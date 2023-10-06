Цікаві факти про серіал "Опер за викликом", які ви могли не знати

9 жовтня о 20:00 на телеканалі 2+2 стартує шостий сезон детективного серіалу "Опер за викликом". Це гостросюжетна історія про розслідування Департаменту кримінальної розвідки та капітана Артема Трофимова, які беруться за найзаплутаніші й найсекретніші справи. Їхня головна зброя – майстерність перевтілення, новітні технології, шантаж і маніпуляції.

До прем’єри нового сезону "Опера за викликом" TSN.UA зібрав найцікавіші факти про культовий український серіал.

Вибуховий екшн на майданчику

Під час зйомок головні актори серіалу намагалися виконувати всі трюки самостійно. До екшн-сцен їх готував відомий каскадер Дмитро Рудий, який працював у сотні українських проєктів і брав участь у виробництві голлівудського фільму "300 спартанців".

"У нас і реалістичні вибухи, і масштабні перестрілки, у четвертому сезоні було навіть падіння з даху. Іноді заради ефектного кадру ми йшли на певний ризик, але завдяки роботі інструкторів на майданчику завжди все минало безпечно", – розповів Олександр Пожарський, який у серіалі грає Романа Нєдєліна.

До речі, заради проєкту акторові довелося займатися з професійним боксером, оскільки його герой – знавець єдиноборств і впевнено почуває себе в рингу.

Багатодітний проєкт

Цікаво, що під час третього сезону Пожарський став батьком двійнят. Актор навіть не здогадувався, що невдовзі ділитиметься досвідом з колегою Артемом Мартинішином. За кілька місяців до повномасштабної війни у Артема та його дружини-акторки Анни Бащевої народилися син Устим і донька Соломія.

Артем Мартинішин

"Коли діти тільки з’явилися на світ, а це було під час зйомок "Опера-6", Саша постійно мене консультував. Він ділився досвідом, готував мене до складних моментів, ми весь час обговорювали батьківство", – зізнається Мартинішин.

Нова справа – нова "легенда"

За шість сезонів усі агенти Департаменту спробували себе в непередбачуваних, яскравих, подекуди кумедних образах. Наприклад, опер Трофимов заради розслідувань встиг приміряти близько сотні професій – представник ООН, перекладач курдської, лікар, сантехнік, еколог, археолог, круп’є, діджей, охоронець, офіціант.

В одній із серій першого сезону, де опер Трофимов розкриває злочин в церкві, Павлу Вишнякову довелося навчитися робити воскові свічки.

Харизматичні й небезпечні суперниці

За шість років існування детективу головну жіночу роль зіграли три відомі українські акторки.

У перших двох сезонах стриману психологиню-криміналістку зіграла Слава Красовська. Її героїня – Лідія працює у Департаменті кримінальної розвідки знає всі тонкощі розслідувань та не поступається у складній роботі чоловікам.

Згадуючи найскладніший момент зйомок, Красовська розповіла, що у перший день проєкту мала грати курдською мовою. "Як би я не хотіла, вивчити курдську мені не вдалося. Думала, зламаю язика. (сміється) Нам знадобився не один, і навіть не два дублів, щоб отримати вдалий кадр".

У наступних сезонах до команди ДКР доєднується надзвичайно кмітлива і спритна шахрайка Софія, якій з легкістю вдається перегравати навіть досвідченого Артема Трофимова.

"У дитинстві я часто уявляла, як подорослішаю і буду таємним агентом чи шпигункою. Можна сказати, що мрія збулась, щоправда, лише на екрані. У третьому сезоні моя героїня, а разом з нею і я, приміряла багато образів. Йдучи на завдання, Софі постійно змінює "легенди" – дідусь, вчителька, офіціантка", – розповідає про роль відома українська телеведуча та акторка театру і кіно Стася Ровінська.

Павло Вишняков і Стася Ровінська

У п’ятому сезоні за капітаном Трофимовим, який через смерть Софії порушує закон, приставляють наглядачку Анну Коган. Цю роль виконала театральна акторка Марія Пашкурова-Петренко.

Запрошення до проєкту стало для акторки несподіванкою: "Я здивувалась, коли мені запропонували зіграти Коган. За природою я більш емоційна, більш чутлива, навіть можна сказати, пристрасна натура. Моя героїня інша – врівноважена, рішуча, дуже стримана, часом безкомпромісна. Її сувора чоловіча професія, звичайно, накладає відбиток на її характер"

Павло Вишняков та Олександр Пожарський

Шостий сезон розставить усі точки над "і"

У новому сезоні глядачі побачать 24 серії. Напередодні прем’єри актори серіалу зізнавалися, що останній епізод шокував їх своєю непередбачуваністю.

Ось, як про нову частину детективу розповів головний актор Павло Вишняков: "Трофимов ходитиме по лезу ножа. Сестра, друзі, обов’язок, пристрасть, розслідування – він розриватиметься між усім цим, буде ризикувати й намагатиметься втримати баланс. До чого це його приведе? До несподіваного фіналу".

"Опер за викликом"

Нагадаємо, у фіналі п’ятого сезону Артем Трофимов нарешті знаходить сестру, яка роками була заручницею наркобарона, а потім потрапила у руки "перевертня у погонах", генерала Толстопята. Під час спецоперації Трофимову доводиться стріляти у своїх, що стає точкою неповернення для Департаменту. Дехто з агентів вже не вірить оперативнику. Стає зрозуміло, що заради мети він готовий піти на радикальні методи, можливо, навіть зрадити друзів.

Життя сестри чи вірність команді, за яку він колись був готовий лягти під кулі, — у шостому сезоні Трофимов раз і назавжди вирішить, що для нього важливіше.

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