Для гарного настрою: топ-10 романтичних фільмів із Г’ю Грантом у головній ролі

Г’ю Грант / © Getty Images

«Ноттінг Гілл» (Notting Hill), 1999 рік

Фільм розповідає про Вільяма Текера, власника невеликої книгарні в лондонському районі Ноттінг-Гілл, який випадково знайомиться з всесвітньо відомою акторкою Анною Скотт. Їхні стосунки розвиваються на тлі різниці в способі життя та постійної уваги преси.

«Реальна любов» (Love Actually), 2003 рік

Сюжет складається з кількох паралельних історій, що відбуваються в Лондоні напередодні Різдва. Серед персонажів — прем’єр-міністр Девід, письменник Джеймі, подружжя Гаррі й Карен, дизайнерка Джульєт, її чоловік Пітер та їхній друг Марк, а також школяр Сем і його вітчим Даніел. Кожна лінія зосереджена на особистих стосунках і життєвих обставинах героїв.

«Щоденник Бріджит Джонс» (Bridget Jones’s Diary), 2001 рік

Фільм розповідає про Бріджит Джонс, самотню молоду жінку з Лондона, яка починає вести щоденник, намагаючись упорядкувати кар’єру й особисте життя. У центрі сюжету — її стосунки з Марком Дарсі та Деніелом Клівером, а також пов’язані з цим робочі й побутові ситуації.

«Музика і лірика» (Music and Lyrics), 2007 рік

Сюжет зосереджений на Алексі Флетчері, колишньому відомому попмузиканті, який отримує шанс написати пісню для сучасної попзірки. Для цього герой починає співпрацювати із випадковою знайомою — Софі Фішер, жінкою без музичної освіти, але з хистом до написання текстів.

Кохання з повідомленням» (Two Weeks Notice), 2002 рік

Фільм розповідає про юристку Люсі Келсон, яка працює особистою асистенткою бізнесмена Джорджа Вейда. Їхні робочі стосунки будуються на постійних суперечках і щоденній взаємодії, що впливає на прийняття важливих рішень.

«Чотири весілля і одні похорони» (Four Weddings and a Funeral), 1994 рік

Події фільму відбуваються навколо групи друзів, серед яких Чарльз, Фіона, Скарлет і Том. Історія розгортається під час кількох весіль і одного похорону, де персонажі регулярно зустрічаються, знайомляться та обговорюють особисті стосунки і події свого життя.

«Блакитноокий Мікі» (Mickey Blue Eyes), 1999 рік

Фільм розповідає про Майкла Фелгейза, який готується до весілля з Джиною Вітале. Родина дівчини пов’язана з італійською мафією, тому Майкл намагається пристосуватися до нового оточення, поступово залучаючись до кримінальних ситуацій.

«Дев’ять місяців» (Nine Months), 1995 рік

Фільм розповідає про Сема Фолкнера, дитячого психолога, який не готовий до батьківства, та його партнерку Ребекку Тейлор, що дізнається про вагітність. Події зосереджені на підготовці до народження дитини, розмовах із лікарями, реакціях друзів і зміні повсякденного життя пари.

«Куди поділися Моргани?» (Did You Hear About the Morgans?), 2009 рік

Подружжя Пол і Меріл Морган — успішні мешканці Нью-Йорка, які хочуть розлучитися, але стають свідками вбивства. Герої потрапляють до програми захисту свідків і змушені переїхати в невелике місто, що впливає на їхній спосіб життя та стосунки.

«Кохання не за сценарієм» (The Rewrite), 2014 рік

Фільм розповідає про сценариста Кіта Коблера, який переживає професійний спад і починає викладати курси сценарної майстерності у коледжі. Події показують його взаємодію зі студентами та колегами.