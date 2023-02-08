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До Дня святого Валентина: 5 книжок, від яких ви не зможете відірватися

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До Дня святого Валентина: 5 книжок, від яких ви не зможете відірватися

14 лютого – не лише День усіх закоханих, а й Міжнародний день дарування книжок. Тож якщо ваші партнер або партнерка люблять читати книжки, подаруйте їм не лише себе, а й історію, від якої тріпотітиме серце.

Книжки плюс кохання – ідеальне поєднання. Саме тому райтерка видавництва бестселерів Vivat Тетяна Крисюк зібрала п’ять книжок, які можна подарувати самим собі або коханим у День святого Валентина, День книгодарування і не лише.

У добірці на вас чекають і колега-перфекціоніст, який дратує, і сумнозвісна вперта "скотиняка" кафедри, і кохання з перешкодами тривалістю в життя.

Алі Гейзелвуд "Гіпотеза кохання", видавництво Vivat

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Олівія Смітт – аспірантка Стендфорського університету, яка понад усе мріє отримати докторський ступінь з біології. На відміну від своєї найкращої подруги Ан, вона не ходить на побачення і не вірить у довготривалі стосунки. Ан позицію Олівії, звісно ж, знає, але продовжує діймати її романтичними історіями на кшталт "і жили вони довго і щасливо". Втомившись від романтичного пресінгу, біологиня, у якої є своя гіпотеза кохання, вирішує пограти в стосунки. І на роль удаваного хлопця обирає не абикого, а професора кафедри біології. Адам, сумнозвісна вперта "скотиняка", погоджується. Та чи була готова Олівія до ніжних щоденних тортур у вигляді непохитної підтримки, уважності та… кубиків пресу? Чи блара вона це до уваги, розпочинаючи свій виключно науковий експеримент?

Це весела, легка, сексуальна історія про кохання, яке руйнує стереотипи, упередження, гіпотези і вимикає раціональне мислення.

Ґюдрун Скреттінґ "Три чоловіки для Вільми", Видавництво Старого Лева

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Вільма – тридцятип’ятирічна вчителька гри на фортепіано, яка постійно підраховує мікроморти. Мікроморт – одиниця виміру ймовірності смерті. А щоб зменшити цю ймовірність, вона уникає бананів (знаєте, скільки людей помирають через банани?), носить сигнальний жилет і черевики на шипованій підошві. Життя Вільми обережне, нудне й самотнє. Та одного дня до нього вриваються троє чоловіків – священник із теплими руками, судмедексперт із синдромом Туретта і померлий батько зі згортком листів. Відтак тепер Вільма спілкується не лише зі своїми учнями, а й із чоловіками. З батьком – через листи, з яких дещо дізнається про своє народження, матір, кохання батьків та неочікувані повороти долі, які здатні змінити життя. Поступово Вільма змінюється… і навіть закохується. Але в кого: у священника чи в судмедексперта, що постійно лається?

Елена Армас "Іспанський любовний обман", видавництво Vivat

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Аарон Блекфорд завжди носить ідеально випрасувану білу сорочку, чим страшенно бісить Каталіну… Хоча насправді він бісить її не лише через це. Він просто бісить її і крапка. Але так сталося, що через місяць Каталіна має бути на весіллі своєї сестри з американським бойфрендом, якого у неї немає. Так, вона збрехала родичам, що у неї є стосунки, та лише для того, щоб вони припинили її жаліти. Кілька років тому Каталіна розірвала стосунки з хлопцем, який теж буде на цьому клятому весіллі… зі своєю нареченою.

Каталіні загрожує повільна й болісна смерть, якщо вона приїде на весілля сама. Випадково довідавшись про це, Аарон пропонує її свою допомогу. Та чи погодиться Каталіна вдавати закохану парочку з цим стриманим чоловіком, який її дратує? Якщо погодиться, матиме проблеми. Якщо не погодиться, теж матиме. Та, можливо, цей колега не так вже і дратує її за межами робочого кабінету? І, можливо, вдавати стосунки не доведеться?

Аліна Росс "Любов народжується в мовчанні", видавництво Торубара В. В.

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Життя Марі – цілковита протилежність життю Вільми. Вона мешкає в Чикаго, де має успішну кар’єру в літературі, безліч зустрічей і справ щодня… І чи то вигоряння, чи то легку депресію. Щоб перезавантажити мізки і знайти себе, Марі пакує валізу й летить до України. Тут її одразу заворожують карпатські пейзажі, полуничні поля, спекотний червень і милий, одинокий фермер, за яким мліють усі дівчата в околиці. Між молодими людьми, попри мовний бар’єр і відсутність нормального спілкування, спалахують почуття. Та чи є у пристрасних інтернаціональних стосунків майбутнє? Чи зможе Марі проміняти життя в Чикаго на життя з коханим в українському селі?

Ніколас Спаркс "Записник. Сторінки нашого кохання", видавництво Vivat

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Щодня Ноа, який живе в закладі для людей похилого віку, бере свій старенький, пошарпаний часом записник і йде читати Еллі історію кохання двох людей. Людей, які то знаходять одне одного, то гублять у вирі життєвих перипетій. Спочатку їх розлучає літо, яке зрадницьки закінчується. Потім війна і нові стосунки, які починає Еллі. Тож невже їхнє кохання приречене на загибель? Ні, бо історія триватиме навіть тоді, коли Еллі вже не впізнаватиме свого посивілого Ноа.

"Записник. Сторінки нашого кохання" – це не типовий любовний роман, а зворушлива історія, в якій неймовірно сильне кохання є центральною фігурою. Дарунком долі, приводом для страждань і болю, ідеєю життя і найдієвішими ліками проти часу.

На створення книжки Спаркса надихнула історія кохання дідуся й бабусі його першої дружини. Пара прожила разом понад 60 років. 2004 року за мотивами історії було знято фільм "Щоденник пам’яті" з Раяном Ґослінгом та Рейчел Мак-Адамс у головних ролях.

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Дата публікації
Перегляди
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