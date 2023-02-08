До Дня святого Валентина: 5 книжок, від яких ви не зможете відірватися

14 лютого – не лише День усіх закоханих, а й Міжнародний день дарування книжок. Тож якщо ваші партнер або партнерка люблять читати книжки, подаруйте їм не лише себе, а й історію, від якої тріпотітиме серце.

Книжки плюс кохання – ідеальне поєднання. Саме тому райтерка видавництва бестселерів Vivat Тетяна Крисюк зібрала п’ять книжок, які можна подарувати самим собі або коханим у День святого Валентина, День книгодарування і не лише.

У добірці на вас чекають і колега-перфекціоніст, який дратує, і сумнозвісна вперта "скотиняка" кафедри, і кохання з перешкодами тривалістю в життя.

Алі Гейзелвуд "Гіпотеза кохання", видавництво Vivat

Олівія Смітт – аспірантка Стендфорського університету, яка понад усе мріє отримати докторський ступінь з біології. На відміну від своєї найкращої подруги Ан, вона не ходить на побачення і не вірить у довготривалі стосунки. Ан позицію Олівії, звісно ж, знає, але продовжує діймати її романтичними історіями на кшталт "і жили вони довго і щасливо". Втомившись від романтичного пресінгу, біологиня, у якої є своя гіпотеза кохання, вирішує пограти в стосунки. І на роль удаваного хлопця обирає не абикого, а професора кафедри біології. Адам, сумнозвісна вперта "скотиняка", погоджується. Та чи була готова Олівія до ніжних щоденних тортур у вигляді непохитної підтримки, уважності та… кубиків пресу? Чи блара вона це до уваги, розпочинаючи свій виключно науковий експеримент?

Це весела, легка, сексуальна історія про кохання, яке руйнує стереотипи, упередження, гіпотези і вимикає раціональне мислення.

Ґюдрун Скреттінґ "Три чоловіки для Вільми", Видавництво Старого Лева

Вільма – тридцятип’ятирічна вчителька гри на фортепіано, яка постійно підраховує мікроморти. Мікроморт – одиниця виміру ймовірності смерті. А щоб зменшити цю ймовірність, вона уникає бананів (знаєте, скільки людей помирають через банани?), носить сигнальний жилет і черевики на шипованій підошві. Життя Вільми обережне, нудне й самотнє. Та одного дня до нього вриваються троє чоловіків – священник із теплими руками, судмедексперт із синдромом Туретта і померлий батько зі згортком листів. Відтак тепер Вільма спілкується не лише зі своїми учнями, а й із чоловіками. З батьком – через листи, з яких дещо дізнається про своє народження, матір, кохання батьків та неочікувані повороти долі, які здатні змінити життя. Поступово Вільма змінюється… і навіть закохується. Але в кого: у священника чи в судмедексперта, що постійно лається?

Елена Армас "Іспанський любовний обман", видавництво Vivat

Аарон Блекфорд завжди носить ідеально випрасувану білу сорочку, чим страшенно бісить Каталіну… Хоча насправді він бісить її не лише через це. Він просто бісить її і крапка. Але так сталося, що через місяць Каталіна має бути на весіллі своєї сестри з американським бойфрендом, якого у неї немає. Так, вона збрехала родичам, що у неї є стосунки, та лише для того, щоб вони припинили її жаліти. Кілька років тому Каталіна розірвала стосунки з хлопцем, який теж буде на цьому клятому весіллі… зі своєю нареченою.

Каталіні загрожує повільна й болісна смерть, якщо вона приїде на весілля сама. Випадково довідавшись про це, Аарон пропонує її свою допомогу. Та чи погодиться Каталіна вдавати закохану парочку з цим стриманим чоловіком, який її дратує? Якщо погодиться, матиме проблеми. Якщо не погодиться, теж матиме. Та, можливо, цей колега не так вже і дратує її за межами робочого кабінету? І, можливо, вдавати стосунки не доведеться?

Аліна Росс "Любов народжується в мовчанні", видавництво Торубара В. В.

Життя Марі – цілковита протилежність життю Вільми. Вона мешкає в Чикаго, де має успішну кар’єру в літературі, безліч зустрічей і справ щодня… І чи то вигоряння, чи то легку депресію. Щоб перезавантажити мізки і знайти себе, Марі пакує валізу й летить до України. Тут її одразу заворожують карпатські пейзажі, полуничні поля, спекотний червень і милий, одинокий фермер, за яким мліють усі дівчата в околиці. Між молодими людьми, попри мовний бар’єр і відсутність нормального спілкування, спалахують почуття. Та чи є у пристрасних інтернаціональних стосунків майбутнє? Чи зможе Марі проміняти життя в Чикаго на життя з коханим в українському селі?

Ніколас Спаркс "Записник. Сторінки нашого кохання", видавництво Vivat

Щодня Ноа, який живе в закладі для людей похилого віку, бере свій старенький, пошарпаний часом записник і йде читати Еллі історію кохання двох людей. Людей, які то знаходять одне одного, то гублять у вирі життєвих перипетій. Спочатку їх розлучає літо, яке зрадницьки закінчується. Потім війна і нові стосунки, які починає Еллі. Тож невже їхнє кохання приречене на загибель? Ні, бо історія триватиме навіть тоді, коли Еллі вже не впізнаватиме свого посивілого Ноа.

"Записник. Сторінки нашого кохання" – це не типовий любовний роман, а зворушлива історія, в якій неймовірно сильне кохання є центральною фігурою. Дарунком долі, приводом для страждань і болю, ідеєю життя і найдієвішими ліками проти часу.

На створення книжки Спаркса надихнула історія кохання дідуся й бабусі його першої дружини. Пара прожила разом понад 60 років. 2004 року за мотивами історії було знято фільм "Щоденник пам’яті" з Раяном Ґослінгом та Рейчел Мак-Адамс у головних ролях.

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