» (Видавництво «Жорж»)

Наталія Довгопол «Та, що читала зорі»

У селі Євку вважають непутящою, незграбною і приреченою на бездолля. Ніхто ще не знає, що дівчина навчиться читати власну долю, записану зорями.

Її шлях починається у старій хатині на околиці села, а приведе до панських маєтків, європейських академій, гетьманських світлиць і навіть королівських покоїв. Євка отримує знання, недоступні іншим, і зрештою намагається використати їх, щоб зупинити велику війну. Та можливість бачити майбутнє ще не означає здатності ним керувати.

Наталія Довгопол поєднує історичну прозу з містикою і бере за героїню жінку, якій у відведеній для неї епосі доводиться сперечатися не лише з людьми, а й ніби із самою наперед визначеною долею.

Елісон Еспач «Весільний народ» (Видавництво «Фабула»)

Елісон Еспач «Весільний народ»

Готель біля океану, дорогі сукні, квіти, гості й кілька днів, розписаних майже по хвилинах. Усі тут зібралися заради весілля. Крім Фібі.

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Вона приїхала до готелю після розлучення та низки втрат із зовсім іншими планами. Та випадково знайомиться з нареченою, а потім дедалі глибше занурюється у весільну метушню, чужі розмови, конфлікти й життя людей, яких ще вчора не знала. Ця зустріч поступово руйнує сценарій, який Фібі написала для самої себе.

«Весільний народ» починається в дуже темній точці, однак Елісон Еспач не перетворює роман на суцільну драму. Весільний абсурд, незручні діалоги та іронія тут працюють поруч із серйозною розмовою про самотність і той момент, коли людина раптом погоджується ще трохи пожити без готової відповіді, що буде далі.

Льюїс Керролл «Пригоди Аліси в Країні Див» (Видавництво #книголав)

Льюїс Керролл «Пригоди Аліси в Країні Див»

Білий Кролик із годинником веде Алісу туди, де звірі розмовляють, карти грають у крокет, від шматочка пирога можна зменшитися до розміру мишки, а Чеширський Кіт здатен зникнути, залишивши після себе лише усмішку.

За понад півтора століття після першої публікації герої Льюїса Керролла давно вийшли далеко за межі самої книжки. Божевільний Капелюшник, Королева Чирв та Чеширський Кіт стали частиною масової культури, однак оригінальна історія досі залишається напрочуд дивною навіть для читача, який нібито знає її напам’ять.

У виданні #книголав текст Льюїса Керролла в перекладі Катерини Данилюк доповнюють кольорові ілюстрації української художниці Марії Кінович.

Це видання дає привід повернутися до знайомої історії вже дорослим або вперше відкрити Країну Див разом із дитиною — цього разу через візуальне прочитання української ілюстраторки.

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