Для тих, хто любить романтику: вісім фільмів про кохання, пошуки себе та мрії

Фільми про кохання / © Credits

Реклама

«Велика смілива красива подорож» (A Big Bold Beautiful Journey)

Головні герої фільму — Сара і Девід — знайомляться на весіллі спільного знайомого потім знову випадково зустрічаються під час подорожі. Потім за сюжетом вони опиняються в одній машині, обладнаній дивним GPS, який веде їх не звичайними дорогами, а стежками їхнього власного минулого. Девід знову переживає спогади, пов’язані з дитинством, а Сара — згадує матір і болісні рішення, які сформували її ставлення до кохання.

«Список мрій» (The Life List)

Мама головної героїні змушує її виконати усі бажання зі списку, який дівчина склада ще дитиною. Усі ці пункти вона відкладала роками, вважаючи їх нереалістичними або «не на часі». Почавши виконувати бажання, героїня поступово змінює власні уявлення про успіх, стосунки та особисте щастя. Кожен пункт зі списку має конкретні наслідки, які впливають не лише на неї, а й на близьких.

«Мій рік у Оксфорді» (My Year in Oxford)

Американка Елла Дюран приїздить до Оксфорда на навчання, маючи чіткий план майбутньої кар’єри. Там вона знайомиться з Джеймі Девенпортом — харизматичним і розумним викладачем, який приховує серйозну таємницю зі свого життя. Однак їхні романтичні стосунки змушують Еллу обирати між амбіціями та почуттями.

Реклама

«Матеріалісти» (The Materialists)

Люсі працює професійною свахою і будує стосунки клієнтів, спираючись на чіткі критерії — дохід, статус і соціальну відповідність. Однак одного разу у її власному житті з’являються двоє чоловіків: Джон, її колишній коханий із нестабільним життям, і Гаррі — заможний та впевнений у собі бізнесмен. Опинившись між цими двома людьми і обставинами героїня змушена вибирати.

«Вічність» (Eternity)

Після смерті Джоан опиняється у потойбічному світі, де має обрати, з ким провести свою вічність. Перед нею постає вибір між Ларрі, її першим коханням, яке обірвала рання смерть, і Люком, чоловіком, з яким вона прожила довге спільне життя. Джоан згадує ключові моменти обох стосунків із цими чоловіками і змушена зробити складний вибір.

«На прутких конях» (On Swift Horses)

Дія фільму розгортається на фоні азартних ігор та романтичних переживань у післявоєнний період. Мюріел живе з чоловіком Лі, однак поява його брата Джуліуса, втягнутого в азарт і ризик, руйнує звичний порядок життя пари та створює любовний трикутник.

«Мапа, яка веде до тебе» (The Map That Leads to You)

Під час подорожі Європою Гезер знайомиться з Джеком, і між ними виникає короткий, але пристрасний роман. Вони рухаються за спільним маршрутом, усвідомлюючи, що їхній час разом обмежений. Однак у міру того, як зв’язок між ними стає глибшим, назовні виходять таємниці, непрості вибори та приховані секрети минулого.

Реклама

«Дольче Вілла» (La Dolce Villa)

Олівія Філд купує в Італії в Монтезарі за один євро занедбану віллу, щоб потім ще вкласти кошти на її відновлення. Почувши цю новину, батько дівчини Ерік, успішний бізнесмен, їде до Італії, з наміром відмовити доньку від цього ризикованого рішення. Там він знайомиться з Франческою Пуччі, мером міста із якою в результаті зближується.