Добірка книжок до свят для дорослих на будь-який смак

Якщо Дух прийдешнього Різдва досі не завітав до вашого дому та серця, пропонуємо подарувати собі або близькій людині бодай одну чудову книжку. Бо Дух Різдва обожнює цікаві історії, солодощі та людей-світлячків, які променіють у темряві попри все.

Англійський письменник-есеїст Джозеф Еддісон був певен, що "читання для розуму – те ж саме, що фізичні вправи для тіла". Коли ми читаємо або вчимося, у мозку формуються нові нейронні зв’язки і розвивається гнучкість мислення. Тож певною мірою справді тренуємося, але тренуємо мозок. Завдяки гнучкості мислення й великій мережі нейронних зв’язків, ми здатні ставити запитання, помічати непримітні деталі, відчувати інтерес до життя. Саме тому райтерка видавництва бестселерів Vivat Тетяна Крисюк зібрала для вас вісім книжок, які допоможуть прокачати мозок і гарно провести прийдешні свята.

Анастасія Нікуліна, Олег Бакулін "Я іду шукати", видавництво Vivat

Юліку — п’ятнадцять, і він не такий, як інші, тому з нього кепкують, з нього знущаються, його називають відсталим тюхтієм. Зі щиросердним Юліком ніхто по-справжньому не дружить, хоча він по-справжньому дружить з усіма. У хлопця, який мріє стати гонщиком, коли виросте, – ментальні проблеми, через що він постійно втрапляє у різні пригоди. Інколи це призводить до неприємних розмов із людьми, які просто вбивають тих, хто їх бісить.

Але у Юліка є ще одна особливість – він об’єднує навколо себе людей. Дуже різних людей, які, на перший погляд, не мають нічого спільного.

"Я іду шукати" – це багатошарова історія про підлітка з ментальними проблемами, сирітство, волонтерство, хабарництво, алкоголізм, соцмережі та справжнісіньке диво, яке стається в житті кожного бодай раз. Принаймні у житті Юліка воно сталося.

Кому подарувати: усім, хто вірить у Святого Миколая і бодай у грудні стає його земним помічником.

Надійка Гербіш, Ярослав Грицак "Велика різдвяна книжка", видавництво "Портал"

У 1920-х роках у Москві діти вийшли на вулицю із плакатами, на яких красувався напис: "Родители, не сбивайте нас с толку, не делайте Рождество и елку". Так радянська влада руками дітей на офіційному рівні запустила скасування Різдва. Потім була відміна всіх грудневих свят, а через шість років — відновлення святкування Нового року. З Дідом Морозом, Снігуронькою та хороводами навколо ялинки.

"Велика різдвяна книжка" потрібна вам, якщо ви хочете дізнатися про одне з найголовніших свят року, його атрибути та традиції більше. А також підвищити концентрацію різдвяного настрою в сироватці крові.

Кому дарувати: усім книголюбам, дорослим, які люблять Різдво та розумні книжки з гарними картинками.

Джордж Орвелл, Ксав’є Косте "1984. Графічний роман", видавництво Vivat

2022 рік в Україні неофіційно став роком Орвелла, а його антиутопія "1984" – реальністю українців. Але, як то кажуть, краще тимчасово жити в рамках антиутопії, ніж у росії.

Графічний роман Ксав’є Косте – це новий погляд на класичний текст, який став бестселером на всі часи. Для створення потрібних візуальних ефектів Косте використав лише чотири кольори – синій, жовтий, яскраво червоний та приглушений бордовий.

Синій колір символізує в’язницю та тортури. Жовтий – бюрократичну машину. Приглушений бордовий – усамітнення головного героя Вінстона Сміта, справжність його думок. Яскраво червоний – присутність та владу Старшого Брата.

Об’ємні, напрочуд реалістичні ілюстрації надихають на роздуми та дозволяють подивитися на функціонування тоталітарної держави під зовсім іншим кутом. Це той випадок, коли тексту мало, а сенсу багато.

Кому подарувати: фанатам графічних романів, коміксів, а також усім українцям, які, на відміну від Сміта, ніколи не полюблять Старшого Брата.

Едіт Еґер "Дар", видавництво #книголав

Едіт Еґер потрапила до табору смерті навесні 1944 року, де провела понад рік. Там вона страждала від холоду, голоду хвороб, катувань. Кожна мить у таборі була для неї пеклом на Землі. Але Едіт вистояла, вижила і звільнилася. Стала психотерапевткою, мамою, дружиною. Але ще багато років після звільнення Едіт була ув’язненою, і наглядачкою в цій в'язниці була вона сама. І лише надія, яка дає нам можливість жити теперішнім, допомогла їй виборсатися із тенет страшного минулого. Звучить оптимістично і просто, але насправді Едіт працювала над собою не один десяток років.

