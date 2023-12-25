Добрий фільм на Різдво: 5 рекомендацій для святкового перегляду

"Усе, що я хочу на Різдво", 1991 рік

Головні герої фільму – Геллі та Ітан – діти батьки яких вже давно не разом, але якось на свята вони загадують Санті одне спільне бажання – щоб тато з мамою знову покохали одне одного.

"Різдвяні канікули", 1989 рік

Головний герой фільму — Кларк Грісволд — сім'янин із гарною роботою та великою родиною. Якось чоловік ностальгуючи за Різдвом, яке в нього було в дитинстві, вирішує влаштувати таке ж свято та скликає додому всіх родичів. Витівка виходить не дуже гарною, оскільки в будинку починається справжній хаос.

"Пригоди Тедді", 2022 рік

Дівчинка на ім'я Маріанна раптом бачить на ярмарку, що милий плюшевий ведмедик несподівано ожив. Заінтригована таким відкриттям, Маріанна вирішує, що ведмежа на ім'я Тедді — найкращий різдвяний подарунок.

"Сімейний обмін", 2023 рік

Веселий сімейний фільм, що розповідає про родину Вокеров. Якось після випадкової зустрічі з астрологом одного разу в їхньому житті відбувся обмін тілами. Тепер вони мають не лише грати ролі одне одного, щоб ніхто нічого не запідозрив, а й спробувати зняти заклинання.

"Клаус", 2019 рік

Якщо ви скучили за старими добрими різдвяними мультиками у форматі 2D, то ця історія про Санта-Клауса вам сподобається. Це перший анімаційний фільм Netflix, який отримав номінацію на "Оскар".

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