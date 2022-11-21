Для дівчат та хлопців: підліткові книжки про менструацію, полюцію, секс та емоції

Підлітковий вік – це період дорослішання, на фоні якого змінюються статеві ознаки, соціальна поведінка, спосіб мислення, сприйняття себе та оточення.

У тинейджерів з’являються важливі запитання: "Чому мене дратують батьки?", "Коли почнеться менструація?", "Навіщо потрібен секс?". Саме тому рерайтерка видавництва бестселерів Vivat Тетяна Крисюк зібрала п’ять книжок, які допоможуть вашим дітям знайти правильні та достовірні відповіді на всі запитання.

Анна Сальвія Рібера, Крістіна Торрон Віяльта "У гармонії з тілом. Про менструацію та дорослішання", видавництво Vivat

"Ці дні", "червоні дні календаря", "періодичні болі", "технічні причини" – як тільки не намагаються жінки завуалювати менструацію. Але коли ми так робимо, то демонізуємо абсолютно нормальний і важливий процес.

Що таке менструація?

Менструація – це "виведення ендометрію, який не став у пригоді", із порожнини матки. Ендометрій – тонка внутрішня оболонка матки, до якої у разі настання вагітності кріпиться ембріон. Якщо менструальний цикл не закінчився вагітністю, тіло виводить його, бо впродовж наступного циклу у матці виросте новий ендометрій. Менструація не має нічого спільного із "очищенням організму від шлаків та токсинів", гріховністю, брудом.

Авторки "У гармонії з тілом" руйнують міфи про менструацію, фертильність, секс. Вчать дівчат не соромитися менструації, а дослухатися до свого тіла та влаштовувати свято місячних.

Ця книжка має бути у кожної дівчинки з десяти років, щоб вона:

не боялася та не соромилася власного тіла;

знала будову статевих органів та їхні назви;

не терпіла регулярний біль під час менструації, бо він не є нормою;

правильно користувалася засобами гігієни та контрацептивами;

підготувалася до першої менструації і вела щоденник менструації в майбутньому.

Філ Вілкінсон "Як я дорослішаю. Посібник для хлопців", видавництво #книголав

У підлітковому віці у дівчат з’являється менструація, а у хлопців – полюція. Полюція – це неконтрольоване виверження сперми, зазвичай під час сну, тому їх ще називають "вологими снами". Однак трапляються полюції і вдень. Але соромитися чи боятися цього явища не потрібно, бо полюції – ознака нормального розвитку організму.

Також у хлопців, як і у дівчат, під час статевого дозрівання під впливом статевих гормонів змінюється тіло, інтереси, поведінка. Інколи їх переповнює захват і радість, а інколи роздратування та невпевненість у собі. Вони відчувають інтерес та сексуальний потяг до протилежної статі, але бояться інтимної близькості, як і всі, хто ніколи раніше не займався сексом. І це нормально.

Книжка "Як я дорослішаю. Посібник для хлопців" допоможе вашим дітям:

розібратися із власними почуттями, емоціями та станами;

вивчити анатомію чоловічого та жіночого тіла – у книжці містяться розділи про менструацію, репродуктивну систему жіночого організму, вагітність;

підготуватися до зміни голосу, стрибків ваги та росту;

познайомитися із мистецтвом гоління;

навчитися будувати стосунки тощо.

Леона Мільтон, Марі Томічич "Опануй себе. Для підлітків, які хочуть навчитися контролювати своє життя", видавництво Vivat

Бути підлітком – це прагнути самостійності, схвалення та прийняття ровесниками, не до кінця розуміючи власні емоції та почуття. Звідси – роздратування, нервовість, тривожність, занижена самооцінка. А винні в усьому гормони, точніше масштабна гормональна перебудова організму, яка є невід’ємною частиною дорослішання.

Підлітки болісно реагують на критику, нерідко акцентують свою увагу на власних недоліках. "Ти така нервова", "це не творчість, а дурня", "чому ти не можеш бути такими, як усі?" – фрази, які здатні зруйнувати самоцінність тинейджера. Підлітковий вік – це період не лише дорослішання, а й особистісної реалізації. Тому батькам та вчителям вкрай важливо бути терплячими до змінних інтересів дітей. Підтримувати їх, обережно цікавитися тим, чим вони захоплюються, не обмежувати їхню волю.

Книжка "Опануй себе. Для підлітків, які хочуть навчитися контролювати своє життя" навчить дітей, які дорослішають:

любити себе з усіма перевагами й недоліками;

розуміти й називати свої емоції та почуття;

долати негативні думки та контролювати тривожність;

реалізувати творчі плани, попри несприйняття чи осуд;

дбати про себе.

А надихнуть їх люди, які колись теж були підлітками, – Сергій Притула, Аліна Паш, Сергій Жадан, Еліна Світоліна та інші знаменитості.

Ліз Флейвел "Про "це" в цифрах. Цікаво про секс і дорослішання", видавництво Ранок

Дорослішання – це період дослідження власного тіла. Чому волосся з’являється там, де раніше його не було? Як довго ростуть груди? Що робити з чорними цятками та прищами, від яких нема порятунку? У підлітковому віці запитань більше, аніж відповідей. Але не все так страшно, якщо під рукою є книжка, де про все дивне й незрозуміле розказано простими словами, чесно та з гумором.

Приміром, прищі виникають через те, що під тиском гормонів сальні залози виробляють забагато шкірного сала (себуму). Тому, щоб уникнути появи нових висипань, необхідно ретельно вмиватися вранці та ввечері. І в жодному разі не видавлювати прищі брудними руками.

Авторка книжки "Про "це" в цифрах. Цікаво про секс і дорослішання" вводить юних читачів у світ статевого дозрівання поступово й делікатно, розкриваючи теми:

менструації;

полюцій;

сексуальної орієнтації;

мастурбації;

стосунків;

вагітності.

Книжка підійде як для дівчат, так і для хлопців.

Ірина Славінська "Майже доросла: книжка про дівчат та для дівчат"

"Ти – дівчинка", а отже, маєш бути жіночною, стрункою, хазяйновитою, врівноваженою, покірною. Суспільство визначає долю та поведінку жінки заздалегідь. Та чи потрібно носити "жіночну" сукню і вміти готувати десять видів борщу, аби бути щасливою? Звісно, що ні.

Якщо ваша донька не взірцева відмінниця і не "душа компанії", з нею все так. Якщо вона не хоче будувати стосунки або робити те, до чого ви її спонукаєте, з нею все так. Якщо вона не почувається у сукні комфортно й щодня носить джинси, з нею все так. Ваша донька має право обирати, казати "ні" та відстоювати свої кордони.

Ірина Славінська звільняє дівчат від ярликів "мамина гордість", "красуня", "принцеса", "зірка соцмереж", стаючи для них найкращою подругою, яка ділиться досвідом, не засуджує і нічого не нав’язує. У книзі авторка порушує теми:

жіночої дружби;

онлайн-приватності та захисту;

згоди та відмови ("тільки "так" – це "так");

фемінізму;

стосунків із батьками та партнерами;

формування власного "я".

Книжка написана для майже дорослих дівчат, але стане в пригоді й дорослим дівчатам, які досі помилково вважають, що сукня – це ознака жіночності, а чоловіку відведена провідна роль у стосунках.

Читайте також: