Дарувати й читати: книжки для дітей на зимові канікули

Цікава й добра книжка — безумовно, гарний подарунок для дитини до будь-якого свята. Але зараз це ще й чудовий засіб від надмірного стресу.

Спільне з дітьми читання — один із найкращих способів зміцнити зв'язки в родині та побудувати прекрасну читацьку традицію не лише на свята, а й на щодень.

Разом із національною книжковою платформою Yakaboo ми пропонуємо добірку дитячих книжок, які варто дарувати на зимові канікули та читати їх разом.

Олександр Гаврош "Різдвяна історія ослика Хвостика"

Який же різдвяний вертеп без милого віслючка? Ослик Хвостик вправно грає свою роль у різдвяній виставі-вертепі. Він щасливий, дітки щасливі, дорослі теж посміхаються. Але серед дорослих є лиходії, які викрадають Хвостика. Та коли малий втікає від крадіїв, починається його велика пригода. Вночі в темному лісі повно небезпек: хижі звірі, недобрі люди та й загалом — холодно, страшно, а де дім — невідомо.

Лінда Вольфсґрубер, Джіно Альберті "Червоний пакунок. Історія одного подарунка"

Часто діти дорослішають і віддаляються від своїх колись улюблених бабусь. Бабуся Анни живе одна в симпатичному будиночку посеред невеликого міста. Стареньких часто не помічають, тому їй важко знайти когось, щоб дружити чи навіть теревенити. От вона й чекає на онуку на Різдво. І готує для неї особливий подарунок у червоній коробці. Що ж усередині? Золота класика австрійської літератури для дітей — історія про радість дарування, про щастя, яким можна зігріти того, хто поруч, про диво, яке трапляється на Різдво.

Хіроко Мотаї "Мільйон мільярдів Санта-Клаусів"

Жив собі колись Санта-Клаус, який за одну ніч облітав усю землю та приносив подарунки діткам. Проте минав час, людей і дітей ставало все більше, встигнути привітати всіх ставало все складніше. Тоді Санта-Клаус розділився на двох менших і вони стали працювати вдвох. А згодом дітей стало ще більше. І ще, і ще. Санта-Клауси ділилися-ділилися, аж допоки не стали малесенькими невидимками, які не могли підняти навіть крихітного подаруночка. Що ж відбулося далі? Розв’язка у книжці!

Крістіна Нгуєн "Нові історії про Пандімуна"

Нова книжка про малюка панду з елементами доповненої реальності. За допомогою смартфона герої книги оживають на очах, перетворюючи кожну розповідь на захопливу мандрівку. Лімітований наклад "Нових історій про Пандімуна" Крістіни Нгуєн вийшов з особливою святковою обкладинкою, адже саме на Різдво ці історії мають особливе значення. Що насправді має значення? Як знайти в собі сили, коли стає дуже страшно? Чи відновиться ліс після страшної пожежі, яка все винищила? Це книжка про наше сьогодення, описане за допомогою алегорій.

Шибель Паундер "Мішура. Дівчата, які придумали Різдво"

Хто вирішив, що Санта-Клаус — чоловік? Хто це вигадав? Насправді це зовсім не так! Щоб переконатися в цьому, сідаємо в санки з чарівною Бланш Клаус та її подругою, щоб дізнатися, як з’явилося Різдво та ким насправді є всім відомий сивобородий дідусь! Святкова пригода на Різдво — ваша нова улюблена казка про дружбу й пікніки двох цілеспрямованих дівчат у снігопад! Дівоча дружба — найкреативніша дружба у світі, доводить ця весела історія.

Луїза Мей Олкот "Коли приходить Різдво"

Луїза Мей Олкот — авторка класичної історії “Маленькі жінки”. У цій книжці теж добро і шляхетність — найвищі цінності. Свято наступає не тоді, коли ми прикрашаємо ялинку, купуємо подарунки чи накриваємо на стіл. Різдво приходить тоді, коли ми вчимося від маленького Ісуса любові та співчуття до ближнього. Коли ми допомагаємо тим, хто опинився у скруті. Диво різдвяної ночі творять не гарні слова й дорогі подарунки, а дитячий шепіт вдячності та віра в те, що добро завжди переможе.

Роман Росіцький, Андрій Бачинський, Богдана Матіяш, Юлія Стахівська, Валентина Захабура, Ольга Войтенко "Коли сніг пахне мандаринками"

Запах мандаринок — це аромат зимових свят. Це пора, коли так хочеться вірити в дива, з нетерпінням чекати на подарунки святого Миколая. Але ж то для дітей. А ти не дитина, а вже підліток: чи буває святкова магія для тинейджерів? Так, але то особлива магія, через яку маленькі дівчатка та хлопчики вчаться розуміти найважливіше. Герої оповідань сучасних українських письменниць і письменників, що увійшли до цього збірника, — підлітки. Після халеп і пригод вони розуміють, що найважливіше для кожного з них — зустріти Новий рік та Різдво з близькими.

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