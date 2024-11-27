До Дня святого Миколая: 5 книжок для дітей та підлітків, від яких вони будуть у захваті

Книжка – вдалий подарунок до будь-якого свята, який буде тішити дитину багато місяців потому. А ще розвиватиме пам’ять, мислення, уяву, емпатію. Навчатиме бути сміливими, щирими і слідувати за своїми мріями.

Тому книжкова оглядачка Тетяна Крисюк зібрала для вас п’ять книг, які ви можете подарувати своїм дітям до Дня святого Миколая і не тільки.

Шеррі Даскі Рінкер "Потяг-дрімотяг", видавництво Artbooks

На станцію Дрімайлівка прибуває казковий потяг-дрімотяг, який прямує дорогою снів та мрій у новий день. Тварини – слоники, мавпочки, зайчики, ховрашки – швиденько заповнюють вагони потяга стрибучими м’ячиками, кольоровими кубиками, солодким морозивом. Усім, що знадобиться їм завтра для веселощів і розваг. Брахіозаврик смакує лавровими листочками, тиранозавренятко гамає кісточку, бо хто ж вкладається спати на голодний шлунок? А після смачної вечері та дружної праці настає час для сну і дрімоти. Всі звірята вкладаються у зручні ліжечка, "лиш мале жирафенятко стежить, чи усе в порядку".

Ця дрімотна, фантастично ілюстрована книжечка перетворить засинання на веселу пригоду, під час якої ваші дітлахи вивчатимуть тварин, кольори, звуки, нові слова. А ще їм не буде лячно залишатися у кімнаті без мами й татка на ніч, адже за ними приглядатиме жирафенятко.

Вік: 0+

Сашко Дерманський "Лізла жаба по драбині", Видавництво Старого Лева

У цій книжечці Сашко Дерманський зібрав цікаві лічилки-жмурилки, загадки-шаради, віршовані загадки про вдачу, природу, техніку, тварин, морські жартівливі загадки. Всі вони супроводжуються великими тематичними ілюстраціями, які хочеться розглядати, придумуючи власні історії.

Лічилки-жмурилки повеселять ваших дітей. Вони неодмінно хихотітимуть, читаючи про піратів, що заряджають гармати ковбасою, курагою й кабачковою ікрою.

"Заряджали огірками,

Пацюками і вужами.

Рисом, сиром, медом, тістом,

Щоб летіло все над містом".

Загадки задіють не лише довготривалу пам’ять й мислення, а й навчать дітлахів ділитися солодощами з друзями, не вередувати без причини і чистити зуби. Морські жартівливі загадки допоможуть поповнити словниковий запас та розвинути логіку: кит їсть бетон, планктон чи шансон?

Вік: 6-8 років

Матильда Вудс "Нічний експрес", видавництво "Ранок"

Нічний експрес завжди прибуває до Сонного міста вчасно. Завдяки цьому велетень-єті, танцюрист балету, принцеса-розумниця та привітне чудовисько потрапляють у сни дітей, де вони відчувають себе важливими й потрібними. Наприклад, привітне чудовисько час від часу зазирає в сон хлопчика Алекса, але малий щоразу кричить і прокидається. Можливо, побороти страх допоможуть кольорові повітряні кульки?

Аж раптом потяг, який прямує до Сонного міста без зупинок, несподівано різко спиняється. На колії впало величезне дерево, перегородивши шлях. Невже цієї ночі пасажири не потраплять до дитячих снів? Потраплять, якщо згуртуються і звільнять шлях. Та кожен із них думає лише про себе та свій сон.

"Ми всі здатні на більше, – мовила принцеса Мей. – Треба лише спробувати. Я просиділа двадцять ночей у замку, чекаючи на принца, який мене врятує, аж поки не збагнула, що можу врятуватися самотужки. Ну ж бо. Ходімо подивимося, що ми можемо зробити".

Ця книжка навчить ваших дітей вірити не лише в себе, а й допомагати іншим повірити в себе.

Вік: 8-10 років

Мікаель Брюн-Арно "Мемуари лісу. Спогади Фердинанда Крота", видавництво Nasha idea

Лис Арчибальд працює у власній книгарні. Але це не просто книгарня – кожна тварина може залишити тут власноруч написану книгу в єдиному екземплярі. Хтось розповідає вигадану історію, хтось ділиться досвідом, а хтось – спогадами з власного життя.

Коли пам’ять почала підводити Фердинанда Крота, він вирішив взяти у книгарні свої мемуари, щоб пригадати найважливіше – куди зникла його кохана Мод. Та хтось вже придбав книжку пана крота. І, на жаль, Арчибальд не пам’ятає хто це був… Тож у Фердинанда нема іншого вибору, окрім як вирушати у мандри місцями, які зображені на старих світлинах. Можливо, це допоможе йому відновити загублені спогади і розшукати Мод. Арчибальд йде разом із ним, адже Непам’ять зробила старенького розгубленим і безпорадним. Для Арчибальда ця подорож теж стане випробуванням, бо він уперше залишає рідну книгарню і Чарівнокори.

Ця глибока й важлива історія навчить ваших дітей зважати на почуття інших. Приходити на допомогу тим, хто цього потребує. Бути терплячими, коли це необхідно, і сміливими, якщо це може змінити чиєсь життя на краще.

Вік: 12+

Брендон Сандерсон "Тресс зі Смарагдового моря", видавництво Vivat

Сімнадцятирічна Трес живе на острові посеред Смарагдового моря, де працює мийницею вікон. У неї є друг Чарлі, син герцога, у якого вона трішечки закохана. І незвичне захоплення – дівчина збирає горнятка, якій їй привозять із подорожей моряки. З них так приємно пити солоний чай, розглядаючи тріщинки й щербинки, що просочені історією.

Дівчина любить людей. Острів, який ніколи не залишала. Затишно-романтичний світ, неможливий без вигаданих історій Чарлі. Та одного дня все змінюється – хлопець мусить одружитися. Разом із батьками він вирушає на пошуки нареченої, але обіцяє Тресс, що не погодиться взяти шлюб із жодною дівчиною. І щоразу, коли уникатиме небажаного союзу, надсилатиме їй чашку. Спочатку чашки приходять одна за одною, а потім припиняють. Батьки Чарлі повертаються на острів без сина, оголошують спадкоємцем іншого молодика, роблячи вигляд, ніби нічого не сталося. Усі забувають про Чарлі. Усі, окрім Тресс, яка вирушає на його пошуки.

Ця книжка надихне підлітків бути рішучими і слідувати за своїм щастям, відкидаючи стереотипи. А ще Сандресон створив сильних і цікавих другорядних персонажів, за якими цікаво спостерігати не менше, ніж за головними.

Вік: підлітки та дорослі, які вірять у силу кохання

Читайте також: