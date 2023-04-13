Детективи і трилери, які триматимуть вас у напруженні до останньої сторінки

Загадкова низка убивств у Римі, блекаут у Нью-Йорку, випадково знайдене намисто із бісеру через двадцять років після скоєння злочину, таємниче зникнення подруги, якої не існує, та спотворене тіло в брудному озері Стокгольму. Яка історія вас зацікавила?

Детектив або трилер – це історії, невизначеність і напруженість яких породжують тривожне очікування, що лоскоче нерви. Тому якщо ви любите заплутані, складні, багатошарові історії, райтерка видавництва бестселерів Vivat Тетяна Крисюк зібрала для вас п’ять книжок, від яких ви не зможете відірватися.

Донато Каррізі "Ловець тіні", видавництво Vivat

Рим накрила хвиля жорстоких убивств. У різних куточках міста поліцейські знаходять понівечені тіла жертв, які не змогли втекти від чудовиська. На перший погляд здається, що ці вбивства не мають нічого спільного, але насправді кожне наступне вбивство – шматок сюжету однієї історії. Тому до справи береться Маркус, останній зі священників, що здатен бачити закодовані послання зла та розгадувати найжахливіші аномалії. Але цього разу навіть Маркус збентежений: як упіймати тінь того, хто не має ані пам’яті, ані особистості? Допомагатиме йому Сандра, експертка-криміналістка, яка фотографує місця злочинів, роблячи невидиме видимим. Разом вони досліджуватимуть Архів Гріхів і запізнаються із самим Дияволом. Та чи вдасться їм встановити особу чудовиська, наближаючись до розгадки так само швидко, як і віддалячись від неї.

Ця історія, пронизана несподіваними поворотами, триматиме вас у напруженості до останньої сторінки.

Підказка: будьте пильні – зло всюди залишає підказки.

Меґан Міранда "Ідеальна незнайомка", Видавництво Старого Лева

Бурхливий скандал поклав кінець журналістській кар’єрі Лії Стівенсон. таким чином, втікаючи від загрози судового позову, вона опиняється в Бостоні, де зустрічає свою давню подругу з коледжу Еммі. Жінка щойно завершила складні стосунки, тож, як і Лія, прагне перезавантажитися. Разом дівчата перебираються до маленького містечка в Пенсильванії, де планують почати життя спочатку. Але все одразу йде не за планом. За дивних обставин Еммі зникає…

Поліція розводить руками – у них немає свідків, зачіпок і взагалі будь-яких реальних підтверджень того, що зникла жінка справді існувала. Лія самотужки робить усе можливе для того, аби знайти подругу. Однак у процесі пошуків розуміє, що майже нічого не знає про Еммі. А згодом стає головною підозрюваною у справі зі зникнення. Невже Лія втратила здоровий глузд? Чи, можливо, хтось хоче, аби вона так думала?

Підказка: крізь скляні вікна будинку за вами спостерігають.

Румаан Алам "Ілюзія безпеки", видавництво Vivat

Аманда та Клей разом із двома дітьми мешкають у гамірливому Нью-Йорку. Тому на час літніх канікул вони всією сім’єю вирушають до Лонг-Айленду, де орендують просторий будинок подалі від людей. Як і годиться, спочатку вони оглядають кімнати, розпаковують валізи. І, зрештою, розуміють, що нове тимчасове помешкання можна було б назвати ідеальним, якби не жахливий зв’язок. Та хіба під час відпустки – це не перевага?

Одного дня, коли сім’я насолоджується життям подалі від шаленої юрми, до них без попередження приїжджають власники будинку. Охоплена панікою літня пара повідомляє своїм орендарям, що у Нью-Йорку стався блекаут – телефони, Інтернет, кабельне не працюють. Сімейство розгублене і дезорієнтоване, вони не хочуть ділити будинок із незнайомцями, та ще більше не хочуть, аби їх звинуватили у расизмі. таким чином дві сім’ї опиняються під одним дахом ізольованого від зовнішнього світу будинку. І їх огортають підозри, недовіра та упередження. Кожен хоче взяти ситуацію під контроль, але як це зробити, коли не розумієш, де реальність, а де ілюзія?

Підказка: не все, що здається реальним, насправді є частиною реальності.

Ніклас Натт-О-Даг "1793", видавництво Фабула

Одного ранку восени 1793 року у зіпрілому болоті Фатбурені, що колись було озером, знайшли спотворене тіло. Кому воно належало та куди поділися кінцівки загиблого? До справи береться непідкупний та скрупульозний прокурор Сесіл Вінґе. Але здоров’я його слабке, тож він заручається підтримкою Мікеля Карделя, однорукого хлопця, який "наглядає за містом". Удвох чоловіки намагаються знайти вбивцю та з’ясувати особу жертви. І в процесі розслідування дізнаються, що жертва була одна, але убивць кілька. Таким чином перед читачем постає огидна картина Стокгольму вісімнадцятого століття: повії, наркомани, шахраї, кишенькові злодії, п’янички. Детективи знімають із міста шар за шаром, збираючи до купи уламки заплутаного вбивства. Таємнича і застрашлива історія про сутність людської натури для читачів із міцними нервами.

Підказка: ніщо не стається просто так, випадковостей не існує.

Метт Віттен "Намисто", видавництво Vivat

Двадцять років тому Сьюзан Лентіґо похоронила єдину доньку. І відтоді її життя складається зі спогадів, безуспішних спроб "жити далі" та очікування страти Чудовиська. Можливо, усвідомлення того, що вбивця дістав по заслузі, звільнить її від тягаря провини. Дорогою до Північної Дакоти, де вона нарешті побачить смерть людини, яка зруйнувала її життя, жінка заїжджає в гості до, скажімо так, давнього приятеля. І у його будинку випадково знаходить різнобарвне намисто з бісеру, неймовірно схоже на те, яке носила її Емі… На те намисто, яке так і не знайшли поліцейські після її смерті. Сьюзан у розпачі. Невже справжній убивця її доньки досі на свободі? А раптом вона помиляється і через неї за ґратами опиниться безневинний чоловік?

Жінка просить ФБР переглянути справу, але її прохання відхиляють. Усі навколо певні, що в неї черговий нервовий зрив. Однак Сьюзан це не зупиняє, і, заручившись підтримкою дівчинки-підлітка та поліцейського у відставці, вона починає власне розслідування. Та чи вистачить у неї снаги прийняти правду? І чи може виявитися, що всі ці роки чудовисько було поряд?

Підказка: усе можливо навіть, якщо вам здається, що ні.

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