До святого Миколая: 7 книжок, які можна покласти під подушку дитині

Попри негаразди та тривоги, ми невпинно рухаємося до свят. Особливо різдвяного настрою шукають діти, які вже заглядаються на ялинки у вітринах магазинів, пишуть листа до Миколая, планують, чим будуть займатися на тривалих зимових канікулах.

Цьогоріч різдвяні свята настануть для нас набагато швидше, ніж ми звикли. Тож Марина Довженко, комунікаційниця видавництва Vivat, підготувала добірку історій для дітей від 2 до 102, які не лише додадуть святкового настрою та правильної зимової атмосфери, але й можуть стати чудовим подарунком "під подушку". Немає нічого кращого, як неспішно відкрити яскраву, цікавезну книжку і поринути у світи, сповнені чарів і тепла.

Історії друзів із Горішкових Плавнів (Катерина Єгорушкіна), Vivat

Історії друзів із Горішкових Плавнів

Мешканці Горішкових Плавнів зустрічають зиму. Читачі Катерини Єгорушкіної давно знайомі з ними — сміливими, сором’язливими, іноді трохи дивакуватими, але незмінно добрими. Тепер звірята готуються до зимівлі. Хтось із них спатиме до весни, хтось зустрічатиме Новий рік, ліпитиме снігосов, снігобілок і снігоконей, а хтось помандрує зимувати до Нової Ґвінеї.

Звірята такі не схожі одне на одного, тому мають різні звички, потреби та страхи. Однак це не заважає їм дружити й через дружбу пізнавати себе та тих, кого вони люблять. Авторка вправно використовує метод казкотерапії, тож її цілющі історії допоможуть позбутися тривожних думок, заспокоять в непростих ситуаціях і змусять заново повірити в чудо — як дітей, так і дорослих. А рубрика "Совина порадня" після кожної історії запропонує конкретні інструменти та психологічні поради.

Джимове небачене Різдво (Емма Томпсон), Артбукс

Джимове небачене Різдво

Підстаркуватий пес на ім’я Джим живе в Музеї Вікторії та Альберта й читає книжки. Аж раптом його відправляють доставити різдвяну листівку самій королеві Вікторії. Це нечуване щастя для колишнього сажотруса Джима! Та чи минеться ця історія без пригод? І чи зможе пес і надалі займатися своєю улюбленою справою — читанням?

"Джимове небачене Різдво" — це чудова історія від Емми Томпсон з ілюстраціями Акселя Шеффлера, тепла різдвяна оповідка, яка сподобається і дітям, і дорослим. Адже в ній так багато див! Це історія реального пса на імя Джим, який був улюбленцем сера Генрі Коула — чоловіка, який першим створив різдвяну листівку. Це не просто історія про собаку, але розповідь про те, як виникла одна з найдавніших святкових традицій — дарування різдвяних листівок.

Різдвяні справи детектива Жерара (Іван Андрусяк), Vivat

Різдвяні справи детектива Жерара

Улюбленець читачів, детектив Жерар, повертається і поринає у різдвяні пригоди. Нова книжка від Івана Андрусяка з оповідками про морську свинку, яка має неабиякий талант розплутувати загадкові справи, подарує дітлахам справжню радість. Жерар не відпочиває і взимку, у святковий час. Адже комусь треба дізнатися, куди зникло віяло прими капібари з Оркестра дятла Дядечка, розібратися, що це за чутки про появу чорного горобця поповзли Витівкою.

А в Карпатах славетний детектив не лише колядує та зустрічає Різдво, але і вирушає на пошуки загубленої люльки ведмедика Миська. Ці дотепні історії з яскравими ілюстраціями Анни Майти подарують кілька радісних годин і стануть чудовим способом спільного проведення часу дорослих і дітей. Вам цікаво, хто першим розгадає непрості загадки від морськосвинського детектива?

Різдвяна свинка (Джоан Ролінг), А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Різдвяна свинка

"Різдвяна свинка" — це перша дитяча книжка, яку Джоан Ролінг написала після успіху серії про Гаррі Поттера. Зворушлива історія про Джека, який надзвичайно любить свою дитячу іграшку, стареньку свинку, яка з ним з давніх-давен, у добрі чи лихі часи. Хлопчик називає її "Гална Слинка" — ГС. Одного святвечора сталася біда — ГС зникла. Та ніч перед Різдвом — це час див та несподіванок, іноді трапляється, що й іграшки оживають. Тож нова Джекова іграшка, Різдвяна свинка, пропонує відправитися на пошуки ГС до Країни Загублених.

Це зворушлива гостросюжетна історія, яка тримає увагу до останньої сторінки і примусить крадькома витирати сльози розчулення навіть найсуворіших читачів. Ну а те, що авторка історії славетна Джоан Ролінг — це знак якості.

Викрадачі снігу (Анастасія Нікуліна), Vivat

Викрадачі снігу

Дев’ятилітній Річі понад усе любить свого найкращого у світі дідуся, який розповідає найцікавіші історії. Про чорноборців — воїнів, які протистоять Вогняним Велетам. Про різдвяних «павуків», які оберігають від Темряви. І про те, що колись були морозні та сніжні зими, а не тоскна мряка, яка тягне з людей життя й віру в диво. В переддень Різдва дідусь опиняється в лікарні. Річі вирішує врятувати його — для цього йому потрібно знайти й викрасти сніг. Допомогти в цьому хлопчині можуть лише міфічні чорноборці!

Тепла родинна історія від Анастасії Нікуліної, яка переносить з реального Львова у магічний світ. І потрапити туди дуже просто, головне знайти особливий портал. Це історія про дружбу, сміливість і важливість родинного тепла, історія, що додає магії і різдвяного настрою.

Різдвяний Бука (Тетяна Стрижевська), ВСЛ

Різдвяний Бука

Різдво для Власа — особливий час. Не лише тому, що це свято, яке всі люблять, але і тому, що у хлопчини день народження, йому виповнюється 10 років. Найбільша мрія хлопчика — відсвяткувати цей день із татом, який у війську. Власова подруга Таська придумала, як можна виконати цю мрію, але її план не спрацьовує. Зненацька у справу втручається Різдвяний Бука, тож друзів захоплює вир пригод і навіть мандрівка в часі.

Хто такий Бука, чому він викрадає в дітей різдвяні подарунки і чи здійсниться Власове найбільше бажання, ви дізнаєтесь, прочитавши захопливу повість Тетяни Стрижевської, яку чудово проілюструвала Ярина Мозіль. Це різдвяна історія про час, коли навіть неможливе стає можливим.

Казки навиворіт (Катя Сіль), Vivat

Казки навиворіт

’’Казки навиворіт’’ — це книжка-секрет про те, що кожен із нас має таємну силу — вигадувати історії. Українська письменниця Катя Сіль розповідає про українську Мері Поппінс – неймовірну няню Марію Стефанівну (або ж Стефанію Маріївну), яка на цілий тиждень лишається з Марком і Русею, допоки їхні батьки їдуть у відрядження на наукову конференцію. У няні все догори дриґом, а ще вона переконана, що щоразу, як дітям нудно, страшно чи просто ніяк — допоможе казка. Вигадувати власні казки, щоб упоратися з життєвими труднощами — це вже звучить як план.

Казки навиворіт розповідають про добре знайомих персонажів, але звучать по-сучасному. Так, Коза-Дереза стала модною блогеркою, князівна сама перемагає Змія, не чекаючи на порятунок від Микити Кожум’яки, а язик Язикатої Хвеськи втік від своєї господині. Ілюстрації Наталі Кудляк зроблять читання яскравішим і ще більше захопливим.

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