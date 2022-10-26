Даша Астаф'єва, Катерина Кухар та інші зірки поділилися відвертими історіями для благодійної книжки

Отримані кошти від продажу книжки "24.02" перерахують волонтерським організаціям на підтримку ЗСУ та постраждалих від війни.

Андрій Мероник випустив книжку під назвою "24.02". Це щоденник війни, у якому зібрані відверті історії і спогади підприємців, лікарів, блогерів та артистів. Зокрема до книжки увійшли одкровення Даші Астаф’євої, Tayanna, Roxolana, зіркових пар Катерини Кухар та Олександра Стоянова, Дарії Ковтун і Євгена Хмари та інших свідомих українців, які щодня роблять свій внесок у майбутню перемогу – кожен на своєму фронті.

У книжці є історії про те, як еволюціонує людина під час війни: від страху вибухів, який паралізує, на початку до вивезення тіл людей із нещодавно окупованих територій наприкінці.

Автор ділиться тим, як компанія молодих людей раптово опинилася посеред війни. Кожного із них незмінно "морозило" – чи то від холоду, чи то від страху, коли десь поруч влучала ракета і лунав потужний вибух, що вибивав шибки, руйнував будівлі та забирав життя. З часом їхні емоції "еволюціонували", а бажання допомагати країні ставало дедалі міцнішим. Про що вони говорили, про що думали і у що вірили?

Ця книжка про українців та їхню силу – усіх гуртом і кожного окремо. Без зайвого оптимізму чи песимізму.

"Кожен із нас намагався бути корисним країні. Ця книжка про таких самих людей, як я і ви – про наших сучасників", – сказав Андрій Мероник.

100% отриманих від продажу книжки коштів будуть перераховані у фонди United24, "Повернись живим" і "Благодійний фонд Сергія Притули". А кожен покупець може самостійно обрати ціну – від 99 до 3333 грн. Специфіка механіки не випадкова: таким чином, книжку може купити кожен, хто прагне допомогти, незалежно від фінансових можливостей.

Нагадаємо, нещодавно книжку "24.02" представляла Україну на Франкфуртському книжковому ярмарку, де отримала схвальні відгуки і викликала чималу цікавість у європейських читачів.

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