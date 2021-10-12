До Різдва: Джоан Роулінг випустила нову книжку про хороброго хлопчика

Новий твір письменниця присвятила своєму синові.

Англійська письменниця і авторка саги про Гаррі Поттера Джоан Роулінг випустила нову дитячу книжку "Різдвяна свинка" (The Christmas Pig). Ця казка стала лише другою повноцінною книжкою письменниці після завершення роботи над Гаррі Поттером. У 2020 році Роулінг ще видала казку "Ікабог".

У "Різдвяній свинці" ж буде йти розповідь про хлопчика на ім'я Джек, який вирушає у загадкову країну, де править жахливий монстр, щоб врятувати свою улюблену іграшку — свинку на ім'я Пок. У своїй казці Роулінг підіймає складні питання про життя в прийомній сім'ї, розлучення і насильство у сім'ї.

Джоан Роулінг випустила нову книгу / Getty Images

Новий твір письменниця присвятила своєму синові Девіду, адже у нього теж була улюблена іграшка свинка. У післямові вона написала, що історія про відважного хлопчика, який вирушив на пошуки свого плюшевого друга, прийшла їй у голову, коли письменниця з дітьми відпочивала на пісковому пляжі.

Друкована версія "Різдвяної свинки" вийшла одночасно англійською та понад двадцятьма мовами. Проілюстрував її відомий британський художник Джим Філд.

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