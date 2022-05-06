Добірка фільмів українського виробництва на Київстар ТБ, що підкорили світового глядача

Сьогодні весь цивілізований світ солідарний з тим, що слово “свобода” безпосередньо асоціюється з Україною. Незламний духом український народ став символом сміливості та уособленням найблагородніших місій людського життя.

Історія становлення нашої нації, яка роками проходила випробування та лише загартовувала власну ідентичність, варта того, аби бути почутою на весь світ. Зокрема, висловленою у творах мистецтва, і в кінематографі в тому числі.

Платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ підготувала добірку фільмів українського виробництва, що підкорили світового глядача.

Тіні незабутих предків

Приклад беззаперечної перемоги добра над світовим злом – фільм рівня голлівудського блокбастера, що водночас просочений українською класикою. Карпатські ліси, які простягаються аж до самої Трансильванії, переповнені злими духами та дивовижними містичними істотами. Саме там дев'ять наймогутніших мольфарів утворили Коло Сили, щоб утримувати рівновагу темних сил. За допомогою давнього обряду вони полонили всіх карпатських духів у Книзі Тіней, скріпивши її магічною Зґардою. Але через неуважність наймолодшого з магів одному з древніх духів вдалося причаїтися та почати жорстоке полювання за магічною срібною монетою, яка є єдиним ключем до Книги…

Над фільмом працював режисер Любомир Левицький, ролі виконували актори Дмитро Ступка та Павло Лі, який віддав своє життя за Україну в жорстокому бою за Ірпінь.

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Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»‎

Сюжет розгортається навколо страшних подій нашої країни серпня 2014 року. Військова драма заснована на реальних історіях ветеранів-добровольців. Командир штурмової групи батальйону «Донбас» Тарас Костанчук на позивний Бішут отримує тяжкі поранення в боях за Іловайськ. Він не має змоги пересуватися разом зі здоровими бійцями й залишається у повному ворожих військ місті. Бішут виживає завдяки допомозі місцевих жителів, які переховують його та дбають про нього. Тим часом військового розшукує російський офіцер Рунков, окупаційний комендант Іловайська, для якого ця війна перетворилася на особисту трагедію. Він жадає жорстокої помсти, але навіть не здогадується, що сам опинився у пастці.

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Захар Беркут

Історична драма «Захар Беркут» – екранізація однойменного твору Івана Франка очима режисерів Ахтема Сеїтаблаєва та Джона Вінна. У фільмі зображені події 1241 року, що відбувалися на території України. Монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до величних Карпатських гір, військо зупиняється біля їхнього підніжжя. Проте вночі кілька місцевих мисливців, брати Беркути, потайки проникають до табору та звільняють полонених. Несамовитий від люті хан вирішує йти навпростець, щоб помститися і знищити карпатські поселення. Для цього він знаходить зрадника серед жителів, який відкриває йому таємний прохід у горах. Однак невеличка громада гірських мисливців під проводом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити запеклого ворога.

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Війна химер

Документальна історія, що межує з відвертими почуттями, відзнята її безпосередніми учасниками. Режисер стрічки Анастасія Старожицька зі своїм хлопцем, бійцем Валерієм Лавреновим, знімають, що відбувається з ними. Він був добровольцем на фронті, але потрапив в Іловайський котел, втративши своїх найближчих побратимів-солдатів. А вона вирушила до зруйнованого міста одразу після страшної битви, щоб зустрітися з коханим. Намагаючись зрозуміти сутність війни та кохання, обоє щиро розповідають одне одному, що відчувають під час російсько-української війни, про спроби жити разом і нову, вже спільну подорож на лінію вогню.

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Ціна правди

Валлійського журналіста Гарета Джонса завжди приваблювали найнебезпечніші люди нам цій планеті. Він уже брав інтерв'ю у самого Гітлера, а у 30-х роках XX століття мріяв про інтерв'ю з Йосипом Сталіним. Для цього хлопець прилетів до Москви та готовий був усіма можливими способами досягти своєї мети. Перебуваючи певний час у СРСР, Гарет знайомиться з колегою-журналісткою на ім'я Ада Брукс. Вона й відкрила йому очі на той світ, який вважається радянською утопією – цинічні репресії, вбивства, цензура та Голодомор. Тоді Гарет іде на найризикованіший крок у своєму житті – він пише статтю про трагедію українського народу, що викриває сталінський режим. Радянські спецслужби шукають спосіб, аби журналіст замовк, а щемлива публікація надихає письменника Джорджа Орвелла на написання книги «Колгосп тварин».

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Сторожова застава

Через сонячне затемнення активується магічний портал, і звичайний хлопчина Вітько опиняється в минулому. Він потрапляє в часи богатирів, магії, відважних воїнів і підступних чаклунів. У його руках – чарівний камінь, що дає могутню силу, поруч – легендарні богатирі, про яких він читав у книгах, а проти них – чорна магія і ціла армія на чолі з гігантським кам'яним монстром. Але підступне зло навіть не уявляло, що зіткнеться з небаченою сміливістю хлопчика, і тепер саме від нього залежить перемога світла над темрявою.

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Гуцулка Ксеня

Батько-мільйонер Микола Данилюк, американець українського походження, відчуває, що його вік добігає кінця. Він складає заповіт: один мільйон доларів його син Ярослав отримає лише за однієї умови – хлопець має одружитися з українською дівчиною. Тож Яро вирушає на пошуки свого щастя до далекої заокеанської країни, щоб виконати настанову рідної людини. Найкраще місце для цього, звичайно ж, Карпати, де навколо лише справжні українки. Він знайомиться з багатьма дівчатами, але по-справжньому полонити його серце змогла лише гуцулка на ім’я Ксеня.

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Поводир

Події розгортаються в часи одного з найважчих періодів української історії – у 30-ті роки минулого століття. Американський інженер Майкл Шемрок разом із сином приїздить до Харкова допомагати у будівництві соціалізму. Тут він закохується в акторку Ольгу Левицьку, на яку давно має плани червоний комісар. За трагічних обставин американець гине, а його сина рятує від переслідувачів незрячий кобзар. Не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає поводирем. Їхня подорож, сповнена небезпечних пригод, відбувається на тлі найдраматичніших сторінок української історії та руйнування людських життів. Фільм про кохання, вірність, підлість і зраду, у найкращих традиціях голлівудського кіно. Знято за реальними фактами та свідченнями.

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Той, хто пройшов крізь вогонь

Коли радянський льотчик Іван Додока втік з німецького полону, він був звинувачений у державній зраді й засланий до сталінських таборів. Завдяки щасливому збігу обставин йому вдається вирватися на свободу. На нього починається полювання, що позбавляє чоловіка надії на зустріч із коханою, і, зрештою, на повернення на батьківщину... Заснована на реальних подіях, ця історія веде глядача крізь низку пригод, які перетворюють Героя Радянського Союзу на в'язня ГУЛАГу, а згодом переміщають його до індіанського племені в Канаді. Там Іван і отримує своє нове ім'я – Тойхтопройшовкрізьвогонь.

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