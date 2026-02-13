Для романтиків: 10 старих фільмів про кохання, які варто передивитись на День святого Валентина

Фільми до Дня святого Валентина / © Credits

«Гордість та упередження» (Pride & Prejudice), 2005 рік

Романтична драма за романом Джейн Остін про історію кохання розумної й незалежної Елізабет Беннет та стриманого містера Дарсі. У фільмі показано, як соціальні умовності 18 століття й особисті амбіції заважають героям одразу розпізнати справжні почуття.

«10 причин моєї ненависті» (10 Things I Hate About You), 1999 рік

Підліткова романтична комедія про складний план залицяння, який несподівано перетворюється на щире кохання. У центрі сюжету старшокласники — Кет та бунтар Патрік.

«Дитячі ігри» (Jeux d’enfants), 2003 рік

Французька романтична драма про Жульєна і Софі, які з дитинства грають у небезпечну гру «на слабо», приховуючи справжні почуття за викликами й провокаціями.

«P.S. Я кохаю тебе» (P.S. I Love You), 2007 рік

Після смерті чоловіка головна героїня фільму Голлі отримує від нього листи, які допомагають їй пережити втрату й знову повірити в життя та кохання.

«З любов’ю, Розі» (Love, Rosie), 2014 рік

Це історія про найкращих друзів Розі і Алекса, яких роками розводять різні життєві обставини. Однак іноді справжні почуття живуть довше за будь-які обставини.

«Поспішай кохати» (A Walk to Remember), 2002 рік

Зворушлива драма про старшокласника Лендона, який закохується у щиру й добру Джеймі, не підозрюючи, що їхній час разом буде обмеженим.

«Ноттінг Гілл» (Notting Hill), 1999 рік

Головний герой цієї романтичної комедії — власник крамниці путівників Вільям, який випадково знайомиться з голлівудською зіркою Анною. Пара закохується, хоча вони з різних світів.

«Один день» (One Day), 2011 рік

Головні герої Емма і Декстер зустрічаються щороку 15 липня протягом двадцяти років. Фільм показує, як з роками змінюються їхні стосунки на тлі дорослішання, кар’єри та втрат.

«Щоденник пам’яті» (The Notebook), 2004 рік

Романтична драма про Ноя та Еллі, які закохуються одне в одного в юності, але їх розлучають. Через роки вони знову зустрічаються і розуміють що все ще мають почуття.

«Вічне сяйво чистого розуму» (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), 2004 рік

Фантастична драма про Джоела і Клементіну, які намагаються стерти спогади одне про одного, але розуміють, що кохання не так просто видалити з пам’яті і серця.