Ця війна надлимала всіх нас — когось більше, когось менше, однак усі ми маємо жити далі. Маємо відрізняти пам’ять та вшанування минулого від застряглого почуття провини, злості, страху й образи. Маємо обирати любов, живучи пліч-опліч зі смертю. Бо якщо Едіт змогла, то хіба нам, українцям, це не до снаги?

Кому подарувати: усім, кого ви б хотіли обійняти.

Коллін Гувер "Покинь, якщо кохаєш", видавництво Vivat

Лілі Блум вдруге в житті закохується. Райлі, її обранець, — успішний нейрохірург-красунчик, із яким вона згодом починає зустрічатися. Заради неї затятий холостяк навіть змінює погляди на сімейне життя і освічується коханій. Але під час однієї зі сварок Райлі підіймає на Лілі руку, і все летить шкереберть…

Батько головної героїні знущався з її матері впродовж усього подружнього життя. Страждаючи і спостерігаючи за муками матері, Лілі пообіцяла собі, що ніколи не матиме стосунків із чоловіком, який здатен вдарити жінку. Чи ж вистачить у неї рішучості поставити крапку в таких яскравих, але водночас таких болісних стосунках?

"Покинь, якщо кохаєш" — це щемлива, легка і водночас надзвичайно важлива книга, яка порушує теми домашнього насильства, батьківства, виховання та вибору. І підказує: інколи потрібно відпускати людей, яких ми дуже любимо, щоб вони були щасливими без нас.

Кому подарувати: усім подругам, які здатні зробити правильний вибір. І собі, звісно.

С'юзі Годж "Коротка історія мистецтва", Видавництво Старого Лева

"Крик" — картина-візитівка норвезького художника Едварда Мунка. Спочатку вона називалася "Крик природи". І є однією з чотирьох версій, створених митцем у 1893-1910 роках.

У художника було складне дитинство, яке залишило по собі чимало психологічних травм. Існує версія, що картина "Крик" — плід маніакально-депресивного психозу. Попри це, експресивні образи психічних розладів Мунка збагатили французький символізм і суттєво вплинули на розвиток німецького експресіонізму.

Таку вичерпну, цікаву та коротку інформацію можна знайти в "Короткій історії мистецтв" про різні культові картини: "Мону Лізу", "Нічне кафе", "Роздягання Христа перед стратою" тощо. Також у книжці є інформація про різні мистецькі течії, техніки й напрями. Завдяки такому підходу до створення книжки мистецтво припинить бути для вас недосяжним, а стане зрозумілим і цікавим.

Кому подарувати: тому, хто цікавиться мистецтвом або тільки починає із ним знайомитися.

Сью Гедфілд, Джилл Гессон "Як завжди стояти на своєму", видавництво Vivat

Наполегливість — друге щастя. І вона немає нічого спільного з грубим поводженням чи жорстокістю. Наполегливі люди знають, чого хочуть і чого не хочуть, і прямо кажуть про це іншим. Здатність відстоювати свій погляд називається асертивністю, яка виключає агресію, пасивність, домінування чи маніпулювання. Асертивність передбачає чесне й доречне висловлювання почуттів, поглядів, потреб.

Асертивна людина вміє окреслювати межі дозволеного, захищатися від експлуатації та гострих конфліктів, отримувати бажане. Спокійно сприймає точку зору, відмінну від своєї, та знає, що світ — це місце, де всі однаково важливі. Якщо все це зараз вам здається фантастикою, не лякайтеся. Книжка "Як завжди стояти на своєму" допоможе вам опанувати асертивність та досягти успіху в усіх сферах життя.

Кому подарувати: друзям, колегам, родичам, які варті того, аби отримувати більше, аніж мають через страх сказати "ні".

Олександр Грехов, Анастасія Нікуліна "Відбій повітряної тривоги", видавництво Vivat

Перші місяці повномасштабної війни були складними і морально виснажливими. Кожен із нас міряв почути звістку про те, що все закінчилося і можна повертатися додому. Але багато українців, на жаль, і досі про це лише мріють.

"Відбій повітряної тривоги" — це артщоденник, на сторінках якого сховані наші маленькі та великі перемоги, спільний біль, меми, срачі, трошки тривоги та невичерпна віра в перемогу. Ця яскрава й світла книжка, попри похмурість подій, які ми пережили, надихне вас усміхнутися та із запалом жити далі. Бо одного дня ми всі повернемося додому і відсвяткуємо останній відбій повітряної тривоги всією країною.

Кому подарувати: собі, щоб колись було що дітям показати, друзям-іноземцям, які підтримують Україну, — книжка вийшла також і англійською мовою.

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