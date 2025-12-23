Дорослим під ялинку: три книжки про життя, дива і віру в себе

Три книжки про життя, дива і віру в себе

Чим цікаві екзопланети, за що ми любимо Різдво і чому завжди треба робити все, що можеш, просто рухаючись вперед? Книжкова оглядачка Тетяна Крисюк розповіла про книги, які мають всі шанси стати улюбленими.

Ліза Калтенеґґер «Екзопланети», видавництво «Бородатий Тамарин»

Ліза Калтенеґґер «Екзопланети»

За 500 світлових років від нас, або близько 5 квадрильйонів кілометрів, у сузір’ї Єдинорога розташована розпечено-скеляста планета.

Її зоря, CoRoT-7, лише трохи яскравіша за наше Сонце і висить велетенською брилою в небі. Там досить спекотно, оскільки поверхня планети розжарена до 2000°C. Через це породи плавляться, випаровуються і випадають кам’яним дощем.

Але це не єдина загроза, з якою ви зіштовхнетеся на екзопланеті GoRoT-7 b.

Повітря сповнюють токсичні випари, тому краще не дихати чи прихопити кисневу маску. І не дивуйтеся, що у вас може з’явитися друга тінь, адже в зоряній системі CoRoT-7 є ще одна маленька червона зоря-компаньйон.

Екзопланети — це планети, які знаходяться поза межами Сонячної системи, до якої входить наша Земля, а ще — Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.

Плутон 2006 року «убив» астроном Майкл Браун.

Планета повинна обертатися навколо зорі, наприклад, Сонця, мати сферичну форму і очищувати свою орбіту від інших об’єктів. Останнього Плутон, на жаль, не робить.

Першу екзопланету відкрили 1992 року. Зараз відомо про понад 5 тисяч загадкових світів. Чому це важливо?

До їхнього виявлення ми були «замкнені» в межах Сонячної системи. Не знали, що планетарні системи дуже різноманітні, і що наша планетарна система — радше виняток, ніж правило.

Ліза Калтенеґґер із гумором та без зайвих ускладнень допоможе вам осягнути космос, сповнений таємниць, загадок і можливостей.

Кому читати чи дарувати: людям, які б хотіли усамітнитися на чудернацькій планеті поза межами Сонячної системи; тим, хто у школі не любив чи прогулював астрономію.

«Суперсила Різдва», видавництво Стретович

У передмові до книги «Суперсила Різдва» упорядниця Богдана Неборак зауважує, що в темні часи особливо добре видно зірку.

З наукової точки зору — це світло, яке здолало мільйони світлових років, перш ніж ми його побачили. З духовної — символ надії, яка повертається або зароджується в серці, коли потрібна найбільше.

У своєму есеї Тарас Прохасько пише, що Різдво — п’ятий сезон, окрема і єдина пора року, «яку люди здатні творити відчуттям своїх почуттів чи почуттям своїх відчуттів».

Кожен із нас проживає Різдво по-своєму. Для Павла Гудімова воно неможливе без музики. Для Ірини Цілик без попрасованої скатертини, якою вона застеляє великий стіл для великої родини. А для Ярини Чорногуз це свято засвідчує надію і силу пам’яті, що вмістилася у колядці:

«А в нашого пана сімсот голубів,

Іди вибирай, котрий твий милий,

А я ходила та й вибирала,

Нима такого, як я мала».

Наші спогади і традиції відрізняються, як і розуміння Різдва. Бо хтось відштовхується від знань. Хтось щиро вірить, а «віра не має дорівнювати знанню». Однак дивовижним чином п’ятий сезон нас об’єднує. І як натхненно пропонує Євгенія Кузнєцова: було би чудово нам усім вижити і дожити до внуків, які колись скажуть: «Моя бабуся на Різдво завжди…»

Ця збірка есеїв наштовхне вас на вдумливі пошуки і роздуми, огорне теплом і поверне надію, бо вона завжди сповнює серце, коли потрібна найбільше.

Кому читати чи дарувати: людям, які вірять і поки що не вірять у дива; тим, хто вчиться відчувати Різдво, витворюючи власні традиції.

Ентоні Гопкінс «Ми впоралися, малий», видавництво «Наш Формат»

Ентоні Гопкінс «Ми впоралися, малий»

1992 року Ентоні Гопкінс отримав першого «Оскара» за акторську гру у фільмі «Мовчання ягнят». Другого — 2021 року за роль у стрічці «Батько».

Але колись він був проблемним хлопчиком, який захоплювався астрономією, обожнював «Великі оповідання» Чарльза Дікенса і зачитав до дірок десятитомну енциклопедію у досконало синіх палітурках. Але майже ніхто цього не розумів.

Викладачі називали його слоноголовим, безмозкою тягловою конякою, що має руки-лопати, незграбним мрійником.

Батько вважав сина збіса безнадійним, бо, ймовірно, не міг інакше висловити страх за майбутнє Ентоні. І лише мама приймала його недоліки і вади, яких він насправді ніколи не мав.

Самотній, соціально відсторонений, завжди голодний він сподівався стати актором. Починав із вершини і поступово прибирав листя й бур’ян, поки не доходив до оголеного місця, яке здавалося правильним.

Якось прихильний до нього викладач Крістофер Феттес із КАДМ, порадив йому:

«Просто продовжуй учитися, продовжуй рухатися вперед. Не переймайся — просто дій. Знай, що досконалим стати неможливо. Просто роби все, що можеш».

І він зробив.

«Ми впоралися, малий» — це натхненні мемуари чоловіка, який зміг довести насамперед собі, що вартий більшого. І що бути мрійником — означає мати козир у рукаві. А ще — чесна історія про помилки, слабкості, пошук відповідей і вибір.

Кому читати чи дарувати: зневіреним дивакам і дивачкам; неідеальним людям, які мають світлі й темні грані; тим, хто боїться почати спочатку.